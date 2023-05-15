Узбекистан: Каракалпакстан впервые удостоился отдельного международного путеводителя

Более десяти лет назад я впервые приехала в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, во время подготовки первого издания путеводителя Bradt Travel Guide to Uzbekistan.

Наша долгая и сложная поездка близилась к концу. Туризм в этом регионе все еще находился в зачаточном состоянии. Мы с трудом находили места, где можно остановиться и поесть. Из-за нехватки топлива на заправках образовывались очереди, которые, вероятно, были видны из космоса.

Нукус казался серым и унылым, особенно по сравнению с хорошо обустроенной Хивой, расположенной в четырех часах езды к юго-востоку. Даже музей Савицкого с его знаменитой коллекцией русского авангардного искусства выглядел сиротливо. Недооцененные сотрудники музея плохо справлялись с задачей по защите его ценного наследия от воды, пробивающейся сквозь прохудившуюся кровлю, пыли и общего упадка.

Я совру, если скажу, что это была любовь с первого взгляда. И поэтому автономной республике было отведено лишь несколько наскоро оформленных страниц в конце путеводителя Bradt. Да и в конце концов, кто реально отправился бы туда в отпуск?

Перенесемся в 2023 год. Мы с моей соавторшей Стефани Адамс только что отправили в печать первый путеводитель, полностью посвященный Каракалпакстану. Это полноформатная книга объемом 200 страниц, готовящаяся к публикации на коммерческой основе авторитетным международным издательством.

Что же изменилось с той первой безрадостной поездки? Изменился сам Каракалпакстан. Как и я.

До кровопролитных протестов в июле 2022 года редкие СМИ публиковали какие-либо материалы о Каракалпакстане. Даже жители соседних областей Узбекистана и Казахстана нечасто наведывались туда. Международная общественность немного больше осведомлена об Аральском море, но техногенная экологическая катастрофа и заброшенный советский полигон для испытания биологического оружия – это не то достояние, на которое консультанты обычно советуют обращать внимание при продвижении туристического направления.

Однако сейчас Каракалпакстан использует свой потенциал для развития так называемого «мрачного туризма». Нашлись заинтересованные спонсоры, которые с готовностью тратят деньги на обустройство инфраструктуры для экологического и приключенческого туризма. Западных ценителей культуры притягивают сюда как давно существующие достопримечательности, такие как Музей Савицкого, так и новые туристические продукты, например, эксцентричный фестиваль электронной музыки «Стихия».

Сам Нукус преобразился до такой степени, что его центр уже почти не узнать. Власти прилагают все усилия для развития города и других туристических объектов Каракалпакстана, а также их включения в региональные маршруты.

Если вы хотите увидеть гламурные памятники ЮНЕСКО, езжайте в Хиву, Самарканд и Бухару. Каракалпакстан предлагает другой туризм – более суровый и менее комфортный. Но, что интересно, здесь также гораздо сильнее ощущается связь между людьми, их культурами и окружающей средой. Караван-сарай Белеули, расположенный на лишенном растительности плато Устюрт, построен из каменных блоков с ракушками, которые служат напоминанием о том времени, когда эта местность была дном океана. Каракалпакские кочевники рыли глубокие борозды на территории нынешнего заповедника «Сайгачий», используя их в качестве ловушек для сайгаков, которые исторически водились здесь в большом количестве. В Муйнаке в песках Аралкума, самой молодой пустыни в мире, возлежат величаво остовы кораблей – свидетельство того, что некогда этот город был процветающим рыбацким портом.

Кроме того, в Каракалпакстане, который физически удален от преобладающих на востоке узбекской и таджикской культур, проще увидеть, прочувствовать и оценить культурную самобытность населяющих регион этнических меньшинств. Помимо каракалпаков здесь также проживают казахи, туркмены и представители других народов. На улицах Нукуса можно услышать множество различных языков.

В Музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха и Музее истории и культуры Республики Каракалпакстан представлены экспонаты, преимущественно отображающие местную культуру. Памятники и мавзолеи увековечивают память местных героев и таких исторических деятелей, как Эрназар Алакоз, Наринджан Баба и Абу Райхан Беруни. Каракалпакские ремесленники до сих пор изготавливают юрты, плетеные тростниковые ширмы, украшения и другие декоративные изделия, сохраняя традиции прикладного искусства. Туризм дает ремесленникам не только возможность диверсифицировать свои доходы за счет экскурсий по мастерским, проживания в юртах и продажи изделий, но и подтверждает, что их культурное наследие и мастерство имеют ценность и достойны передачи грядущему поколению.

Путеводитель Bradt по Каракалпакстану – это торжество уникальной самобытности этого сложного, но бесконечно увлекательного места, населяющих его людей и их стойкости перед лицом острых экологических, экономических и, порой, политических проблем. Надеюсь, этот путеводитель поможет донести, что Каракалпакстан – это не только терпящее экологическую катастрофу Аральское море, но и множество удивительных туристических возможностей, и что он станет авторитетным источником туристической информации, которая не только вдохновит авантюрных путешественников, но и послужит подспорьем в исследовании наименее посещаемой части Центральной Азии.

Путеводитель «Каракалпакстан», составленный Софи Ибботсон и Стефани Адамс, будет выпущен издательством Bradt Travel Guides в июне 2023 года.