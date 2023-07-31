Узбекистан: на очередного гражданского журналиста заведено уголовное дело

В Узбекистане задержан очередной гражданский журналист. На этот раз за решеткой оказался Олимжон Хайдаров, известный резкой критикой местных властей в родной Ферганской области. Его обвиняют в вымогательстве крупных сумм денег.

Хайдаров был задержан 29 июля и по решению Кокандского городского суда помещен в следственный изолятор до выяснения обстоятельств дела.

По утверждению следствия, Хайдаров потребовал у владельцев торгового центра 10 тысяч долларов, сказав, что в обмен не станет публиковать критический видеорепортаж. В прокуратуре также заявили, что он получил 7500 долларов и был взят под стражу при попытке забрать остаток денег.

Если его вина будет доказана, Хайдарову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Его брат Салимжон сообщил, что после задержания журналист объявил голодовку.

«О задержании моего брата мы узнали из социальных сетей. Потом он смог позвонить из Коканского ОВД. Он рассказал, что когда разговаривал со знакомым на улице в Багдадском районе, к ним подошли сотрудники внутренних дел, скрутили ему руки за спиной, бросили деньги в машину брата и заставили его коснуться их руками», — приводит слова Салимжона Хайдарова новостное издание Gazeta.uz.

Родственники Хайдарова заявили, что «очень обеспокоены» и считают обвинения о его причастности к вымогательству неправдой.

При обыске у него дома следователи изъяли два компьютера, нож и два мобильных телефона.

У Хайдарова, которому сейчас 34 года, тысячи подписчиков в Telegram, YouTube и Instagram. Направленность его работы довольно емко отражена в описании его канала в YouTube: «Вместе мы боремся с проблемами, недостатками, беззаконием и несправедливостью в обществе».

В настоящее время в Узбекистане идут два судебных процесса против журналистов и блогеров, которым предъявлены схожие обвинения.

33-летнему Абдукодиру Муминову предъявлены обвинения, включающие вымогательство, мошенничество, нарушение конфиденциальности и взяточничество. После его ареста в феврале этого года близкий друг Муминова заявил, что тот вел расследование в отношении семьи президента.

Суд над Муминовым начался буквально за несколько дней до ареста Хайдарова. Местное новостное издание Daryo.uz сообщило, что блогер признал себя виновным по некоторым пунктам обвинения.

Также продолжается судебный процесс в отношении журналиста и двух пресс-секретарей госструктур, которых наряду с еще одним человеком обвиняют в вымогательстве, клевете и уклонении от уплаты налогов. Эта группа связана с Telegram-каналом Kompromatuzb, который якобы использовался как инструмент для вымогательства денег у бизнеса и чиновников, которым угрожали публикацией уничижительных материалов о них. Слушания по этому делу проходят за закрытыми дверями.

Два месяца назад Хайдаров опубликовал видеопост о делах Kompromatuzb и Муминова, в котором выразил мнение, что обвиняемые, вероятно, были арестованы по политическим мотивам из-за их активистской деятельности.

Расул Кушербаев, бывший депутат парламента, который сам ведет популярный блог, скептически отнесся к делу в отношении Хайдарова.

«Как человек, неоднократно общавшийся с Олимжоном Хайдаровым, исходя из его убеждений и человеческих принципов, я не верю, что он стал бы заниматься вымогательством. Это все, что я знаю», — написал он в Telegram.