Узбекистан опроверг сообщения о нападении «Исламского государства»

Официальные представители силовых ведомств Узбекистана отрицают, что страна была обстреляна из-за границы ракетами, выпущенными боевиками «Исламского государства», базирующимися в Афганистане.

Сообщается, что 18 апреля связанные с организацией «Исламское государство — вилайет Хорасан» (ИГВХ) аккаунты в социальных сетях распространили заявление о пуске нескольких ракет по узбекской военной части близ города Термеза. Эти утверждения сопровождались видеозаписью пуска ракет, якобы в рамках данного обстрела.

Однако уже через несколько часов администрация президента Шавката Мирзиёева заявила в ответ, что никаких ракет на территорию Узбекистана не падало.

«На узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная», — говорится в заявлении пресс-секретаря Мирзиёева Шерзода Асадова в Telegram.

Столь же категорическое отрицание содержится и в заявлении Министерства обороны от 19 апреля.

Житель Термеза Гулом Аликулов сказал Eurasianet.org, что в городе не было слышно никаких взрывов.

«Мои родители живут в деревне у границы. Если бы что-нибудь случилось, я бы точно об этом знал», — сказал он.

Странное заявление ИГВХ появилось в то время, когда эта группа, по-видимому, проводит по всей Центральной Азии вербовочную кампанию. Как писали в статье, опубликованной Eurasianet.org в прошлом месяце, исследователи вооруженного экстремизма Лукас Уэббер и Рикардо Валле, «в последнее время [эта организация] интенсифицировала производство, перевод и распространение пропагандистских материалов, предназначенных для жителей региона, говорящих на узбекском, таджикском и кыргызском языках».

Официальные лица в Ташкенте также предупреждали о возможности распространения нестабильности из Афганистана.

В октябре министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов допустил в интервью российской ежедневной газете «Коммерсантъ», что боевики ИГВХ, скрывающиеся от властей «Талибана», могут пытаться перебраться в страны Центральной Азии. Однако Ташкент придерживается политики налаживания контактов с «Талибаном» и поддерживает с новым кабульским режимом интенсивные дипломатические отношения.

В то же время Россия активно распространяет тревогу относительно угрозы, которую представляет для Центральной Азии ИГВХ. В конце марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил в своем выступлении «особую озабоченность» предполагаемыми планами «Исламского государства» по дестабилизации Центральной Азии «и экспорту нестабильности в Россию».

«Тревожный сигнал – наращивание отрядов “Джамаат Ансаруллы” и Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ», — сказал он.