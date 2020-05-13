Узбекистан: малый бизнес ждет не дождется конца карантина

Фарход Тагаев с большим нетерпением ждет конца карантина.

Он так и не смог к нему привыкнуть. Он по привычке просыпается в 5 утра и идет размять ноги и поболтать с друзьями или родственниками.

Но начиная с конца марта на улицах его селения Ходжаилгор на юге Узбекистана, известного как якобы малая родина Тамерлана, в такой час стало пустынно.

Когда Тагаев, которому сейчас 42 года, все-таки встречал кого-нибудь, он испытал искушение произнести традиционное «Салом алейкум», протягивая правую руку для рукопожатия, а левую прижимая к сердцу. Но правила социального дистанцирования теперь запрещают подобный контакт.

Коронавирус очень действует Тагаеву на нервы. Само слово, которое он с трудом выговаривает, приводит его в ярость. Вирус лишил его основного источника дохода: раньше он делал курятники из металлической проволоки. Обычно ему удавалось продавать по одной клетке в день, примерно за 10 долларов, получая при этом 5 долларов прибыли. Но после объявления карантина заказы поступать перестали.

«Из-за этого вируса я потерял клиентов и ежедневный доход, – сказал он Eurasianet.org. – В нашей семье нет никого, кто бы работал на государственной службе».

В дополнение к этой подработке у Тагаева еще есть 12 соток земли, на которой он выращивает картофель и другие овощи. В теплице, которую он построил собственными руками, он посадил помидоры и огурцы. По его словам, этого достаточно, чтобы обеспечить семью дополнительными продуктами.

У Тагаева четверо детей. Его жена не работает, хотя получила хорошее образование и является квалифицированным преподавателем. Также с ними живут его родители. В общей сложности – восемь ртов.

Каждый вечер Тагаев смотрит телевизор в надежде услышать новость об окончательной и полной отмене карантина. Вместо этого он услышал обещание президента Шавката Мирзиёева помочь населению и бизнесу. Как Тагаев объяснил Eurasianet.org, он не понимает большую часть использующейся при этом терминологии, и мало что из сказанного утешает его или его семью.

До начала пандемии на долю малого бизнеса приходилось около 56% ВВП Узбекистана, а число малых предприятий на 1000 человек населения составляло 13,3. Причем в последнее время число МП росло особо быстрыми темпами.

Узбекистан обратился к международным финансовым институтам за помощью в противодействии последствиям пандемии. В апреле Мирзиёев подписал постановление о привлечении 3,1 млрд долларов в виде кредитов от таких организаций, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, возглавляемый Саудовской Аравией Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и поддерживаемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Правительство выделило на поддержку бизнеса и рабочих мест около 5,5 триллиона сумов (540 миллионов долларов) – более половины 10-триллионого государственного фонда по борьбе с коронавирусом. В дополнение взявшим кредиты предпринимателям сдвигают график погашения долгов и отменяют некоторые налоги.

Насколько это поможет?

Как бы там ни было, в краткосрочной перспективе потерь не избежать. МВФ прогнозирует замедление роста ВВП до 1,8% в этом году, по сравнению с 5,5% в 2019-м. Зато в 2021 году, по мнению фонда, последует резкий рост на 7%.

«Делать прогнозы сложно, восстановление будет зависеть от многих факторов», – сказал Eurasianet.org экономист Бахром Раджабов.

По его словам, умеренное восстановление экономики во второй половине 2020 года будет зависеть от того, насколько эффективно удастся сдержать вспышку коронавируса и как будет проходить выход из карантина.

Официальные цифры выглядят обнадеживающими: по состоянию на 10 мая общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 2411. Причем, по заявлению узбекского правительства, около трех четвертей заболевших уже выздоровели, а количество смертельных исходов лишь недавно вышло на двузначные числа. Однако у журналистов мало возможностей проверить эти позитивные выкладки.

Согласно запущенной 11 мая программе выхода из карантина страну разделили по категориям эпидемиологического риска: красную, желтую и зеленую. В красной категории области, где за предыдущие две недели были зарегистрированы новые случаи коронавируса. На другом конце спектра – зеленые зоны, где случаев коронавируса не было совсем, или все больные вылечились. В таких местах сняли часть ограничений.

Яккабагский район, на территории которого находится кишлак Тагаева, как раз в такой зеленой зоне.

Как создать рабочие места?

Масштабы ущерба, нанесенного кризисом рынку труда, пока неясны.

«В результате кризиса на рынке труда будут происходить преобразования, и безработица будет расти, – сказал Раджабов. – Правительство ищет финансовые ресурсы для покрытия расходов на выплату пособий, но в будущем необходимо будет подумать о том, как создать новые рабочие места. Это потребует дополнительных средств».

Политолог Фарход Мирзаев высказал больше уверенности в быстром восстановлении экономики.

«Основные потери понесло государство в виде недополученных налогов и доходов от бизнеса, – сказал он. – Но карантин не вечен. Все потерянное можно восстановить».

По словам Мирзаева, Узбекистан находится в выигрышном положении, так как работа во многих отраслях не прекращалась.

«Первыми секторами, которые будут перезапущены после отмены карантина, должны стать транспорт и торговля, то есть базары», – сказал он.

Между тем, по мнению Раджабова, меры по оздоровлению должны включать увеличение вложений в сферу здравоохранения, которая приняла на себя основной удар по время кризиса. В подтверждение своих слов он указал на относительно низкое место Узбекистана в Глобальном индексе безопасности в области здравоохранения – системе, созданной Центром безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса, Инициативой по сокращению ядерной угрозы и Аналитическим отделом издания The Economist для оценки состояния систем здравоохранения. Узбекистан занимает 116 место из 195 стран.

Открытие в апреле под Ташкентом инфекционной больницы на 10 тыс. коек было одной из оперативных ответных мер, направленных на решение этой проблемы.

«Также необходимо создать Министерство социальной защиты, и в целом систему социальной защиты. Кризис выявил слабые места, – сказал Раджабов. – До того, как власти начали принимать определенные скоординированные меры, продукты питания бедным и инвалидам доставляли добровольцы. И были жалобы на бездействие махаллинских [общинных] комитетов, хотя именно этот институт должен бы быть ближе всего к населению».

Тем временем Тагаев не стал дожидаться ослабления карантинных мер, и нашел себе новый источник дохода. На своем трехколесном минигрузовике он развозит сено фермерам, у которых есть скот. Каждая ходка, которая может занять несколько часов, приносит ему 2 доллара. Это не много, но Тагаев надеется, что из-за дождливой весны этим можно будет заниматься минимум до лета.

«Я смотрел российское телевидение и видел, как в Соединенных Штатах, в Германии, даже в Казахстане правительство помогает малым предприятиям безвозмездными выплатами и дешевыми кредитами. Будет ли у нас в Узбекистане такое? – вопрошает он. – Я в этом сомневаюсь. Так что, похоже, мне нужно будет самому найти выход из ситуации».