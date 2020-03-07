Узбекистан отказывается от госзаказа на хлопок
Соответствующий указ назвали «историческим событием».
Президент Узбекистана подписал указ об упразднении системы государственного заказа на хлопок, фактически положив конец многолетней практике, стимулировавшей применение принудительного труда.
В соответствии с указом, подписанным президентом Шавкатом Мирзиёевым 6 марта, правительство с 2020 года отменяет квоты на производство и продажу хлопка, предоставляя фермерам, арендующим землю у государства, возможность выращивать другие, более прибыльные культуры.
В рамках той же реформы госзаказ на зерно снизится на 25%.
Это стало решающим сдвигом в заявленных амбициях Узбекистана по переводу сельскохозяйственного сектора – одной из основных сфер занятости в стране – на рыночные рельсы.
В январе Мирзиёев утвердил указ, предусматривающий постепенное сокращение объемов зерна, которое государство закупает через свою систему заказа, начиная с 2021 года. Однако, несмотря на то, что правительство выходит из этих ключевых областей экономики, оно обязалось сохранить свою роль регулятора в сельском хозяйстве, по крайней мере, для обеспечения стабильных цен на зерно и беспрерывных поставок основных продуктов питания.
Йонас Аструп, технический советник Международной организации труда (МОТ) в Ташкенте, приветствовал отмену хлопковой квоты, назвав ее в Twitter «историческим событием».
В настоящее время Узбекистан является десятым по величине производителем хлопка в мире, но по мере проведения экономических реформ страна ставит задачу по увеличению производства экспортных товаров с добавленной стоимостью, таких как текстиль.
Отказ от массового производства хлопка-сырца частично объясняется стремлением к улучшению международного имиджа Узбекистана. Квоты и строгий режим, в котором они применялись, на протяжении десятилетий создавали условия для сохранения системы принудительного труда, при которой студенты, государственные служащие и даже дети были вынуждены выполнять уборочные работы за мизерную плату или и вовсе бесплатно.
Меры по искоренению принудительного и детского труда вызвали одобрение таких стран, как США, которые ранее ввели ограничения на закупку узбекского хлопка, и таких организаций, как МОТ.
Помимо улучшения имиджа узбекского хлопка, более широкая программа реформ, как надеются чиновники, поможет повысить привлекательность страны в глазах зарубежных инвесторов.
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