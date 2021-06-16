Узбекистан: мобильные салоны красоты создают рабочие места в регионах

Обычно люди из регионов едут в большие города в поисках работы. Но это один из тех редких случаев в Узбекистане, когда рабочие места идут из городов в регионы.

14 июня местное телевидение сообщило, что в рамках государственной программы по содействию женской занятости в сельской местности в разные регионы страны было отправлено 50 грузовых контейнеров, переоборудованных в салоны красоты.

Каждый салон укомплектован парикмахерским оборудованием, мебелью и кондиционером. Работников для салонов подбирают из числа малообеспеченных семей и безработных.

Государственная телекомпания показала сюжет о доставке одного из таких контейнеров в Аккурганский район, расположенный примерно в часе езды к югу от Ташкента. Получательница салона утирала слезы, когда ей вручали ключи в рамках организованной по этому поводу торжественной церемонии.

«Хуррият Боймуродова прошла обучение парикмахерскому искусству. И теперь у нее есть постоянная работа и стабильный источник дохода», – говорилось в сюжете государственной телекомпании «Узбекистон24».

Также сообщалось, что Боймуродова прошла в Ташкенте на двухнедельные курсы парикмахеров, и до получения салона арендовала помещение под салон.

Предполагается, что в каждом таком мобильном салоне будут работать до семи парикмахеров и косметологов.

Данная инициатива осуществляется в ответ на призывы президента Шавката Мирзиёева, включая данные им в феврале 2021 указания профсоюзам изыскать возможности по созданию рабочих мест для женщин в сельских районах. В частности он предложил создавать места в сферах текстильной промышленности, птицеводства и управления бизнесом.

Между тем данная проблема действительно стоит остро. В сельских регионах в целом трудно найти какую-либо работу за исключением низкооплачиваемых мест в сельском хозяйстве, но особенно трудно приходится женщинам. Многие уезжают искать счастья за границей. Согласно официальным данным, в период с января по март 2020 года, до начала пандемии коронавируса, более 20 000 женщин покинули страну в поисках работы.

По состоянию на апрель 2021-го, число зарегистрированных безработных в стране составляло около 1,6 миллиона человек.

Это не первая инициатива по использованию контейнеров для решения различных проблем. В январе Мирзиёев во время поездки в Бухарскую область отдал приказ установить в сельских районах контейнеры для использования в качестве точек по оказанию бытовых услуг. Позже было объявлено, что жителям региона, желающим воспользоваться этой возможностью, будет предоставлена 1 000 контейнеров, на покупку которых будут выдаваться льготные кредиты.

Но особенно полезными контейнеры оказались после начала пандемии COVID-19. Весной прошлого года под Ташкентом был построен целый мобильный городок на 10 тысяч человек, где проживали находящиеся на карантине граждане, приехавшие из-за рубежа. В феврале текущего года, опять-таки по указанию президента, ряд мэров и губернаторов переехали в построенные на базе контейнеров офисы с вывеской «Администрация губернатора». Ожидается, что данная инициатива сделает глав регионов ближе к народу.