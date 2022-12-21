Узбекистан: недостаточная прозрачность компрометирует суд по делу о нукусских событиях

Когда в прошлом месяце начался судебный процесс над 22 людьми, которых обвиняют в участии в кровопролитных беспорядках, потрясших автономную республику Каракалпакстан, власти демонстративно заявляли, что обеспечат максимальную прозрачность процесса.

На судебный процесс, который открылся в Бухарском областном суде по уголовным делам 28 ноября, были приглашены журналисты, а прямая трансляция со слушаний велась в режиме онлайн – такое случается не впервые, но все еще довольно необычно.

Этот короткий эксперимент завершился 5 декабря, когда прямая трансляция была прекращена по требованию обвинения.

Однако опасения высказывались еще до того, как это случилось.

Начнем с того, что многие жаловались на качество трансляции. Практически не было слышно то, о чем переговаривались адвокаты и обвиняемые.

«Из прошедших пяти дней судебных слушаний только в последние два дня качество трансляции позволило реально наблюдать за ходом дела, – сказал Eurasianet.org проживающий в Казахстане каракалпакский активист Агылбек Муратбай еще до того, как судья вынес решение об отключении трансляции. – Первые три дня из-за плохого качества трансляции невозможно было разобрать, что говорят выступающие. И, по моим наблюдениям, вещание идет с некоторой задержкой и имеются признаки того, что отдельные фрагменты вырезаются».

Причиной плохой слышимости якобы были технические ограничения. Трансляцию организовало независимое новостное издание Gazeta.uz, а не суд, и этот факт, похоже, повлиял на качество передачи. Комментаторы в социальных сетях жаловались, что такие важные вопросы не следовало сбрасывать на СМИ.

Как бы там ни было, критикующие судебный процесс активисты отмечают, что обсуждение качества прямой трансляции или других связанных с ней обстоятельств может быть отвлекающим маневром.

«Важнее соблюсти право обвиняемых на справедливый суд, право, признанное международным правом, и соблюсти их права на протяжении всего уголовного процесса, включая арест, допрос, предварительное заключение и вынесение приговора», – сказала Eurasianet.org Эбони Уэйд, юридический советник стокгольмской правозащитной организации «Защитники гражданских прав» (Civil Rights Defenders).

По ее словам, прямая трансляция – это только одно из условий, позволяющих усилить общественный контроль и повысить прозрачность.

Вызывает удивление тот факт, что председателем суда был избран судья из Каракалпакстана Елубай Абибуллаев. Муратбай отметил, что самый именитый обвиняемый в этом процессе Даулетмурат Тажимуратов ранее уже сталкивался с Абибуллаевым – в ноябре 2021 года он публично обвинил судью в превышении полномочий и хищении.

По словам члена назначенной парламентом комиссии по расследованию беспорядков в Нукусе, как минимум треть обвиняемых возражали против кандидатуры Абибуллаева в качестве судьи, но их протесты были отклонены.

Вместо того чтобы сосредоточиться на представлении доказательств, в самом начале судебного процесса обвиняемые в основном признавали свою вину и перекладывали ответственность на Тажимуратова.

С того момента стратегия обвинения заключалась в том, чтобы построить дело на огромном количестве свидетельских показаний. На прошедших 12-14 декабря слушаниях были заслушаны показания более 170 гражданских лиц и чиновников, утверждавших, что 1-2 июля они получили ранения, а их имуществу был нанесен ущерб.

По словам Уэйд, помимо прекращенного прямого эфира есть и другие средства, с помощью которых власти могут обеспечить прозрачность.

«К примеру, власти публично обнародовали имена подсудимых и выдвинутые против них обвинения только на очень позднем этапе процесса, а не на более ранней стадии расследования. Власти также сопротивлялись призывам международных правозащитных групп [...] либо позволить им принять участие в инициированном государством расследовании событий, либо разрешить им провести собственное независимое расследование, – сказала Уэйд. – Решение властей перенести судебный процесс из Нукуса, где проходили протесты, в Бухару, расположенную примерно в 500 километрах, также вызывает вопросы относительно прозрачности и подконтрольности».

Посольство США присоединилось к хору голосов, призывающих к большей прозрачности. Представитель миссии также заявил, что власти должны «привлечь к ответственности сотрудников сил безопасности, если они нарушили закон Узбекистана».

По крайней мере, в этом вопросе наблюдаются некоторые подвижки.

На прошлой неделе комиссия, расследующая события в Нукусе, ссылаясь на предоставленную Генеральной прокуратурой информацию, сообщила о проведении предварительного расследования по заявлениям о том, что по меньшей мере два гражданских лица могли быть убиты в результате «неоправданного применения силы» сотрудниками правоохранительных органов.