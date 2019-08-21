Узбекистан: лица без гражданства живут в подвешенном состоянии

Реклама авиабилетов и паломничества в Мекку, куда не могут отправиться лица без гражданства (Дэвид Триллинг).

Мечта Гойибназара Эрназарова о Мекке, к его глубокой досаде и разочарованию, остается лишь мечтой.

70-летний Эрназаров дрожащим от отчаяния голосом рассказывает, как ему опять отказали в возможности совершить паломничество в самое священное место ислама. Его жена, 66-летняя Бахринисо, в это время плачет.

Причина, по которой Эрназаровы не могут поехать туда, заключается в том, что, прожив в Узбекистане 27 лет, они все еще не являются гражданами этой страны. Официально они вообще не имеют никакого гражданства. А без узбекского паспорта они не имеют права претендовать на ежегодную квоту для мусульман, которым разрешается совершить поездку в Мекку.

«Мы уже пятый год не можем отправиться в хадж. В Духовном управлении [полугосударственный орган по надзору за религиозной сферой] нам говорили, что в этом году мы обязательно поедем. Но два дня назад нам сказали, что нас нет в списке», – сказал Эрназаров Eurasianet.org.

Эрназаровы родом из Согдийской области Таджикистана. В 1993 году, когда в стране началась война, семья с четырьмя детьми собрала вещи и перебралась в Узбекистан, в город Бекабад вблизи узбекско-таджикской границы. Еще два года назад эти две республики были частью СССР.

Освоившись на новом месте, Эрназаров стал образцовым жителем, только не гражданином. Он написал учебное пособие по преподаванию узбекского языка для средних школ, который переиздавался шесть раз. Он также выпустил десяток книг, куда вошли его стихи, рассказы и эссе.

До 2000 года единственным его удостоверением личности был просроченный паспорт советского образца. В том же году ему дали вид на жительство. Но этот документ не предоставлял ему права пересекать границу с Таджикистаном, чтобы он мог увидеться с матерью и остальными родственниками. Узбекские пограничники неизменно разворачивали его обратно.

«Я несколько раз подавал заявку на получение узбекского гражданства для себя и своей семьи. Обращался во все государственные инстанции, даже в парламент, но ответа не получил», – сказал Эрназаров.

Согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на 2010 год, в Узбекистане может находиться до 87 000 человек с таким же неопределенным статусом.

Житель Бекабада Турдали Норматов работает корреспондентом в местной газете. Он приехал в Узбекистан в 1994 году, когда ему было 19 лет. Норматов не видел для себя будущего в Таджикистане, где бушевала война и росла безработица. У него были родственники в Узбекистане, и он решил, что нужно переезжать.

В 1996 году он оформил вид на жительство в надежде получить узбекское гражданство примерно через пять лет (таков официальный срок процедуры). С тех пор прошло четверть века.

«Когда я купил свой первый автомобиль – «Запорожец», мне дали желтые номера, – сказал Норматов, имея в виду автомобильные госномера для неграждан. – Они были как «красная тряпка» для гаишников. Меня постоянно останавливали. Было время, когда с моими документами я даже не мог получить SIM-карту для своего мобильного телефона».

По узбекскому законодательству, лица без гражданства не могут голосовать на выборах и референдумах или баллотироваться на избираемые должности. Они также не могут быть назначены на определенные государственные посты.

Даже укрепление связей между Узбекистаном и Таджикистаном не повлияло на эту ситуацию. Две страны, чьи отношения раньше трудно было назвать добрососедскими, отменили взаимные визовые требования и открыли более десятка пунктов пересечения границы.

Однако для жителей вроде Норматова мало что изменилось. Чтобы навестить родственников в Таджикистане, он должен пройти через процедуру получения краткосрочного проездного документа для лица без гражданства и подать заявление на визу.

В советское время границы между республиками существовали только на бумаге.

Когда ужесточили контроль на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, многие семьи оказались разделены. Родители и дети, братья и сестры не могли видеться годами.

Когда умер дед Дильдоры Рахимбердыевой, она провела три дня на контрольно-пропускном пункте на границе, умоляя пограничников пропустить ее в соседнюю страну. Но все было тщетно. Она пропустила похороны.

Когда в 2008 заболела ее мама, история повторилась.

Муж Рахимбердыевой, видя слезы жены, решил тайком под покровом ночи переправить ее через границу. Но в то время по Бекабаду ходили слухи о том, что пограничник застрелил 25-летнего мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Неизвестно, было ли это правдой, но Рахимбердыева была напугана и отменила план.

Ситуация немного улучшилась при президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве. В декабре 2016 года, всего через несколько месяцев после своего прихода к власти, он подписал указ о предоставлении гражданства десяткам людей. Эта тенденция набирает обороты.

Адвокат Шухрат Ганиев, тесно работающий с лицами без гражданства, рассказал Eurasianet.org, что по состоянию на 2019 год более двух тысяч человек получили узбекское гражданство. «Это капля в море, – сказал Ганиев. – Но это уже что-то».

«По сравнению с единичными случаями в предыдущие годы, это, конечно, прогресс», – добавил он.