Узбекистан: конституционная реформа позволит Мирзиёеву переизбираться на новые сроки

Президент Узбекистана обрисовал поправки к конституции, которые, по его словам, должны укрепить демократические институты. Однако его собственные союзники признают, что самым заметным результатом этих перемен может быть укрепление его власти.

Выступая 21 июня перед членами комиссии, специально сформированной для разработки этих реформ, президент Шавкат Мирзиёев сказал, что поправки будут вынесены на общенациональный референдум.

«Я полагаю, что если мы проведем конституционные реформы путем референдума и обопремся на мнение и поддержку наших граждан, это будет отражать волю народа. Это будет поистине народная конституция», — сказал он.

Такой подход кажется по меньшей мере частично скопированным с соседнего Казахстана, который совсем недавно использовал референдум для придания некоторой видимости народной легитимности проекту преобразования своей собственной конституции. Заявленной целью этой реформы также было углубление демократизации.

Мирзиёев разбил предлагаемые поправки на четыре тематических раздела.

Первый из них, обозначенный выражением «возвышение человеческого достоинства», включает в себя подтверждение неотъемлемого права граждан на жизнь и расширение прав лиц, помещенных в заключение правоохранительными органами. Второй должен придать Узбекистану образ «социального государства», что позволяет предположить, что в будущем социальные льготы будут причислены к фундаментальным правам. Третий раздел должен обеспечить дальнейшую консолидацию влияния махаллей — традиционных районных общин.

Самое явное отношение к административной и политической сферам имеет четвертый раздел поправок. Одно из изменений предполагает передачу от президента Сенату полномочий по назначению глав антикоррупционного агентства и Счетной палаты, официально контролирующей государственные расходы. Другое дает право вносить законопроекты инициативным группам, сумевшим заручиться поддержкой 100 000 граждан.

Однако Мирзиёев ничего не сказал об одном вероятном следствии этой реформы, слухи о котором ходят уже давно. На прошлой неделе их практически подтвердил вице-спикер Сената Садык Сафоев.

В разговоре с новостным веб-сайтом Kun.uz Сафоев сказал, что изменения конституции по сути дела произведут «перезагрузку» предыдущих президентских сроков Мирзиёева, которому в следующем году исполняется 65 лет. По идее президент должен был бы уйти от власти в 2026 году, когда закончится второй из двух разрешенных законом сроков его пребывания в должности.

«Скажем прямо, если новая конституция будет принята, это, разумеется, позволит участвовать в выборах по новой конституции всем гражданам — в том числе и нынешнему президенту, — сказал Сафоев. — Воспользуется президент этой возможностью или нет, зависит в первую очередь от него самого и от партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет».

Сафоев сказал, что считает перспективу третьего срока Мирзиёева позитивной.

«Мы живем в опасном, чрезвычайно опасном мире. Ситуация с каждым днем становится все сложнее. Это неизбежно приводит к негативным последствиям, в том числе и для нашей страны. Но несмотря на это нам нужно продолжать реформы. И я убежден, что тот, кто начал эти реформы, должен иметь возможность довести их до завершения», — сказал он.

Стабильность и преемственность остаются любимыми лозунгами всех авторитарных президентов Центральной Азии с самого 1991 года, когда страны региона обрели независимость.

Реформы, проводимые в Узбекистане, чаще всего считают положительными в части, способствующей экономической открытости, но незначительными в области политических изменений. Эта точка зрения была проиллюстрирована в недавно опубликованном заключительном отчете об октябрьских президентских выборах, подготовленном Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Эти выборы, на которых Мирзиёев победил, набрав 80,1 % голосов, «показали, что недавние реформы, которые постепенно привели к положительным изменениям, пока не вылились в создание подлинно плюралистической среды», — говорится в отчете ОБСЕ.

«Сохраняющиеся ограничения фундаментальных свобод и права быть избранным продолжают противоречить обязательствам в рамках ОБСЕ. Хотя в выборах участвовали несколько кандидатов, реального взаимодействия кандидатов между собой и с гражданами не наблюдалось, а кандидаты воздерживались от вступления в спор с действующим президентом или критики в его адрес. Отсутствие разделения между агитационной кампанией президента и его официальной деятельностью размыло границу между государством и партией», — заключает этот же отчет.

О том, что дело, вероятно, идет к подновлению конституции, можно было догадаться уже давно. Мирзиёев намекал на такую возможность еще 6 ноября, на церемонии инаугурации.

«Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы, — сказал он в то время. — Поэтому, еще раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, народом, изучив мировой опыт конституционного строительства, мы должны тщательно продумать вопрос о совершенствовании Основного закона».

Эта операция была проведена с замечательной быстротой, хотя и без общественного обсуждения, о котором говорил Мризиёев.

В середине мая фракции двух проправительственных партий — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), от которой Мирзиёев выдвигался в октябре кандидатом в президенты, и партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — решили ускорить этот процесс, вынеся его на обсуждение парламента. Тут же была сформирована комиссия, первые результаты работы которой сейчас и появились.