Узбекистан начинает пиар-кампанию по поводу Каракалпакстана

Нукус в начале этого месяца. (Фото: кадр из официальных видеоматериалов правительства)

Узбекистан перешел в пропагандистское наступление на международной арене по поводу прошедших в этом месяце на западе страны волнений, в которых погибло не менее 18 человек.

Тем временем в столице был уволен высокопоставленный советник президента Шавката Мирзиёева. Его отставка стала косвенным признанием того, что в возникновении беспорядков в автономной республике Каракалпакстан сыграла значительную роль и непродуманная и авторитарная политика центра.

Однако другие новости говорят о том, что власти не собираются брать на себя слишком большую часть вины за произошедшие события: двум активистам и гражданским журналистам были предъявлены обвинения в попытке захвата власти и разжигании беспорядков в обществе.

11 июля официальный веб-сайт Министерства иностранных дел в Ташкенте, Dunyo, сообщил, что официальные представители Узбекистана обратились к законодателям США для «доведения объективной информации о ситуации в Каракалпакстане, а также усилиях Узбекистана по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития региона».

В заметке Dunyo говорится, что это обращение вызвало позитивную реакцию со стороны конгрессменов, участвовавших в видеоконференции, которая была проведена по инициативе посольства Узбекистана в Вашингтоне.

Dunyo цитирует слова конгрессмена-республиканца от штата Огайо Стива Чабота, поблагодарившего узбекское правительство «за развернутую информацию об истинных причинах событий в Каракалпакстане».

«Узбекистан является испытанным временем другом и союзником Соединенных Штатов, — приводятся слова Чабота в переводе на русский, — и я уверен, что ваша страна достойно преодолеет это тяжелое испытание, а реформы будут продолжены».

По официальным данным, помимо 18 погибших, четверо из которых, как утверждается, были сотрудниками правоохранительных органов, было ранено 243 человека и задержано более 500. Согласно формирующейся сейчас версии властей демонстрантами манипулировали некие неназванные силы, подстрекавшие их к беспорядкам с целью захвата власти в Каракалпакстане.

Начальник милиции Нукуса полковник Зияутдин Заитов настаивал в беседе с Eurasianet.org, что меры, принятые для прекращения беспорядков, были разумными и соразмерными.

Органы правопорядка использовали для разгона протестующих только слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и дымовые шашки, но воздерживались от применения боевого оружия, сказал Заитов.

Судя по всему, искрой, из которой 1 июля в Нукусе разгорелись переросшие в насильственные столкновения протесты, стали предложенные изменения конституции, предполагавшие ослабление особого статуса Каракалпакстана — единственной автономной территории в составе Узбекистана.

В соответствии с действующей сейчас конституцией Каракалпакстан начиная с 2013 года имеет право на проведение референдума об отделении от Узбекистана. Изменения конституции, проект которых был обнародован в конце прошлого месяца, должны были лишить его этого права.

Официальные лица утверждали, что поправки были разработаны на основе консультаций с общественностью, но никаких свидетельств таких консультаций найти не удается. 2 июля, сразу после начала беспорядков, президент Шавкат Мирзиёев отказался от этой части поправок.

8 июля управление делами Мирзиёева объявило об отставке Зайнилобиддина Низомиддинова с должности главы администрации президента. Позднее сообщалось, что 49-летний Низомиддинов был назначен первым заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана, что, несомненно, было понижением в должности и наказанием.

Низомиддинов, занимавший свою должность с августа 2018 года, является давним и близким соратником президента. Он работал помощником Мирзиёева, когда тот был премьер-министром. Глава администрации президента — фигура, фактически занимающая в иерархии политической власти в Узбекистане второе место, — в том числе заведует и конституционными процессами. По всей вероятности, никакие изменения конституции не могли быть предложены без участия Низомиддинова.

Радио «Озодлик», узбекская служба РСЕ/РС, цитирует слова анонимного источника в правительстве о том недовольстве, которое вызвали в комиссии по конституционной реформе изменения, на которых настаивал Низомиддинов.

«Низомиддинов… не прислушался к этим опасениям», — говорит этот источник.

Однако наблюдатели, следящие за политической жизнью Узбекистана, сомневаются, что разжалование Низомиддинова означает его скорое исчезновение с политической сцены.

Двух журналистов из Каракалпакстана, Даулетмурата Тажимуратов и Лолагуль Каллыханову, по-видимому, ожидает более мрачное будущее.

8 июля Генеральная прокуратура объявила, что Тажимуратов и еще один житель Каракалпакстана, Азамат Таурданов, находятся под следствием по обвинению в заговоре с целью свержения конституционного строя в республике.

В общей сложности по смежным обвинениям задержаны 14 человек, сообщила прокуратура. Многим другим, вероятно, могут быть предъявлены менее тяжкие, но также серьезные обвинения.

Каллыханову, которая была задержана в Ташкенте 1 июля и с тех пор исчезла из поля зрения общественности, прокуратура обвинила в подстрекательстве к общественным беспорядкам.

Прокуратура заявила, что не получала официальных жалоб на состояние здоровья кого-либо из подозреваемых в разжигании беспорядков в Каракалпакстане. Однако родственники задержанных и активисты выражают озабоченность относительно нарушений прав тех, кто находится в заключении.