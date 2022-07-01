Узбекистан: новая конституция – плюс для Мирзиёева, минус для Каракалпакстана

Узбекистан полным ходом идет к конституционной реформе, и из проекта новой конституции становится яснее видно, кому она пойдет на пользу, а кому – во вред.

В выигрыше, что и неудивительно, оказывается президент Шавкат Мирзиёев. Проигрывает же Республика Каракалпакстан, формально автономное образование в составе страны, в котором 1 июля набирали силу непривычные протесты, вызванные недовольством по поводу обнародованного проекта.

Пока что всё говорит о том, что Мирзиёеву обеспечивают возможность вновь принять участие в президентских выборах по окончании текущего срока. Также, в соответствии с проектом поправок, опубликованном на этой неделе, срок президентских полномочий предлагается продлить с пяти до семи лет.

Однако по новому основному закону Каракалпакстан, занимающий значительную территорию на западе Узбекистана, лишится конституционного права проводить референдумы об отделении.

За три десятилетия независимости стало ясно, что Ташкент никогда не пойдет на практическое осуществление такой идеи. Однако другие изменения в главе, касающейся Каракалпакстана, говорят о том, что контроль центра над территорией, основное население которой составляют этнические меньшинства, должен ужесточиться.

Теоретически проект изменений, опубликованный на этой неделе, подлежит всенародному обсуждению до 4 июля; после этого власти назначат дату референдума.

После появления этого документа онлайн в Каракалпакстане возникли перебои с подключением к интернету, а жители Ташкента начали сообщать о невозможности дозвониться в эту провинцию через приложения обмена сообщениями.

30 июня агентство Turkmen.News (известное материалами о крайне закрытом соседнем Туркменистане) сообщило, что после протестов в по меньшей мере двух городах Каракалпакстана центральные власти ввели туда дополнительные силы своей Национальной гвардии.

Это подтверждают опубликованные видеозаписи, по-видимому, запечатлевшие бурные собрания местных жителей после появления сообщений об аресте блогера Даулетмурата Тажимуратова.

Судя по всему, усиливается и давление на прессу.

26 июня частное издание Gazeta.uz опубликовало — и удалило в течение 24 часов — новостную заметку под заголовком «Статус Каракалпакстана в конституции предлагается изменить».

В этой статье приводились слова экспертов, участвующих в составлении проекта конституции, которые заявляли, что предложения «определить Каракалпакстан как неделимую часть Узбекистана» поступили от самих жителей автономной республики через правительственный портал обратной связи.

Веб-сайт под названием Hook.report перепечатал этот материал и критическую колонку о конституции, ранее опубликованную на сайте Gazeta.uz и удаленную с него.

Возможно, именно из-за такого резонанса президент Узбекистана стал славить единство Узбекистана и Каракалпакстана и превозносить заботу властей страны об автономной республике.

«Мы, два народа, стали одним целым […] Какими были [города] Муйнак и Бозатау пять лет назад? […] Бозатау стал культурным центром Узбекистана, – сказал Мирзиёев в речи, произнесенной в Ташкенте 30 июня. – Я всем сердцем уважаю каракалпакский народ и с гордостью могу сказать, что я сын не только узбекского, но и каракалпакского народа!»

Каракалпакстан, в котором этнических узбеков меньше, чем каракалпаков и казахов вместе взятых, был создан в 1925 году в качестве автономного образования в составе советского Казахстана. С 1930 по 1936 год, хотя и сохраняя автономию, он управлялся напрямую из Москвы, а затем был передан Узбекской ССР.

Конституционное право республики назначать и проводить свой собственный референдум о независимости появилось в период распада Советского союза под давлением руководства автономии, стремившегося к большей независимости от Узбекистана.

Нынешняя конституция Узбекистана также признает «суверенность» Каракалпакстана; в проекте новой конституции это слово отсутствует. Более того, к фразе, гласящей, что «конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить конституции Республики Узбекистан», в новом проекте добавились слова «и законам», что говорит о более строгой ориентации на Ташкент.

При просмотре других изменений, вносимых в конституцию, — всего их 170 — они по большей части оказываются неконкретными поправками.

Многие считали, что главной целью преобразования основного закона было обосновать «обнуление» отсчета президентских сроков Мирзиёева, которое позволило бы ему править в течение неопределенно долгого времени — как правил его предшественник Ислам Каримов.

Один высокопоставленный законодатель уже заявлял, что по новой конституции Мирзиёев, если захочет, сможет снова выставить свою кандидатуру на президентских выборах, хотя сейчас идет его второй срок.

Все это вредит образу «Нового Узбекистана», который пропагандирует Мирзиёев, но никого особо не удивляет.

Что именно стало причиной внесения в проект конституции изменений касательно статуса Каракалпакстана, остается неясным, но начиная с февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, вопросы территориальной целостности начали беспокоить многие постсоветские страны.

Кроме того, впечатляющий экономический рост Узбекистана был практически сведен на нет внешними факторами, связанными с пандемией, засухами и войной, и это еще сильнее разжигает недовольство. Каракалпакстан, находящийся в состоянии экологической катастрофы, является беднейшим регионом страны.

По другую сторону границы, в казахстанском городе Алматы, где положение со свободой слова чуть лучше, чем в Узбекистане, каракалпакская диаспора провела на этой неделе оживленную дискуссию об изменениях конституции.

По словами одного из выступавших, Рустема Матекова, если эти изменения не будут убраны из проекта, день референдума останется в памяти «днем похорон народа Республики Каракалпакстан».

«[Мирзиёев] до конца, смерти своей, как уважаемый Ислам Каримов, будет сидеть. Это ладно, мы пропустили. Хоть как, но эту статью примут, ладно. А то, что меня касается, касается моего народа, моего каракалпакского народа, я не согласен!», — негодовал Матеков.