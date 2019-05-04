Узбекистан и Россия определились с местом для АЭС

Министр иностранных дел России заявил 2 мая во время визита в Узбекистан, что было выбрано место для строительства первой в этой центральноазиатской стране – и в регионе в целом – атомной электростанции.

«Президент (Шавкат) Мирзиёев сегодня выразил удовлетворение тем, как этот проект развивается, сообщил, что удалось договориться о площадке, это была важная очень фаза в этой работе», – приводит новостной сайт Sputnik слова Сергея Лаврова.

Определение места для АЭС, судя по всему, значительно сократит сроки реализации проекта. Согласно изначальному плану предполагалось, что окончательное решение по этому поводу будет принято лишь к 2020 году.

Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС стоимостью $11 млрд во время визита президента Владимира Путина в Ташкент в октябре прошлого года. На церемонии в рамках визита Мирзиёев и Путин вместе нажали на гигантскую синюю кнопку, чтобы символически обозначить начало реализации проекта.

В феврале Мирзиёев подписал концепцию развития атомной энергетики на 2019-2029 годы. В этом документе атомная энергия позиционируется как экологически чистый и дешевый источник электроэнергии в течение следующих 60 лет. Планирующейся АЭС также отводится крайне важная роль в обеспечении выполнения Узбекистаном плана по выходу на выработку 117 млрд киловатт-часов электроэнергии в год к 2030 году.

Это амбициозный план, учитывая, что, по словам чиновников Минэнерго, в этом году страна планирует сгенерировать лишь 67,5 млрд кВт·ч.

Начало строительства АЭС мощностью 2,4 гигаватт-часов в Навоийской области запланировано на 2022 год. Проект будет частично финансироваться за счет российских льготных кредитов. Предполагается, что объект будет запущен в эксплуатацию в 2028 году.

Проект также рекламируют как отличную возможность сократить выбросы углекислого газа: чиновники утверждают, что АЭС позволит уменьшить их на 14 млн тонн в год.

Как сообщил в интервью изданию Nuclear Engineering International в начале этого месяца генеральный директор узбекского агентства по атомной энергии «Узатом» Джурабек Мирзамахудов, одной из целей строительства АЭС является снижение зависимости страны от природного газа, на который в настоящее время приходится 85% выработки электроэнергии.

Однако, по словам Мирзамахмудова, на определение конкретного места строительства уйдет больше времени, чем утверждал Лавров.

«Сейчас невозможно говорить о конкретном месте, так как работы продолжаются, – сказал он в интервью Nuclear Engineering International. – Необходимо провести исследования как минимум на трех площадках, в том числе геологические, гидрологические, метеорологические, сейсмические, экономические и инфраструктурные исследования. Эти работы будут проводиться на протяжении 1-1,5 лет».

Узбекистан обратился в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за помощью в планировании мер безопасности для обеспечения бесперебойной работы АЭС. Один из интересных аспектов, обсуждавшихся в феврале на практикуме МАГАТЭ в Ташкенте, касался выбора места для АЭС.

«На ранних этапах процесса важно, во-первых, создать эффективно функционирующую правовую и регулирующую основу и, во-вторых, до выбора площадок для ядерных установок надлежащим образом оценить возможные варианты. В обеих областях четким руководством служат нормы безопасности МАГАТЭ, и мы призываем все страны применять их», – говорится в заявлении агентства по результатам практикума.

Между тем вопрос выбора места для АЭС не выносился на общественное обсуждение.

Но в подписанном в октябре между «Узатомом» и «Росатомом» соглашении упоминаются меры для «формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в Республике Узбекистан». Подобной постановкой вопроса подразумевается, что никто не собирается спрашивать разрешения у граждан, а вместо этого им просто скажут, что АЭС – это абсолютное добро. Возможно, людям даже настоятельно порекомендуют держать свои возражения при себе.

Россия развила бурную деятельность в Центральной Азии в сфере ядерной энергетики. Но в Казахстане, возможно, все пойдет для Москвы не так гладко.

Когда 3 апреля исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев посетил с визитом Москву, Путин в очередной раз предложил Нур-Султану помощь в строительстве атомной электростанции. Эта идея широко обсуждалась в Казахстане с 1990-х годов, но разговоры всегда сдерживались воспоминаниями о ядерных испытаниях в степях к западу от Семипалатинска в 1949-1989 годах.

Прежде чем он сможет заняться столь спорным вопросом, Токаеву нужно сначала закрыть вопрос с президентскими выборами. Если он решится строить АЭС, Россия будет первой в списке претендентов, как это было в Узбекистане, что сделает Москву фактическим гарантом обеспечения энергетической безопасности на территории с населения свыше 50 млн человек.