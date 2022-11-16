Узбекистан: оживление приватизации и возобновление продажи банка

Хотя война, развязанная Россией в Украине, создает в Центральной Азии экономические проблемы, Узбекистан оказывается более жизнестойким, чем соседние страны. У него даже появляются хорошие новости.

Возобновилось осуществление сделки по приобретению банка, приостановленной после начала российского вторжения в Украину в связи с неопределенной экономической ситуации.

Венгерский банк OTP «перезапустил процесс» приобретения пакета акций банка «Ипотека», сообщил инвесторам 13 ноября финансовый директор и директор по вопросам стратегического развития OTP Ласло Бенчик.

Сделка была согласована еще в сентябре 2021 года, но банк OTP отложил ее в апреле, перед самым завершением.

В июне война не позволила осуществить еще одну продажу: российский «Совкомбанк» вышел из сделки по приобретению «Узагроэкспортбанка» в связи с международными санкциями.

Все это было болезненным ударом для Ташкента, так как эти продажи были важной частью программы, по которой государство надеется избавиться к 2025 году от большей части принадлежащих ему 85 процентов банковского сектора.

Нерешительность OTP показала, как развязанная Россией вона может помешать осуществлению в Узбекистане широкомасштабных планов приватизации, в соответствии с которыми власти надеются продать, полностью или частично, 75 процентов из почти 3000 государственных предприятий (ГП) и других активов, в том числе недвижимости.

Правительство президента Шавката Мирзиёева пытается вновь запустить эту кампанию и обещает еще до конца года начать отложенную программу открытых продаж на внутреннем фондовом рынке, сообщило на этой неделе агентство bne Intellinews.

На продажу будут выставлены акции автомобильной компании «УзАвто», сталелитейного завода «УзМетКомбинат» и банка «Кишлок курилиш».

А теперь существует «высокая вероятность», что состоится и приобретение «Ипотеки» банком OTP, сказал Бенчик. Банк «Ипотека», четвертый по величине в Узбекистане, — это «очень, очень привлекательный» объект инвестиций, и OTP хочет «чем раньше, тем лучше» закрыть эту сделку. Перед подписанием нового меморандума о взаимопонимании с «Ипотекой OTP проведет еще одну комплексную проверку.

Когда Бенчика спросили, что изменилось, он сослался на благоприятные прогнозы экономического роста Узбекистана и контролируемый уровень инфляции, составляющий сейчас 12,2 процента в годовом исчислении.

Центробанк Узбекистана предсказывает, что в этом году ВВП страны должен увеличиться на 5,2–5,8 процента. По базовому прогнозу в 2023 году рост будет несколько медленнее, на 4,5–5 процентов; в 2024-м он увеличится до 5–6 процентов, а в 2025-м — до 6-6,5 процента.

Даже по более пессимистическому сценарию Центробанка, в 2023 году рост ВВП должен составить 3-3,5 процента, в 2024-м — 4–4,5 процента, а в 2025-м — 4–5 процентов.

Как отметил недавно Всемирный банк, экономика Узбекистана оказывается устойчивой к экономическим бурям, потрясающим регион и весь мир.

«Благодаря последовательным рыночным реформам, проводящимся с 2017 года, Узбекистан стал гораздо более устойчивым к внешним потрясениям», — пишет в этом месяце в журнале Diplomat вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

С учетом прогноза Всемирного банка, по которому рост составит в этом году 5,3 процента, Узбекистан является одной из самых быстрорастущих экономик среди 23 стран Европы и Центральной Азии, пишет она. «При этом на следующий год прогнозируется рост на 4,9 процента, что в данный момент является самим высоким ожидаемым темпом роста».

Однако Бьерде также предупреждает о некоторых опасностях.

«Для реализации амбициозных планов правительства, предполагающих двукратное сокращение бедности к 2026 году и выходу на уровень доходов выше среднего к 2030-му, потребуется согласованное и последовательное проведение реформ».

Бьерде перечисляет необходимые реформы: от полной модернизации земельных, финансовых, энергетических и сырьевых рынков, а также трудовых резервов, до либерализации контролируемых государством цен и реорганизации государственных предприятий.

В конечном счете государство должно «обеспечить равные условия для частного сектора и решить проблемы ограничения производительности и роста, связанные с корыстными интересами».

Развитие конкуренции в банковском секторе должно стать шагом в верном направлении.