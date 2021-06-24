Узбекистан не пустил бегущих афганских солдат на свою территорию

Уже во второй раз за последние несколько дней десятки пограничников и лояльных правительству ополченцев в Афганистане попытались искать убежища в соседних странах к северу от афганской границы. Однако на этот раз их не пустили.

Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что 23 июня 53 солдата и ополченца перешли со своим оружием на территорию Узбекистана в районе афганского уезда Шортепа, который примыкает к реке Амударья, служащей естественной границей между двумя государствами. В МИДе отметили, что вскоре после завершения формальностей и расследования обстоятельств перехода военных отправили обратно в Афганистан.

«Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры», – говорится в заявлении министерства.

В министерстве не стали подробно останавливаться на том, что побудило афганцев перейти границу, а лишь выразили озабоченность по поводу эскалации насилия в соседней стране.

«Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения. Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны», – отмечается в заявлении узбекского МИДа.

Ранее, 22 июня, около 130 афганских военнослужащих бежали от боевых действий и перешли на территорию Таджикистана примерно в 170 км к востоку от Шортепы. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что боевики Талибана сосредоточили свою атаку на пограничном переходе Шерхан Бандар, который связан с Таджикистаном мостом, построенным на средства США в 2007 году.

Расстояние между двумя точками указывает на размах разворачивающихся беспорядков в Афганистане. Спецпредставитель ООН Дебора Лайонс на этой неделе предупредила об «ужасных сценариях» в ходе доклада в Совете безопасности ООН о том, что правительственные войска потеряли контроль над более 50 из 370 районов страны.

23 июня президенты Таджикистана и Узбекистана поговорили по телефону, чтобы обсудить, по выражению таджикского государственного информационного агентства «Ховар», «тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в соседнем Афганистане». Лидеры пообещали продолжить сотрудничество в деле достижения мира в раздираемом войной соседнем государстве, но никаких конкретных инициатив предложено не было.