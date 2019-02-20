Узбекистан: оправдательный приговор в деле «Tеlia» разочаровал сторонников прозрачности

Бывший высокопоставленный член руководства шведского телекоммуникационного гиганта был оправдан в деле о коррупционной деятельности в Узбекистане.

При этом компания «Telia» со штаб-квартирой в Стокгольме, главой которой некогда был Ларс Ниберг, не отрицает, что платила нужным людям, способным облегчить ее работу в этой центральноазиатской стране. Она открыто это признает.

Но судья Стокгольмского окружного суда посчитал, что получатель этих огромных платежей – дочь ныне покойного президента Узбекистана – не была «подвержена взяточничеству», поскольку не занимала поста, позволявшего ей продвигать интересы компании «Telia». Также оправдали Олли Туохимаа, бывшего юриста компании, и Теро Кивисаари, ранее возглавлявшего евразийский отдел «Telia».

Вынесенный 15 февраля вердикт несомненно разочарует антикоррупционных активистов, осуждающих то, как западные компании усугубляют хроническую проблему с коррупцией в развивающихся странах.

Ниберг ушел с поста главы компании, называвшейся тогда «TeliaSonera», в феврале 2013 года на фоне появившихся в СМИ сообщений о темных схемах в Узбекистане.

Согласно звучавшим тогда в шведских СМИ обвинениям, «TeliaSonera» в 2007 заплатила некоему лицу из числа узбекской элиты за лицензию на оказание услуг связи в стандарте 3G. Ниберг агрессивно отстаивал свою невиновность, хотя и признал, что «TeliaSonera» не осуществила должную проверку своего местного узбекского партнера.

Ниберг позже признал, что возглавлявшаяся им компания заплатила свыше 330 млн долларов фирме «Takilant», но до сих пор продолжает отрицать, что знал, что компанию контролировала Гульнара Каримова, пользующаяся дурной славой дочь покойного президента Узбекистана. Согласно дипломатической депеше Госдепартамента США от 2005 года, Каримову многие в Узбекистане считали «баронессой-разбойницей», плотно занимавшейся телекоммуникационным сектором.

Но судья Томас Зандер из Стокгольмского окружного суда посчитал, что выдвинутая прокуратурой против Ниберга версия не стыкуется.

«Не было продемонстрировано, что якобы имевшие место взятки были получены лицом, принадлежавшим к кругу людей, согласно действующему законодательству, которые были бы подвержены взяточничеству», – говорится в заключении судьи Зандера.

Адвокат Ниберга Кристина Бергнер сказала, что ее клиент «испытывает облегчение».

В ходе судебного разбирательства Ниберг настаивал на том, что так никогда и не узнал личности человека, контролировавшего узбекского партнера «Telia», хотя встречался с Каримовой во время поездки по центральноазиатским отделениям компании в 2008 году. Он сказал, что узнал о том, что этим партнером была именно она, только из программы на шведском телевидении в 2012 году.

Зандер сказал Eurasianet.org, что версия прокуратуры была «расплывчатой», а также имелись «пробелы в проведенном ей расследовании». Что еще более важно, прокуратура не смогла продемонстрировать, что Каримова занимала «какую-либо должность в телекоммуникационном секторе» или что она имела какое-либо влияние в этом секторе, будучи чиновником узбекского МИДа, сказал Зандер.

Когда в декабре 2012 года в одном из выпусков шведской телевизионной новостной программы «Uppdrag Granskning» сообщили об этом случае, они сослались на двух неназванных высокопоставленных представителей «TeliaSonera», которые утверждали, что представители компании ездили в Узбекистан в 2007 году на встречу с Каримовой.

«Заключение договоренности с Гульнарой было обязательным условием сделки. И переговоры с ней начались всерьез примерно в феврале-марте 2007 года», – сказал один из источников.

Тот же источник отметил, что посредником между ними и Каримовой выступил человек по имени Бехзод Ахмедов, руководитель конкурирующей компании мобильной связи в Узбекистане.

Но прокуратуре, пытавшейся доказать связь между Каримовой, Ахмедовым и высокопоставленными госчиновниками в телекоммуникационном секторе, не удалось убедить суд.

«Относительно обвинения в даче взятки официальным должностным лицам в телекоммуникационном органе…, не было доказано наличие связи между подобными лицами и выплатой «Takilant», а это является обязательным требованием согласно шведскому законодательству», – сказал Зандер.

Судья посчитал, что Каримова действовала не в качестве официального правителя властей, а как частное лицо и предпринимательница, «даже если могли иметь место неподобающие методы и давление».

Представитель обвинения Гуннар Стетлер сказал Eurasianet.org, что прокуратура рассматривает возможность подачи апелляции.

«Я не думаю, что это разумное объяснение, потому что никто не станет платить 3 млрд шведских крон просто бизнес-леди за помощь в получении телекоммуникационной лицензии», – сказал он.

По его словам, конкуренты «Telia» на телекоммуникационном рынке Узбекистана, «Вымпелком» и МТС, также платили компаниям, связанным с Каримовой, за получение лицензий, что указывает на то, что Каримова фактически контролировала сектор.

«Телекоммуникационные компании не обращались за лицензией к ведомствам в сфере связи. Они обращались к Гульнаре Каримовой, а затем госчиновник, ответственный за сферу телекоммуникаций, выдавал им лицензию», – сказал он.

В других странах «Telia» повезло меньше.

В 2017 году компания, три года назад принявшая нынешнее название «Telia», согласилась выплатить штраф в размере 965 млн долларов в рамках соглашения о снятии обвинений, достигнутого с властями Соединенных Штатов и Нидерландов.

В объявлении о заключении сделки Министерство юстиции США заявило, что «Telia» признала факт выплаты 330 млн долларов «узбекскому правительственному чиновнику, состоявшему в близком родстве с высокопоставленным официальным лицом в правительстве и имевшему влияние на узбекский правительственный орган, ответственный за регулирование в сфере телекоммуникаций».

Но, по словам Зандера, факт признания компанией того, что Каримова «имела влияние» на телекоммуникационный сектор, не имеет значения к Швеции.

«Это не является доказательством в этом отдельном уголовном деле в Швеции, – сказал он. – У «Telia» могли быть причины пойти на эти переговоры и заключить это соглашение с властями США. Тому могут быть коммерческие причины».

Свен Бергман, один из трех репортеров «Uppdrag Granskning», впервые сообщивших об этой истории в 2012 году, в одной из выпусков программы 5 лет назад уже прогнозировал, что добиться обвинительного приговора в отношении руководителей компании будет крайне сложно.

«Мы понимали, что это произойдет, мы это предвидели, и, к сожалению, я думаю, что это очередной пример того, что Швеция как общество не желает разбираться с этими масштабными коррупционными делами, в которые вовлечены многие наши экспортные компании», – сказал Бергман.

Он отметил, что Швеция часто подвергается критике за слабость законов в сфере борьбы со взяточничеством, а Организация экономического сотрудничества и развития не далее как в 2017 году призвала страну в неотложном порядке провести соответствующие реформы.

«Шведские законы написаны для стабильной демократической страны, а не для такой диктатуры, как Узбекистан, – сказал он. – Это крайне наивно».

Дэвид Льюис, эксперт по Центральной Азии в Университете Эксетера, который в 2016 году написал доклад о борьбе с коррупцией в Узбекистане, сказал, что решение «конечно, разочаровывает».

«Международное сообщество оказывает справедливое давление на Узбекистан с тем, чтобы тот занялся улучшением деловой среды и положения дел в сфере управления государством, но если мы намерены эффективно бороться с транснациональной коррупцией, государствам ЕС, таким как Швеция, также необходимо гораздо более эффективно преследовать в судебном лиц, вовлеченных в подобные сделки».