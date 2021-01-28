Узбекистан: Китай – главный торговый партнер, Россия – на втором месте

Год для торговли на евразийском пространстве выдался сложным, но Китай уверенно удержал позицию главного торгового партнера Узбекистана.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Узбекистана за полный 2020 год, двусторонний товарооборот составил 6,4 миллиарда долларов. При этом торговый баланс сложился решительно в пользу Пекина: Китай экспортировал в Узбекистан товаров на 4,5 миллиарда долларов, а импортировал – на 1,9 миллиарда.

Россия заметно отстала – объем двустороннего товарооборота равнялся 5,6 миллиарда долларов, – но зато и она тоже продала Узбекистану товаров и услуг на значительно большую сумму, чем купила (см. ниже). Соседний Казахстан занял третье место с 3 миллиардами долларов.

Китай занимает первое место среди торговых партнеров Узбекистана с 2015 года, когда он впервые обогнал Россию. Пекин также на первом месте по объему инвестиций. В сентябре пресс-секретарь Госкомстата Усмон Абдурасулов написал в своем Telegram-канале, что в 2019 году на КНР пришлось 26,2 процента иностранных инвестиций в основной капитал. Россия оказалась на втором месте с 10,6 процента.

По состоянию на начало 2020 года в Узбекистане функционировало свыше 1650 предприятий с китайским капиталом. Российских денег было меньше, но зато они были более широко распределены по примерно 1820 предприятиям.

Естественно, следует отметить, что с точки зрения торговли 2020-й был аномальным годом. Из-за пандемии COVID-19 все государства Центральной Азии столкнулись с проблемой сокращения экспорта в КНР, и Узбекистан не стал исключением. В долларовом выражении, по данным Китая, импорт из Узбекистана упал более чем на 30 процентов.

При этом показательно то, что импорт КНР из всех стран мира сократился всего на 1,1 процента. Данный факт является отражением текущего состояния дел – и, возможно, перспектив – в сфере торговли. Сырьевые товары очень подвержены болезненным колебаниям, и Узбекистан, похоже, дорого заплатил за то, что полагается на них.

Россия, менее заинтересованная в покупке сырья, может вернуть себе былое лидерство в торговле, предложив Ташкенту более интересные и диверсифицированные варианты.

«Скорее всего, Китай сохранит лидерство во внешнеторговом обороте Узбекистана в 2021 году, – сказал экономический обозреватель Навруз Мелибаев. – Но в ближайшие несколько лет ситуация может измениться в пользу России. В конце 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Упрощение правил взаимной торговли может привести к увеличению товарооборота между двумя странами».

Узбекистан также активно добивается членства во Всемирной торговой организации, что тоже может открыть новые горизонты. В обозримом будущем Китай, несомненно, будет доминировать, но он вскоре может столкнуться с серьезной конкуренцией.