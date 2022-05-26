Узбекистан: Китай, дары приносящий

Китайское правительство выделило Узбекистану безо всяких условий пакет помощи на финансирование социальных проектов стоимостью чуть менее 40 миллионов долларов.

Кроме того, если заверения Кыргызстана можно принимать всерьез, наконец должна начаться реализация важного транспортного проекта, который обеспечит возможность железнодорожного транзита грузов, переправляемых из Китай на запад, через Узбекистан.

Как сообщило узбекское правительство, соглашение о предоставлении помощи в размере 250 миллионов юаней (37,4 млн долларов) подписали 24 мая замминистра инвестиций Узбекистана Азиз Воитов и посол Китая Цзян Янь.

При этом не уточняется, на что именно пойдет эта сравнительно скромная сумма, а говорится только, что она будет использована для финансирования «совместных социально значимых проектов в Республике Узбекистан».

До сих пор китайско-узбекское технико-экономическое сотрудничество осуществлялось в частности в сферах здравоохранения, образования, сельского и водного хозяйства и транспорта, заявило Министерство инвестиций и внешней торговли.

Судя по тому, какие темы поднимались в переговорах между министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и министром иностранных дел Китая Ван И, прошедших в прошлом месяце в Пекине, эта помощь может быть направлена в том числе в сектора здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства.

Участники переговоров согласились «раскрыть потенциал сельскохозяйственного сотрудничества» и расширить связи в сферах энергетики и здравоохранения, сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Один из транспортных проектов, которым Ташкент, несомненно, хотел бы придать ускорение, — это давно обсуждающаяся железнодорожная линия между Китаем и Узбекистаном через Кыргызстан, власти которого настойчиво уверяют, что реализация проекта наконец началась.

20 мая премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров категорически заявил, что строительные работы по «самому масштабному проекту за всю историю нашей независимости» должны начаться этой осенью.

Учитывая, что разговоры об этой железной дороге, известной под названием линии ККУ, идут уже четверть века, но никакая реальная деятельность по ее сооружению так до сих пор так и не началась, его лишенное подробностей заявление казалось излишне оптимистичным.

Однако впоследствии Жапаров высказался еще более решительно: по его словам, Бишкек ожидает, что три страны подпишут соглашение о строительстве железной дороги в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в сентябре в Самарканде.

«Правительства трех стран готовят документы о том, что строительство начнется в сентябре», — сказал он в интервью Радио «Азаттык».

Еще в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его китайский коллега Си Цзиньпин обсуждали эту железную дорогу на встрече в Пекине и договорились «добиться скорейшего начала реализации проекта».

Если линия ККУ наконец будет построена, это поможет Узбекистану (не имеющему не только выхода к морю, но и общих границ со странами, его имеющими) добиться расширения связей со странами региона и превратиться в перевалочный пункт для железнодорожных грузов, перевозимых из Китая в Европу.

Что касается расходов на строительство железнодорожной линии, сметная стоимость которой, по некоторым оценкам, составят 8 миллиардов долларов, то, судя по недавним высказываниям посла Цзян, Китай, хоть и располагает самыми большими финансовыми возможностями, не собирается платить за все в одиночку.

Для реализации «общего проекта» всех трех стран необходимы «совместные усилия», заявила она. «Я не сказала бы, что финансировать эту [железную] дорогу будет только Китай.