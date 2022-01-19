Узбекистан, Центральная Азия

Узбекистан намерен производить собственные военные беспилотники

Это очередной проект в рамках инициативы по наращиванию производства военной техники.

Jan 19, 2022
Беспилотник «Лочин». (Кард из видеопрезентации Гособоронпрома РУ). Беспилотник «Лочин». (Кард из видеопрезентации Гособоронпрома РУ).

Узбекистан готов начать производство собственной линейки беспилотных летательных аппаратов двойного назначения.

В сообщении Госкомитета оборонной промышленности от 18 января говорится, что крылатые беспилотники и квадрокоптеры будут выпускаться под брендом «Лочин» («Сокол») и будут предназначены для решения как оборонных, так и гражданских задач, включая разведку, наступательные военные операции, пожаротушение и ведение сельского хозяйства.

Данный проект реализуется по поручению президента Шавката Мирзиёева, изданному в июле 2017 года, когда он сказал, что использование беспилотников – более экономичный метод ведения воздушного наблюдения, чем самолеты Ан-2 советского производства, которые обычно используются для подобных задач.

Между тем использование дронов обычными гражданами ограничено законом с 2015 года. До этого они набирали все большую популярность, и применялись в том числе для видеозаписи на свадьбах и на съемках музыкальных клипов и художественных фильмов. Согласно принятым в мае 2019 года поправкам, ввоз, продажа, приобретение, хранение и использование дронов караются лишением свободы на срок до трех лет.

Тем временем интерес силовых ведомств к беспилотным технологиям несколько возрос после войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, во время которой азербайджанская сторона добилась значительных успехов благодаря развертыванию беспилотных летательных аппаратов турецкого производства.

В августе 2021 года, на фоне роста нестабильности в соседнем Афганистане, узбекские и российские военные провели у южных рубежей Узбекистана совместные учения «Юг-2021» с использованием беспилотников российского производства.

Усилия Узбекистана по наращиванию оборонного потенциала не ограничиваются одними лишь БЛА. В октябре 2021 года Гособоронпром объявил о разработке собственного крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением, а месяц спустя – о начале серийного производства легкобронированных автомобилей Qalqon (Щит) отечественной разработки.

События в соседнем Афганистане придали усилиям по модернизации армии дополнительный импульс. В прошлом Мирзиёев выражал тревогу по поводу обороноспособности страны.

В частности, на заседании Совета безопасности 13 января Мирзиёев объяснил, почему вынужден был уволить Кабула Бердыева с поста министра обороны в сентябре 2017 года.

За месяц до этого, по словам Мириёева, он посетил полигон «Каттакурган», крупнейший в своем роде в Узбекистане, и был потрясен увиденным.

«Увидев состояние каттакурганского полигона, я лишился дара речи, – сказал он. – Я понятия не имел. Меня поразили условия, в которых жили военные, и состояние самого объекта».

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