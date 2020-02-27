Узбекистан: Каримова делает очередную попытку купить себе свободу
Это не первая ее попытка выменять деньги на свое освобождение.
Сидящая за решеткой дочь покойного президента Узбекистана заявила, что готова отказаться от претензий на 686 млн долларов, хранящихся на замороженных счетах в швейцарских банках, в обмен на помилование по ее делу.
Гульнара Каримова в письме, адресованном узбекскому президенту и опубликованном в Instagram 25 февраля ее дочерью Иман Каримовой, сообщила, что 131 млн долларов уже должны были быть выделены на гуманитарные проекты в Узбекистане, но, по ее словам, этот процесс был приостановлен из-за давления со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратуры.
«Попытка достучаться до понимания и разумного решения тормозится, по-видимому на уровне исполнителей, так как в проблему вовлечено слишком много действующих лиц, преследующих свои интересы», – пишет Каримова.
Ранее узбекские чиновники с пренебрежением относились к подобным предложениям, настаивая на том, что у Каримовой практически нет прямого контроля над своими зарубежными активами, большая часть которых была заморожена.
Проблемы Каримовой начались еще до смерти ее отца Ислама Каримова в сентябре 2016 года. Она была арестована в Ташкенте в августе 2015 года по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов.
После закрытого судебного разбирательства Ташкентский областной суд в декабре 2017 года приговорил Каримову к 10 годам «ограничения свободы», что фактически означало домашний арест. Позже она пообещала оказать содействие в возврате средств, которые, как утверждается, были приобретены незаконным путем, в результате чего суд смягчил ей наказание до пяти лет. Однако в 2019 году суд вынес постановление о переводе Каримовой в тюрьму, установив, что она нарушила условия домашнего ареста.
Это не первая попытка Каримовой, большая часть богатства которой, по-видимому, была нажита в результате коррупционных действий, выменять иностранные активы на свою свободу.
В июне 2019 года в интернете появилось (но позже было удалено) ее заявление, в котором утверждалось, что она внесла 1,2 млрд долларов в госказну Узбекистана. В декларации, которая была написана в виде письма с признанием от имени Каримовой, указывалось, что все эти средства поступили из «личных активов, расположенных в Узбекистане».
В течение нескольких дней Министерство финансов распространило собственное заявление, в котором опровергло информацию об упомянутом денежном поступлении.
В своем заявлении Каримова также указывает на то, что она отказалась от прав на 131 млн долларов, которые находились в иностранных банках, предположительно в Швейцарии. Но Генеральная прокуратура Швейцарии охарактеризовала ситуацию несколько иначе, заявив, что 130 млн швейцарских франков (около 133 млн долларов по курсу на июнь 2019 года), отмытые Каримовой, были изъяты и должны были быть переданы Узбекистану.
В своем новом письме Каримова заявила, что узбекские власти должны учитывать фактический срок, который она уже провела в тюрьме, а также различные амнистии, объявленные правительством, и позволить ей выйти на свободу.
«Мое здоровье сильно пошатнулось за эти годы, и я остро нуждаюсь в двух серьезных операциях, одна из которых предписана по медицинским показаниям в срочном порядке», – написала она.
Подписывайтесь на бесплатную еженедельную рассылку Eurasianet (на английском языке).