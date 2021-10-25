Узбекистан: Мирзиёев одержал уверенную победу, хоть и с меньшей долей голосов

Как и ожидалось, на прошедших 24 октября президентских выборах уверенную победу одержал Шавкат Мирзиёев.

Однако доля отданных за него голосов сократилась с 89% в 2016 году до чуть более приличных 80,1% в этот раз, т.к. Ташкент старается преподнести прошедшие выборы как более демократичные, чем в прошлом, несмотря на то, что к ним не допустили оппозиционных кандидатов.

По данным Центральной избирательной комиссии, ближайшая соперница Мирзиёева, Максуда Ворисова – единственная женщина, участвовавшая в гонке, – получила 6,6% голосов.

Националист Алишер Кодиров, который, казалось, был наиболее известным из соперников Мирзиёева среди избирателей, набрал всего 5,5%. Кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломуродов занял четвертое место с 4,1%. На последнем месте с 3,4% оказался Бахром Абдухалимов из партии «Адолат» (Справедливость).

Сокращение доли голосов, отданных за Мирзиёева в ходе тщательно срежиссированного голосования, было частью плана властей, пытающихся представить миру картину цветущего политического плюрализма в Узбекистане, несмотря на то, что все соперники действующего президента были не пользующимися особой популярностью деятелями, выдвинутыми от санкционированных государством партий.

Их участие было необходимо только для того, чтобы выйти на нужные цифры и придать демократический налет по сути недемократическим выборам, к участию в которых не были допущены подлинно оппозиционные кандидаты.

Кристиан Ласслетт, преподающий криминологию в Ольстерском университете и являющийся содиректором агентства «УзРасследования» (UzInvestigations), занимающееся исследованием корпоративной и государственной власти в Узбекистане, считает сокращение доли отданных за президента голосов срежиссированной уступкой для создания видимости плюрализма, что позволит его иностранным сторонникам указывать на позитивные изменения для оправдания взаимодействия с режимом.

«Это обеспечит, что если кто-то начнет поднимать вопросы о международном соучастии в действиях сомнительного режима, соучастники смогут указать на позитивную программу общих изменений», – сказал Ласслетт Eurasianet.org. И они могут быть уверены, что «лишь немногие из тех, кто станет задавать вопросы, будут вооружены достаточно глубокими познаниями, чтобы иметь возможность подвергнуть эту сомнительную… позицию критику».

Присутствовавшие на выборах международные наблюдатели положительно отозвались о некоторых реформах, проведенных за пять лет правления Мирзиёева, но отметили отсутствие оппозиции как проблематичное и указали на большое количество нарушений в день выборов.

«Недавние и продолжающиеся реформы являются обнадеживающим знаком, – сказала Хайди Хаутала, глава делегации наблюдателей от Европарламента. – Но недопуск оппозиционных партий и отсутствие реальной конкуренции, а также большое количество нарушений, которые мы наблюдали в день выборов, остаются существенными препятствиями на пути процесса демократизации».

Среди нарушений – включение ряда избирателей в списки без надлежащего контроля; голосование без предъявления необходимых документов, удостоверяющих личность; голосование за других лиц; и «признаки вброса бюллетеней на нескольких избирательных участках», отмечается в докладе совместной наблюдательной миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Европарламента.

В преддверии выборов представители оппозиции сообщали об усилении преследований и запугивания.

На прошлой неделе Джахонгиру Отажонову – певцу, решившему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, – не дали вылететь в Турцию. Он сказал Узбекской службе Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», что его сняли с самолета из-за якобы имеющейся задолженности по алиментам.

В январе Отажонов объявил о своем намерении баллотироваться в президенты от незарегистрированной партии «Эрк», но отозвал свою кандидатуру после того, как на его семью начали оказывать давление.

Власти также отклонили заявку независимого борца с коррупцией Хидирназара Аллакулова на регистрацию оппозиционной партии, от которой он затем был намерен выдвинуться на президентских выборах.

Журналисты и блогеры тоже подверглись нападкам во время избирательной кампании. За неделю до голосования Telegram-канал Узбекской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» наводнили угрозы обезглавить и подвергнуть сексуальному насилию ее журналистов.

Международные наблюдатели за выборами призвали правительство продолжить усилия по демократизации и после начала второго – и, согласно Конституции, последнего – президентского срока Мирзиёева.

«Эти выборы показали, что демократические реформы последних лет должны быть продолжены, чтобы закрепить достигнутое, – сказал Рейнхольд Лопатка, руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ. – Полное уважение к основным свободам и реальная конкуренция между политическими силами, которых здесь не хватало, будут необходимы для того, чтобы соответствовать демократическим чаяниям народа».