Узбекистан: Каримову приговорили к еще 13 годам тюрьмы

Фотография, опубликованная представителем Каримовой в 2014 году, после того, как последняя выпала из публичного пространства.

Суд в Узбекистане приговорил Гульнару Каримову, дочь покойного президента, к очередному тюремному сроку, в результате чего она может просидеть за решеткой до 2028 года.

Ташкентский городской суд 18 марта признал Каримову виновной по нескольким пунктам, включая хищение и вымогательство, и приговорил ее к 13 годам лишения свободы. Отсчет срока начнется с 2015 года, когда она была впервые осуждена, и будет отбываться одновременно с более ранними приговорами.

Приговор вынесен, несмотря на – или, возможно, из-за – недавней попытки Каримовой договориться с властями о своем освобождении в обмен на отказ от претензий на сотни миллионов долларов, хранящихся на замороженных счетах в швейцарских банках.

Каримова была арестована в Ташкенте в августе 2015 года по обвинению в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

В рамках прошедшего за закрытыми дверями процесса Ташкентский областной суд в декабре 2017 года приговорил Каримову к 10 годам «ограничения свободы», что фактически означало домашний арест. Позже она пообещала помочь вернуть средства, которые, как утверждается, были приобретены ненадлежащим образом, что побудило суд сократить срок до пяти лет. Но в 2019 году суд установил, что Каримова нарушила условия домашнего ареста, и вынес постановление о переводе ее в женскую колонию в Зангиотинском районе Ташкентской области.

Среди обвиняемых в последнем судебном процессе была и Гаянэ Авакян, правая рука и доверенное лицо Каримовой, которую приговорили к лишению свободы сроком на пять лет и три месяца условно. Считается, что Авакян сыграла одну из главных ролей в деле с получением незаконных выплат от скандинавского телекоммуникационного гиганта TeliaSonera за выход на телекоммуникационный рынок Узбекистана.

Другие обвиняемые получили тюремные сроки от пяти до 20 лет.

В своем письме на имя президента Шавката Мирзиёева в феврале Каримова написала, что готова отказаться от претензий на 686 миллионов долларов, хранящихся на замороженных счетах в швейцарских банках, в обмен на снисхождение в ее деле. Каримова заявила в своем обращении, которое 25 февраля опубликовала в Instagram ее дочь Иман Каримова, что уже выделено 131 миллион долларов на благотворительные цели в Узбекистане, но дело застопорилось из-за давления со стороны Службы государственной безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратуры.

Однако эта попытка переговоров не только не закончилась помилованием, но, похоже, еще больше усугубила положение Каримовой.