Узбекистан: мощный взрыв в Ташкенте

Президент Узбекистана дал правительственной комиссии три дня, чтобы разобраться в причинах мощного взрыва на таможенном складе в Ташкенте рано утром 28 сентября, в результате которого погиб один подросток и были ранены 162 человека.

В мэрии заявили, что в результате взрыва на складе на массиве «Строитель» Сергелийского района были повреждены 600 квартир в 26 многоэтажных домах. Также задело школу и два детских сада.

Представители МЧС сообщают, что взрыв произошел около 2:43 ночи, в результате чего пожар распространился на площадь в 15 000 квадратных метров. На тушение пожара ушло восемь часов.

МВД начало расследование по факту предполагаемого нарушения норм пожарной безопасности.

Комиссию из 16 человек, расследующую данный инцидент, возглавит вице-премьер Очилбой Раматов. Помимо расследования причин взрыва, комиссия будет отвечать за принятие оперативных мер по минимизации потерь, меры по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также инспекцию пострадавших жилых объектов.

Государственные средства массовой информации сообщили, что склад, на котором произошел взрыв, управлялся или принадлежал компании Inter Logistics. Деловое издание Spot.uz написало, что учредителями этой компании являются две другие фирмы, в том числе почти 80% принадлежит компании Integra Benefits Investments, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

По сообщению Государственного таможенного комитета, объект, где произошел взрыв, был местом хранения импортных товаров, ожидающих таможенного оформления.