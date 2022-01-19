Узбекистан намерен производить собственные военные беспилотники

Узбекистан готов начать производство собственной линейки беспилотных летательных аппаратов двойного назначения.

В сообщении Госкомитета оборонной промышленности от 18 января говорится, что крылатые беспилотники и квадрокоптеры будут выпускаться под брендом «Лочин» («Сокол») и будут предназначены для решения как оборонных, так и гражданских задач, включая разведку, наступательные военные операции, пожаротушение и ведение сельского хозяйства.

Данный проект реализуется по поручению президента Шавката Мирзиёева, изданному в июле 2017 года, когда он сказал, что использование беспилотников – более экономичный метод ведения воздушного наблюдения, чем самолеты Ан-2 советского производства, которые обычно используются для подобных задач.

Между тем использование дронов обычными гражданами ограничено законом с 2015 года. До этого они набирали все большую популярность, и применялись в том числе для видеозаписи на свадьбах и на съемках музыкальных клипов и художественных фильмов. Согласно принятым в мае 2019 года поправкам, ввоз, продажа, приобретение, хранение и использование дронов караются лишением свободы на срок до трех лет.

Тем временем интерес силовых ведомств к беспилотным технологиям несколько возрос после войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, во время которой азербайджанская сторона добилась значительных успехов благодаря развертыванию беспилотных летательных аппаратов турецкого производства.

В августе 2021 года, на фоне роста нестабильности в соседнем Афганистане, узбекские и российские военные провели у южных рубежей Узбекистана совместные учения «Юг-2021» с использованием беспилотников российского производства.

Усилия Узбекистана по наращиванию оборонного потенциала не ограничиваются одними лишь БЛА. В октябре 2021 года Гособоронпром объявил о разработке собственного крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением, а месяц спустя – о начале серийного производства легкобронированных автомобилей Qalqon (Щит) отечественной разработки.

События в соседнем Афганистане придали усилиям по модернизации армии дополнительный импульс. В прошлом Мирзиёев выражал тревогу по поводу обороноспособности страны.

В частности, на заседании Совета безопасности 13 января Мирзиёев объяснил, почему вынужден был уволить Кабула Бердыева с поста министра обороны в сентябре 2017 года.

За месяц до этого, по словам Мириёева, он посетил полигон «Каттакурган», крупнейший в своем роде в Узбекистане, и был потрясен увиденным.

«Увидев состояние каттакурганского полигона, я лишился дара речи, – сказал он. – Я понятия не имел. Меня поразили условия, в которых жили военные, и состояние самого объекта».