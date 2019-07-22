Узбекистан: когда бухарские евреи получат собственный музей?

Когда над старым кварталом Бухары неподалеку от шумной площади Ляб-и Хауз опускаются сумерки, в его узких переулках можно услышать гул еврейской молитвы.

Он исходит из синагоги – маленькой молельни с длинной историей. В один пятничный вечер, когда сюда пришел корреспондент Eurasianet.org, здесь собралось всего чуть больше десятка человек, чтобы встретить шабат.

Самым ценным достоянием этой синагоги, построенной четыре столетия назад, являются два древних свитка Торы, которые пережили столетия войн, капризного правления эмиров и революций. Несмотря на то, что община ими очень дорожит, свитки скромно лежат в простом стеклянном шкафу.

Раввин Абрам Исхаков утверждает, что свиткам, возможно, тысяча лет, что, вероятно, является преувеличением.

«Даже в Израиле или Америке нет таких древних копий Торы. Но мы, бухарские евреи, сумели их сохранить. Это было опасным делом в советские времена. Люди рисковали своей жизнью. Но это показывает, что уважение к Богу и религии пересиливало страх перед коммунизмом», – сказал Исхаков Eurasianet.org.

По словам Исхакова, в 2009 году один из свитков был украден, но воров быстро нашли и драгоценные реликвии вернули в целости и сохранности.

Роберт Алмеев, 72-летний уроженец Бухары и эксперт по ее истории, считает, что давно пора создать этнографический музей, чтобы увековечить память об этой хрупкой и исчезающей части наследия города.

Алмеев – давний куратор музеев, принявший участие в создании более десятка их по всему городу. В 1990-х годах он начал продвигать идею создания этнографического музея в еврейском квартале. На то, чтобы добиться согласия городских властей, ушло шесть лет.

«Я тщательно разработал концепцию музея. Мы выбрали место – дом богатого еврейского торговца, который жил там сто лет назад. Мы проработали все до мелочей – планировку, экспонаты. Все было готово. Но затем, не знаю почему, инициатива застопорилась. Сейчас в этом месте открыли ресторан», – поделился Алмеев.

История появления еврейской общины в Бухаре является спорной и сложной. Алмеев придерживается мнения, что они прибыли за два столетия до арабского завоевания начала VIII века. Существует и менее правдоподобная версия о гораздо более ранней дате.

Любые серьезные попытки разобраться в этом запутанном вопросе потребуют согласованных усилий в сфере историографии с целью отследить не только передвижение евреев, но также волны репрессий и усилия по насильственному обращению их в другие религии, с которыми они столкнулись.

Но Альмеев также хотел бы, чтобы музей отразил разнообразие жизни евреев в Бухаре, которые занимались торговлей, банковским делом, медициной и музыкой.

«Самым выдающимся их ремеслом было окрашивание шелковых и хлопчатобумажных тканей. Они особенно славились изготовлением прозрачной шелковой ткани, из которой затем шили женские платки», – сказал он.

В 1989 году, согласно последней советской переписи, в Бухаре проживало более 28 тыс. евреев. К началу нового тысячелетия их число сократилось до 10 тыс. Численность общины продолжает быстро сокращаться.

Однако многие из уехавших продолжают проявлять живой интерес к малой родине.

«Наша история исчезает. Крайне важно, чтобы мы сохранили все, что осталось. Наши братья, скучающие по своей исторической родине, приезжают из России, Америки и Израиля. Если бы мы построили музей, им было бы намного интереснее», – сказала Eurasianet.org жительница Бухары Ширин Якубова.

C 2018 года граждане Израиля и государств Евросоюза могут приезжать в Узбекистан без визы. Особенно перспективной является идея привлечения израильских туристов. В прошлом году посол Израиля заявил в интервью, что в его стране проживают 250 тыс. выходцев из Узбекистана.

Музей также мог бы помочь оставшимся в Бухаре представителям еврейской общины лучше узнать и понять свою историю. По словам Якубовой, молодые люди часто не имеют ни малейшего понятия об истории своих предков, и этот процесс усугубился отъездом большого количества людей.

Но есть и исключения. Каждые выходные 13-летний Беньямин Бадалов прилежно посещает еврейскую школу. Его тоже расстраивает отсутствие музея.

«Странно, что Бухару называют городом-музеем, а у нас музея нет. Может быть, кто-нибудь может составить онлайн-справочник по истории бухарских евреев? Таким образом любой сможет узнать о евреях в этом городе», – сказал Бадалов.

Чиновники в администрации города даже не помнят, что два десятилетия назад было принято решение о создании музея.

«Чтобы найти этот документ, придется покопаться в архиве, – сказал Eurasianet.org представитель городской администрации Вахид Ниязов. – В городе уже функционирует культурный центр бухарских евреев. Но они тоже должны внести активный вклад в то, чтобы открыть этот этнографический музей».