Узбекистан: Мирзиёев одержал легкую победу на выборах на фоне политической апатии

Привыкайте ко мне: президент Шавкат Мирзиёев может остаться у власти в Узбекистане еще 14 лет. (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана, как и ожидалось, одержал уверенную победу на выборах над рядом малоизвестных соперников.

По предварительным подсчетам, опубликованным 10 июля, Шавкат Мирзиёев набрал 87 процентов голосов избирателей. Явка составила почти 80 процентов.

Согласно этим цифрам, за то, чтобы избрать Мирзиёева, которому сейчас 65 лет, на новый семилетний срок, проголосовали как минимум 13,6 миллиона человек. В соответствии с изменениями, принятыми в начале этого года в результате тщательно срежиссированного конституционного референдума, по окончании этого срока президентских полномочий Мирзиёев будет иметь право баллотироваться еще один раз.

Второе место на выборах, в которых кроме Мирзиёева приняли участие еще три человека, заняла Робахон Махмудова, единственная участвовавшая в гонке женщина, набравшая около 4,4 процента голосов.

«Выборы прошли в соответствии с международными нормами и стандартами, а также с национальным избирательным законодательством, и в полном соответствии с демократическими принципами открытости, прозрачности, свободы и справедливости», – сказал председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев, оглашая результаты.

Однако в действительности после того, как 8 мая Мирзиёев объявил о проведении досрочного голосования с явно предрешенным результатом, мало кто проявлял особый энтузиазм. Даже наблюдавшая за выборами миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, члены которой традиционно стараются выбирать дипломатичные выражения, с трудом скрывала скуку.

«Досрочные президентские выборы 9 июля были технически хорошо подготовлены, но проходили в политической обстановке, где не было подлинной конкуренции, – говорится в первой строке отчета БДИПЧ по результатам голосования. – Избирательная кампании носила малоактивный характер, ей не хватало полноценного взаимодействия с избирателями, а кандидаты воздерживались от представления альтернативных политических взглядов».