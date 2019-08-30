Узбекистан: когда уходит память, начинается творчество – взгляд на Саодат Исмаилову

Деятель искусства из Узбекистана Саодат Исмаилова живет между Центральной Азией и Европой. Она стремится рассказывать старинные истории с помощью современных инструментов.

Как недавно в Ташкенте Исмаилова рассказала в беседе с Eurasianet.org, она черпает вдохновение в старшем поколении. Ее отец был кинематографистом, а бабушка – превосходной рассказчицей.

«Моя бабушка всегда рассказывала истории, – сказала она. – Она сыграла ключевую роль в моем развитии».

38-летняя Исмаилова пользуется различными формами художественного выражения. Она снимает художественные и документальные фильмы, создает видеоинсталляции и, совмещая эти формы, ставит мультимедийные постановки.

(Автор фото: Мария Маммина)

Одна из работ, которую она показала в разных странах мира и теперь привезла в Узбекистан, в ташкентский театр имени Алишера Навои, называется «Кырк кыз» («сорок девушек»), созданная при поддержке Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества. Спектакль о сорока воительницах поставлен необычным образом: состоящая из женщин музыкальная труппа на сцене исполняет песни и скорбные мелодии на традиционных инструментах, в то время как на экране прямо за ними сменяются видеокадры трогающих за душу пустынных пейзажей Каракалпакстана.

Исмаилова покинула Узбекистан в 2002 году, когда ее пригласили в Fabrica – центр исследования искусства итальянском городе Тревизо, основанный магнатом одежды Лучано Бенеттоном и фотографом Оливьеро Тоскани. С тех пор она живет в Европе, сейчас обосновавшись в Париже.

Ее кинематографический стиль черпает вдохновение в работах сверхмедитативных режиссеров Андрея Тарковского и Джеймса Беннинга, при этом угрюмая, размеренная атмосфера переносится в центральноазиатскую среду.

«Мой язык формировался в Европе. Но я творец из Центральной Азии. Я формировалась на центральноазиатском фундаменте», – сказала Исмаилова.

При этом ей не раз приходилось сталкиваться с трудностями.

«В 2011 году я хотела снять свой первый полнометражный фильм в Узбекистане. Мой проект поддержали различные международные фонды. Я приехала в Узбекистан со своим продюсером, но нам не разрешили снимать», – сказала она.

Это было довольно жестоко по отношению к режиссеру, который пересек полмира ради этой цели.

Инстинкт документалиста подтолкнул Исмаилову к исследованию большинства потаенных уголков в Центральной Азии – от Памирского нагорья до казахской степи, а также за ее пределами – в Азербайджане, где она искала и собирала различные народные легенды и предания.

«Важно путешествовать, потому что город все синтезирует. Но в регионах все еще есть люди, которые сохранили истории. Они – носители памяти, истории, знаний и ассоциаций», – сказала Исмаилова.

Повторяющимися мотивами в ее творчестве являются река Амударья, колыбель цивилизации в регионе, и туранский тигр, вымерший вследствие масштабной охоты.

Нынешняя атмосфера в Узбекистане немного более благоприятна для творчества Исмаиловой. В апреле в Центре современного искусства в Ташкенте состоялась выставка ее работ под названием «Свет на холме». Предыдущая столичная выставка, прошедшая весной прошлого года в театре «Ильхом», называлась «Синкретическая поэма» и была посвящена женским духовным практикам в регионе. Тема была наглядно раскрыта с помощью различных художественных средств: фотографий, видеоинсталляций и скульптур.

В работах Исмаиловой, которая пытается восстановить и сохранить женские устные традиции, почти нет гнева.

«Это не призыв к женщинам быть воинственными или говорить, что женщины сильнее. Это призыв к женщинам быть более индивидуальными, – сказала она Eurasianet.org. – За последние 20 лет большинство женщин страдали из-за того, что главной целью в их жизни было замужество».

Исмаилову трудно назвать поборницей прескриптивизма. Само название ее первого художественного фильма «40 дней молчания» на таджикском языке, снятого в 2014 году, говорит о том, что зрителя ждет неторопливое и немногословное повествование.

Кадр из видеоинсталляции «Зухра».

Аннотация к «Зухре», 32-минутной видеоинсталляции Исмаиловой на Венецианской биеннале 2013 года, приглашает зрителей «принять активное участие в особенном опыте», наблюдая на экране за женщиной, которая неподвижно лежит в полутьме.

Этот призыв к размышлению актуален и сегодня.

«Мои работы не навязывают идеи. Я не пытаюсь давать определения чему-либо. Наоборот, это попытка привлечь зрителя и позволить ему узнать себя изнутри, – сказала Исмаилова. – Для меня это акт уважения к зрителю. Способ сделать зрителя активнее, несмотря на то, что они кажутся пассивными».

В настоящее время Исмаилова работает над сценарием своего второго художественного фильма под условным названием «Барзаг», а также над мультимедийной сольной постановкой с элементами танца и традиционной и электронной музыки. Еще она пишет книгу. По ее словам, все эти работы так или иначе основаны на устных традициях.

Исмаилова продолжит свои исследования тотемического образа туранского тигра, вокруг которого развивается сюжет ее фильма 2017 года «Заколдованный». Этот вид вымер относительно недавно – предположительно в 1970-х годах, так что есть возможность узнать много интересных историй у представителей старших поколений, помнящих далекие времена.

«Я хотела бы собрать воспоминания людей, их мечты и рассказы о туранском тигре, который все еще жив в народной памяти, – говорит Исмаилова. – Когда вы рассказываете людям о туранском тигре, нелегко разобрать, когда заканчивается реальность и начинается легенда».