Узбекистан: опубликована очередная версия латинского алфавита

Тема алфавита продолжает будоражить умы в Центральной Азии.

Теперь наступила очередь Узбекистана, где профильное ведомство опубликовало очередной – и, по их словам, последний – вариант узбекской латиницы.

Переход на латиницу в стране начался с принятия парламентом в 1993 году закона, предписывавшего начать изучение нового алфавита в первых классах школ начиная со следующего учебного года. Согласно плану законодателей, полный переход страны на латиницу должен был завершиться к 2000 году.

Но все почти сразу пошло не по плану.

Во-первых, узбекский вариант латиницы многократно пересматривался. Принятая в 1993 году версия претерпела изменения уже двумя годами позже. Также не закрыт вопрос о том, зачем вообще все это делается. Стоит ли цель просто заменить кириллицу латинскими буквами или следует разработать алфавит, более соответствующий сущности языка? Обсуждения этого вопроса затрагивают основы национальной идентичности.

После долгих обсуждений и многочисленных корректировок занимающаяся разработкой алфавита рабочая группа Ташкентского государственного университета представила его окончательный вариант, практически идентичный тому, что был принят в 1993 году.

Последняя версия алфавита очень похожа на турецкий. Например, звуки «ш» и «ч» пишутся как «ş» и «ç».

Звуки, которые в предыдущей версии передавались символами «oʻ» и «gʻ» теперь выглядят как «ó» и «ǵ», т.е. вместо двух клавиш теперь понадобится только одна (на кириллице эти звуки соответствуют «ӯ» and «ғ»).

Звук «ц» будет передаваться при помощи буквы «с».

Новый алфавит состоит из 30 букв и апострофа.

Реформа до сих пор проводилась настолько непоследовательно, что Узбекистан уже более двух десятилетий находится в подвешенном состоянии. Всюду в стране можно увидеть как кириллицу, так и латиницу, иногда одновременно. Как правило, если что-то готовится для старшего поколения, все пишется на кириллице, но тоже не всегда.

В Казахстане с переходом на латинский алфавит происходит такая же чехарда. Первая версия казахской латиницы была принята в конце 2017 года, но затем ее пришлось пересматривать под давлением общественности.

Но теперь официальные лица там декларируют твердое намерение – по крайней мере, на бумаге – обеспечить полный переход на латиницу к 2025 году.

Хотя в Узбекистане тоже нет-нет упоминаются конкретные временные рамки – например, начало 2020-х – но, учитывая огромную стоимость реформы, вряд ли узбекским властям удастся обогнать Казахстан. Но если опубликованный недавно вариант алфавита действительно будет последним, то это уже неплохое начало.