Узбекистан: люди мерзнут, и горячатся

Температура воздуха падала, а градус недовольства рос.

Необычно длительный период холодов продемонстрировал неспособность государства обеспечить базовые коммунальные услуги, и вызвал проявления общественного недовольства, которые еще несколько лет назад невозможно было себе представить.

На одном популярном видео, гулявшем в социальных сетях в начале января, мальчик в меховой шапке читает стихотворение, сетуя на отсутствие в своем доме электричества и газа.

«О великие визири! / Погода холодная / И люди плачут, – декламирует он. – Дайте людям свет и газ / Прислушайтесь к моей отчаянной мольбе / Мать больна / А вам тепло, и ваши дети играют».

Еще одно публичное обращение было опубликовано в прошлом месяце молодым человеком и Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Говоря в камеру, он рассказал, что они с женой и детьми два месяца сидели без электричества и газа, так что всей семье пришлось спать в одной комнате, чтобы не замерзнуть. Пока жена и дети спали, ему приходилось регулярно вставать, чтобы подбросить в печь кизяка.

«Зачем нужна независимость страны, если вы не можете оказать людям элементарную помощь? Не лучше ли присоединиться к России или Китаю? Вы лишили нас электричества, которое дал нам Ленин», – говорит он, обращаясь с призывом о помощи к президенту Шавкату Мирзиёеву.

Аномальные холода начались примерно в конце ноября. И на протяжении более чем 50 дней подряд температура упорно оставалась ниже нуля.

Потребление электроэнергии резко возросло, что привело к хроническим перебоям с ее подачей. 5 января поступили сообщения об авариях на пяти крупных ТЭС по всей стране. В результате начались и перебои с экспортом электроэнергии в соседние Казахстан и Афганистан.

Даже на этой неделе, когда немного потеплело, в некоторых районах Ташкента периодически случались отключения электроэнергии.

Вызывают недовольство и проблемы с отоплением. Ранее в январе жители Пахтакорского района Джизакской области перекрыли дорогу с требованиями подключить их дома к газопроводу, или как минимум обеспечить их углем. Схожие сцены разыгрались в Коканде, Андижане и Бухаре.

В одном из районов Сурхандарьинской области жители пошли еще дальше: они не просто перекрыли дорогу, а еще подожгли шины в знак протеста. Двумя днями ранее в районе была прекращена подача электричества из-за выхода из строя местной подстанции.

Похолодание заставило людей прибегать к зачастую опасным приемам. Использование кухонных плит для обогрева домов вызвало серию отравлений и взрывов, которые стали настолько частым явлением, что президент Мирзиёев поднял эту проблему на декабрьском заседании Кабмина.

Один из последних примеров – 6 января в результате взрыва газа погибли двое подростков в Карши.

Но суть проблемы в том, что система жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана показала себя не просто непригодной, а откровенно опасной для людей. Об этом открыто заявляют даже государственные чиновники.

В интервью в конце ноября министр энергетики Алишер Султанов посетовал на плачевное состояние инфраструктуры, которая практически не модернизировалась с советских времен. Султанов осудил «наше бездействие в течение 30 лет», и сказал, что потребуется серьезная реконструкция.

А это потребует огромных затрат. В октябре профильный комитет Сената заслушал доклад, в котором говорилось, что более 766 километров газопроводов нуждаются в замене или ремонте.

Правительство надеется, что значительную часть необходимых средств удастся получить за счет частных инвестиций. В своем выступлении 29 декабря Мирзиёев намекнул на радикальные реформы в энергетическом секторе.

«Мы отменим монополию и внедрим рыночные механизмы в сферу поставки природного газа. Таким образом производители и импортеры получат право продавать, а оптовые потребители – покупать природный газ на бирже. Компания “Узтрансгаз” будет заниматься только транспортировкой газа», – сказал президент, имея в виду государственную компанию, которая в настоящее время занимается транспортировкой, хранением и продажей газа бытовым потребителям и предприятиям.

Экономист Юлий Юсупов, который открыто критикует медленные, по его словам, темпы реформ, не уверен, справится ли руководство страны с этой задачей.

«Ситуация в энергетическом секторе — наглядный пример того, как НЕ ПРОВОДЯТСЯ самые элементарные, жизненно важные реформы, реформы, которые наши соседи по СССР большей частью провели еще в 1990-е гг. А мы пока даже начать их не можем», – написал он в статье, опубликованной на сайте базирующегося в Ташкенте Центра экономического развития.

Примерно в середине января столбик термометра пополз вверх, что сняло остроту проблемы, но ворчание, несомненно, возобновится, когда он в ближайшее время, по прогнозам синоптиков, снова опустится.

Депутат Дониёр Ганиев, возможно, озвучил широко распространенное мнение, когда 11 января потребовал, чтобы все руководство Министерства энергетики ушло в отставку.

«В демократических странах после таких кризисов лидеры по собственной инициативе уходят в отставку. Но для этого нужно, чтобы было чувство собственного достоинства», – написал он в своем Telegram-канале.