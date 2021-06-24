Узбекистан не пустил бегущих афганских солдат на свою территорию
Это уже вторая за последние несколько дней попытка верных Кабулу сил бежать через границу.
Уже во второй раз за последние несколько дней десятки пограничников и лояльных правительству ополченцев в Афганистане попытались искать убежища в соседних странах к северу от афганской границы. Однако на этот раз их не пустили.
Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что 23 июня 53 солдата и ополченца перешли со своим оружием на территорию Узбекистана в районе афганского уезда Шортепа, который примыкает к реке Амударья, служащей естественной границей между двумя государствами. В МИДе отметили, что вскоре после завершения формальностей и расследования обстоятельств перехода военных отправили обратно в Афганистан.
«Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры», – говорится в заявлении министерства.
В министерстве не стали подробно останавливаться на том, что побудило афганцев перейти границу, а лишь выразили озабоченность по поводу эскалации насилия в соседней стране.
«Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения. Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны», – отмечается в заявлении узбекского МИДа.
Ранее, 22 июня, около 130 афганских военнослужащих бежали от боевых действий и перешли на территорию Таджикистана примерно в 170 км к востоку от Шортепы. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что боевики Талибана сосредоточили свою атаку на пограничном переходе Шерхан Бандар, который связан с Таджикистаном мостом, построенным на средства США в 2007 году.
Расстояние между двумя точками указывает на размах разворачивающихся беспорядков в Афганистане. Спецпредставитель ООН Дебора Лайонс на этой неделе предупредила об «ужасных сценариях» в ходе доклада в Совете безопасности ООН о том, что правительственные войска потеряли контроль над более 50 из 370 районов страны.
23 июня президенты Таджикистана и Узбекистана поговорили по телефону, чтобы обсудить, по выражению таджикского государственного информационного агентства «Ховар», «тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в соседнем Афганистане». Лидеры пообещали продолжить сотрудничество в деле достижения мира в раздираемом войной соседнем государстве, но никаких конкретных инициатив предложено не было.
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