Узбекистан: Каримова делает очередную попытку купить себе свободу

Сидящая за решеткой дочь покойного президента Узбекистана заявила, что готова отказаться от претензий на 686 млн долларов, хранящихся на замороженных счетах в швейцарских банках, в обмен на помилование по ее делу.

Гульнара Каримова в письме, адресованном узбекскому президенту и опубликованном в Instagram 25 февраля ее дочерью Иман Каримовой, сообщила, что 131 млн долларов уже должны были быть выделены на гуманитарные проекты в Узбекистане, но, по ее словам, этот процесс был приостановлен из-за давления со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратуры.

«Попытка достучаться до понимания и разумного решения тормозится, по-видимому на уровне исполнителей, так как в проблему вовлечено слишком много действующих лиц, преследующих свои интересы», – пишет Каримова.

Ранее узбекские чиновники с пренебрежением относились к подобным предложениям, настаивая на том, что у Каримовой практически нет прямого контроля над своими зарубежными активами, большая часть которых была заморожена.

Проблемы Каримовой начались еще до смерти ее отца Ислама Каримова в сентябре 2016 года. Она была арестована в Ташкенте в августе 2015 года по обвинениям в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

После закрытого судебного разбирательства Ташкентский областной суд в декабре 2017 года приговорил Каримову к 10 годам «ограничения свободы», что фактически означало домашний арест. Позже она пообещала оказать содействие в возврате средств, которые, как утверждается, были приобретены незаконным путем, в результате чего суд смягчил ей наказание до пяти лет. Однако в 2019 году суд вынес постановление о переводе Каримовой в тюрьму, установив, что она нарушила условия домашнего ареста.

Это не первая попытка Каримовой, большая часть богатства которой, по-видимому, была нажита в результате коррупционных действий, выменять иностранные активы на свою свободу.

В июне 2019 года в интернете появилось (но позже было удалено) ее заявление, в котором утверждалось, что она внесла 1,2 млрд долларов в госказну Узбекистана. В декларации, которая была написана в виде письма с признанием от имени Каримовой, указывалось, что все эти средства поступили из «личных активов, расположенных в Узбекистане».

В течение нескольких дней Министерство финансов распространило собственное заявление, в котором опровергло информацию об упомянутом денежном поступлении.

В своем заявлении Каримова также указывает на то, что она отказалась от прав на 131 млн долларов, которые находились в иностранных банках, предположительно в Швейцарии. Но Генеральная прокуратура Швейцарии охарактеризовала ситуацию несколько иначе, заявив, что 130 млн швейцарских франков (около 133 млн долларов по курсу на июнь 2019 года), отмытые Каримовой, были изъяты и должны были быть переданы Узбекистану.

В своем новом письме Каримова заявила, что узбекские власти должны учитывать фактический срок, который она уже провела в тюрьме, а также различные амнистии, объявленные правительством, и позволить ей выйти на свободу.

«Мое здоровье сильно пошатнулось за эти годы, и я остро нуждаюсь в двух серьезных операциях, одна из которых предписана по медицинским показаниям в срочном порядке», – написала она.