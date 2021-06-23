Узбекистан: новостной сайт протестует против штрафа за статьи о религии

Один из самых популярных новостных веб-сайтов Узбекистана 22 июня приостановил работу на один день в знак протеста против штрафа, выписанного одному из его репортеров за статьи, якобы нарушающие законы о религиозном экстремизме.

Сайт Kun.uz, дневная аудитория которого, по оценкам, составляет около 1 миллиона человек, опубликовал заявление, в котором выразил протест и озабоченность по поводу препятствий, создаваемых государственными органами для свободы слова.

Днем ранее районный суд в Ташкенте оштрафовал корреспондента Kun.uz Махсуджона Аскарова на сумму более 12 миллионов сумов (около 1200 долларов США). Суд вынес данный вердикт после рассмотрения жалобы Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД о том, что в семи случаях статьи Аскарова выходили за рамки допустимого при освещении религиозной тематики. Большая часть этих статей была опубликована в апреле.

Выявив проблемные отрывки, МВД передало их в Комитет по делам религий при Кабмине для проведения теологической экспертизы. Результаты экспертизы не обнародовались, но Kun.uz стали известны подробности.

Одна из вышеупомянутых статей была посвящена тому, что полиция Новой Зеландии ввела возможность ношения хиджаба как части официальной униформы, чтобы стимулировать вступление членов мусульманской общины в ряды правоохранительных органов. Комитет по делам религий не обнаружил в статье признаков разжигания «расовой, этнической или религиозной розни», из-за которых письменные материалы обычно признаются несоответствующими законодательству об экстремизме, но выразил опасения по поводу того, что в материале была фотография женщины-полицейского в хиджабе.

«Показательная демонстрация полицейских в хиджабах, даже в немусульманских странах, запрещена к распространению. Она может вызвать рознь среди населения», – посчитал комитет, передает Kun.uz.

Логика здесь – хотя об этом и не говорится прямо – заключается в том, что фотографии женщин в хиджабах, опубликованные в узбекских СМИ, могут вызвать шумную дискуссию о том, что местные правоохранительные органы могли бы пойти тем же путем. Хотя правительство на некоторое время смягчило свои некогда жестокие правила в отношении демонстрации исламского благочестия (основанием для которых были опасения, что это может подпитывать агрессивные ультраортодоксальные религиозные тенденции в обществе), сейчас появляются признаки того, что власти намерены вернуться к прежней негибкой политике по этому вопросу.

Проблемы начались и у других СМИ, в частности у посвященного религиозным вопросам новостного веб-сайта Azon.uz, также обладающего радио- и телестанцией. На этой неделе четырех редакторов Azon.uz тоже оштрафовали на аналогичных с Kun.uz основаниях. Azon.uz также временно приостановил публикацию новых статей.

В последнее время появляется все больше признаков роста беспокойства властей по поводу двух сфер, в которых в последние годы в Узбекистане наблюдалась некоторая либерализация – свободы СМИ и религии.

Требования к СМИ в вопросе освещения религиозных вопросов подчеркивают сохраняющиеся жесткие ограничения на работу журналистов. Хотя формально новостные веб-сайты не обязаны представлять материалы, касающиеся деликатной темы религии, на предварительное одобрение государственных органов, на практике так и происходит.

В частности, если определенная тема освещалась государственным информационным агентством или упоминалась президентом или другими высокопоставленными должностными лицами, то другие СМИ тоже могут ее освещать. Если нет, то лучше держаться от темы подальше.

Что касается МВД, то в ведомстве не считают, что заходят слишком далеко.

«Все действия выполнены в рамках законодательства», – ответили на запрос Gazeta.uz в пресс-службе МВД, добавив, что несогласные с решением суда издания могут подать апелляцию.