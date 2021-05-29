Узбекистан: и снова на скамье подсудимых журналисты

В Узбекистане на скамье подсудимых снова оказались журналисты.

На этот раз это корреспонденты новостного сайта Effect.uz, которым предъявлены обвинения в том, что они якобы мешали должностному лицу выполнять свои обязанности и вмешивались в расследование и судебные процедуры, а также в клевете и оскорблении должностного лица.

Первое слушание состоялось 27 мая в городе Карши, столице Кашкадарьинской области. Согласно сообщению Верховного суда, на скамье подсудимых Х. Ахмедов, А. Нуримбетов и Э. Таджибаев. Первое слушание длилось всего 30 минут: судья спросил журналистов, ознакомлены ли они с выдвинутыми против них обвинениями, но они ответили, что нет. Судья перенес рассмотрение дела на 31 мая.

Судебное разбирательство началось в связи с инцидентом, произошедшим в январе.

«Effect.uz разместил видео, на котором (журналисты) врываются в кабинет председателя Термезского районного суда и требуют, чтобы он позволил вести видеозапись судебного процесса», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

На данной видеозаписи, собравшей более 700 тыс. просмотров в YouTube, показан разразившийся во время этого инцидента хаос.

Судебный процесс, который пытались осветить журналисты Effect.uz, касался обвинений в мошенничестве в особо крупном размере против местного жителя Икрома Худоярова. Репортеры сайта обязались освещать процесс по просьбе обвиняемого, но суд был объявлен закрытым и слушания должны были проходить за закрытыми дверями.

В прошлом звучали обвинения, что Effect.uz иногда принимает плату от героев своих репортажей, что является проблемной с этической точки зрения практикой, которая, однако, как известно, является обычным явлением в быстро развивающейся сфере СМИ Узбекистана. Этот веб-сайт – один из многих, созданных во время бума СМИ, последовавшего за приходом к власти президента Шавката Миризёева в 2016 году.

С момента регистрации в 2019 году Effect.uz уделял много внимания судебным процессам, которые вызывают значительный общественный интерес, но при этом не особо активно освещаются в СМИ. Ярким примером является дело гражданского журналиста Отабека Саттори, приговоренного в мае к шести с половиной годам лишения свободы.

Дело Саттори – одно из ряда событий, которые подпитывают опасения о возможном сворачивании относительной либерализации, наблюдавшейся в первые годы эпохи Мирзиёева.

Еще один эпизод, обеспокоивший международные правозащитные группы, касается Миразиза Базарова, публикующего провокационные посты в социальных сетях, который в марте стал жертвой жестокого нападения из-за своих взглядов в поддержку ЛГБТ. Вместо того чтобы попытаться привлечь к ответственности напавших на Базарова, власти начали следствие в отношении самого гражданского журналиста.