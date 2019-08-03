Узбекистан, Центральная Азия

Узбекистан: как живется частному сектору

Доступ к кредитам и твердой валюте перестал быть проблемой. Но нехватка опытных технических специалистов вынуждает компании искать альтернативные способы повышения квалификации работников.

Питер Леонард Aug 3, 2019
Женщины шьют дорожные сумки на фабрике Маматкулова в Коканде. (Все фото Дэвида Триллинга) Женщины шьют дорожные сумки на фабрике Маматкулова в Коканде. (Все фото Дэвида Триллинга)

В Узбекистане прокурор никогда не был другом бизнесмена.

Но Адхам Маматкулов, владеющий в Коканде фабрикой по пошиву дорожных сумок и рюкзаков, говорит, что теперь все по-другому.

«Каждые 15 дней звонят из прокуратуры, чтобы спросить, нет ли у нас проблем. Они говорят: «Если у вас возникнут проблемы, например, с таможней, вот наш номер, просто позвоните», – сказал Маматкулов Eurasianet.org.

Предприниматели вроде Маматкулова говорят с оптимизмом, что еще несколько лет назад было в Узбекистане редким явлением.

Любой в Узбекистане, кто занимается импортом и экспортом, с готовностью объяснит, что решение правительства ввести в сентябре 2017 года конвертацию национальной валюты – узбекского сума – в корне изменило ситуацию.

Фабрика Маматкулова, расположенная в двухэтажном здании в центре Коканда, города в Ферганской долине у границы с Таджикистаном, закупает необходимые ей материалы и оборудование за рубежом. В основном это синтетическая нить, которая ввозится по низким ценам из Китая. Техника тоже китайская.

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Еще чуть более двух лет назад достать иностранную валюту было делом весьма непростым.

«Процесс шел очень медленно. Банк забирал документы, после чего приходилось ждать около месяца», – отметил Маматкулов.

Теперь тот же процесс занимает пару дней.

«Если банк тут же не показывает китайцам, что у меня есть доллары, я начинаю на них кричать», – сказал Маматкулов.

Баходир Лутфуллаев из Самарканда, занятый расширением своего завода по производству упаковочных материалов, также положительно оценил ситуацию с доступностью кредитов, наличных денег и конвертации.

«С получением кредита сложностей нет, – сказал он. – Доллары и евро тоже не проблема. Если уж на то пошло, труднее достать узбекские сумы».

Зато, по словам Лутфуллаева, есть трудности с подбором персонала. В этой связи он поделился историей из своих студенческих дней в Москве в начале 1990-х годов. Тогда в СССР только открылся первый «Макдональдс».

«На телевидении и в газетах была реклама, в которой говорилось: «Ищем молодых мужчин и женщин в возрасте 16 лет, которые ни одного дня не проработали ни в советской розничной торговле, ни в советском общепите», – сказал Лутфуллаев.

По его словам, следуя той же логике, он нанимает недавних выпускников училищ, не имевших возможности приобрести вредные привычки в других местах.

Нехватка узкоспециализированных и опытных технических специалистов вынуждает компании искать альтернативные способы повышения квалификации работников. Одним из успешных примеров стало участие в программах, разработанных в Германии и Нидерландах, в рамках которых эти страны направляют вышедших на пенсию специалистов в развивающиеся страны, чтобы те делились там опытом и знаниями.

«Благодаря [таким программам] я запустил три производственные линии», – сказал Лутфуллаев.

Правительство признает наличие проблемы, и создало фонд для организации обучения специалистов за рубежом в «перспективных секторах экономики». Но вопрос о том, будет ли подобная спущенная сверху инициатива достаточно гибкой и быстрой, чтобы удовлетворить потребности малого и среднего бизнеса, остается открытым.

В целом относительно развитая промышленность Узбекистана создает благоприятный «волновой эффект».

И Маматкулов, и Лутфуллаев с надеждой говорили о воздействии на смежные отрасли Шуртанского газохимического комплекса, расположенного к югу от Самарканда. Филиалы этого предприятия в конечном итоге будут производить материалы, которые нужны обоим предпринимателям для успешной работы их предприятий.

По словам Маматкулова, когда он только начинал свой бизнес, абсолютно все на его предприятии импортировалось из-за рубежа. Сейчас этот показатель ближе к 30%, отметил он.

Хотя производителям сейчас живется легче, барьеры для выхода на зарубежные рынки остаются высокими. Именно поэтому Узбекистан в прошлом месяце начал переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Баходир Лутфуллаев.
Баходир Лутфуллаев.

Теперь власти обратили свое внимание на другой крупный источник проблем для частных предпринимателей – налоги. Существующая система налогообложения крайне сложна и, по мнению экономистов, часто противоречит логике.

Проще говоря, система сильно сдерживает рост малых предприятий, т.к., согласно ей, растущие МП оказываются в налоговой категории со сверхсложной системой отчетности и крайне высокими налогами.

«Если нанять пару лишних людей, налоговое бремя может увеличиться в три, пять, семь раз, – сказал в интервью Eurasianet.org экономист Юлий Юсупов. – Если собрать всех лауреатов Нобелевской премии по экономике и попросить их придумать смертоносную для экономики систему, то до такого они бы ни за что не додумались».

Существующий налоговый кодекс – мутировавшая версия советской системы, в которую затем вносились многочисленные поправки, отвечавшие интересам приближенных к правящей элите групп.

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В прошлом месяце президент Шавкат Мирзиёев издал указ, смягчающий условия для предпринимателей, уличенных в нарушении налогового законодательства. В этом же документе предусмотрены меры, призванные упростить процесс уплаты штрафов и снизить масштабы уклонения от уплаты налогов.

Но это полумеры. Реформирование системы в целом идет со скрипом.

Концепция пересмотра налогового кодекса была одобрена президентом в июне 2018 года, но с тех пор особого прогресса не наблюдалось. Частично это связано с межведомственными дрязгами по поводу того, какой именно государственный орган должен заниматься планированием и реализацией реформы.

«Проблемы возникли на стадии реализации, – сказал Юсупов. – Воплощение реформы в жизнь должно было начаться с 1 января. С тех пор прошло более полугода, но ничего не произошло».

Однако это не сказалось на оптимизме предпринимателей.

Кокандский предприниматель Маматкулов вынашивает масштабные планы.

«Когда я начинал, в 2013 году, у нас работало 10 человек. Прошло пять лет, и сейчас у нас более 100 человек. Более чем в 10 раз больше. Еще через пять лет, возможно, будет 1000», – сказал он.

Примечательно, что, по мнению Маматкулова, государство на его стороне. На вопрос о том, не будет ли проблем с поиском подходящих помещений для упомянутого им расширения, он ответил, особо не задумываясь.

«Правительство найдет его для нас», – сказал он.

Питер Леонард является редактором Eurasianet по Центральной Азии.

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