Узбекистан: население с подозрением относятся к китайским инвестициям – опрос

Похоже, что чем дольше китайские инвесторы работают в странах Центральной Азии, тем меньше они нравятся населению.

Это один из ключевых выводов проводившихся на протяжении двух лет опросов, результаты которых были предоставлены Eurasianet.org на эксклюзивной основе некоммерческой организацией Central Asia Barometer (Барометр Центральной Азии), являющейся одной из немногих базирующихся в Центральной Азии независимых организаций, специализирующихся на прикладных социологических исследованиях.

«Барометр Центральной Азии» провел в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане два опроса – в июле этого года (по телефону в связи с COVID-19) и прошлой осенью (лично) – по поводу отношения населения к прямым иностранным инвестициям из Китая.

В то время как респонденты в Казахстане и Кыргызстане демонстрируют стойкую настороженность (например, только 7 процентов казахстанцев и 9 процентов кыргызстанцев «решительно поддерживают» осуществление Китаем энергетических и инфраструктурных проектов в их странах), в Узбекистане китайские инвестиции гораздо более популярны.

Более позитивное отношение узбекистанцев может объясняться тем, что у Узбекистана пока меньше опыта ведения бизнеса с КНР (китайские кредиты потекли в страну только после смерти президента-изоляциониста Ислама Каримова в 2016 году), а также тем, что, в отличие от Казахстана и Кыргызстана, Узбекистан не граничит с Китаем.

Однако даже в Узбекистане дружелюбие по отношению к китайскому бизнесу, похоже, начинает ослабевать. В то время как в прошлом году 65 процентов узбекистанцев заявили, что «решительно поддерживают» реализуемые Китаем энергетические и инфраструктурные проекты, в этом году уровень поддержки упал до 48 процентов. Число тех, кто «решительно против», выросло с 2 до 10 процентов.

Более того, по сравнению с прошлым годом уровень скепсиса среди населения Узбекистана вырос по всем пунктам опросов.

Опасения по поводу того, что китайцы намерены скупить землю (и каким-то образом поселиться на ней), являются постоянной темой в политике Центральной Азии с момента обретения независимости от СССР, и особенно после того, как Кыргызстан и Таджикистан уступили часть своей территории КНР. Опросы показали, что подобные опасения, всегда находившиеся на высоком уровне в малонаселенных Казахстане и Кыргызстане, теперь также растут и в Узбекистане.

Кроме того, резко выросла доля узбекистанцев, говорящих, что «очень обеспокоены» заимствованием денег у Китая.

Двадцать пять процентов казахстанцев, 34 процента кыргызстанцев и 22 процента узбекистанцев также сообщают, что «очень обеспокоены» тем, что «экономические отношения страны с Китаем могут нанести ущерб экономическим отношениям [их страны] с Россией».

В дополнение, в этом году «Барометр Центральной Азии» впервые попросил респондентов оценить их уверенность в том, что инвестиции Китая «улучшат ситуацию с энергетикой и инфраструктурой в нашей стране». По сравнению с соседями, узбекистанцы опять продемонстрировали более высокий уровень уверенности в выгодности этих отношений.

«Барометр Центральной Азии» опросил по 1500 человек в каждой стране. Уровень погрешности результатов составляет 2,5%.