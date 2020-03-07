Узбекистан отказывается от госзаказа на хлопок

Президент Узбекистана подписал указ об упразднении системы государственного заказа на хлопок, фактически положив конец многолетней практике, стимулировавшей применение принудительного труда.

В соответствии с указом, подписанным президентом Шавкатом Мирзиёевым 6 марта, правительство с 2020 года отменяет квоты на производство и продажу хлопка, предоставляя фермерам, арендующим землю у государства, возможность выращивать другие, более прибыльные культуры.

В рамках той же реформы госзаказ на зерно снизится на 25%.

Это стало решающим сдвигом в заявленных амбициях Узбекистана по переводу сельскохозяйственного сектора – одной из основных сфер занятости в стране – на рыночные рельсы.

В январе Мирзиёев утвердил указ, предусматривающий постепенное сокращение объемов зерна, которое государство закупает через свою систему заказа, начиная с 2021 года. Однако, несмотря на то, что правительство выходит из этих ключевых областей экономики, оно обязалось сохранить свою роль регулятора в сельском хозяйстве, по крайней мере, для обеспечения стабильных цен на зерно и беспрерывных поставок основных продуктов питания.

Йонас Аструп, технический советник Международной организации труда (МОТ) в Ташкенте, приветствовал отмену хлопковой квоты, назвав ее в Twitter «историческим событием».

В настоящее время Узбекистан является десятым по величине производителем хлопка в мире, но по мере проведения экономических реформ страна ставит задачу по увеличению производства экспортных товаров с добавленной стоимостью, таких как текстиль.

Отказ от массового производства хлопка-сырца частично объясняется стремлением к улучшению международного имиджа Узбекистана. Квоты и строгий режим, в котором они применялись, на протяжении десятилетий создавали условия для сохранения системы принудительного труда, при которой студенты, государственные служащие и даже дети были вынуждены выполнять уборочные работы за мизерную плату или и вовсе бесплатно.

Меры по искоренению принудительного и детского труда вызвали одобрение таких стран, как США, которые ранее ввели ограничения на закупку узбекского хлопка, и таких организаций, как МОТ.

Помимо улучшения имиджа узбекского хлопка, более широкая программа реформ, как надеются чиновники, поможет повысить привлекательность страны в глазах зарубежных инвесторов.