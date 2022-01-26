Узбекистан: отключение электроэнергии вызвало обвал всей страны

25 января, когда в Узбекистане пропало электричество, многие решили, что это очередное плановое отключение.

Зимой такие отключения бывают довольно часто, особенно в сельской местности, когда власти пытаются удержать неустойчивое равновесие между имеющимися ресурсами и всплесками спроса.

Через некоторое время люди начали беспокоиться. Упал напор воды. Затем в дома перестал поступать газ. Когда отключилось и отопление, беспокойство переросло в тревогу. На улице было всего несколько градусов выше нуля.

Слухи тоже не успокаивали.

«Электричество отключилось где-то около 11 часов. Мы уже привыкли к частым отключениям, — говорила Мухаббат Нусратова, 64-летняя пенсионерка из города Хужаилгора Кашкадарьинской области. — Но когда в Telegram начали рассказывать, что электричества нет ни в Ташкенте, ни во всей остальной стране, я перепугалась. А потом начали звонить друзья, которые говорили, что электричества не будет три или четыре дня. А что будет с больницами и роддомами?»

Поскольку интернет каким-то образом работал, все те, у кого был телефонный сигнал, все еще могли получать скудные, но все более тревожные новости. Закрылся Ташкентский международный аэропорт. Закрылось и метро. Впоследствии стало известно, что службам спасения пришлось эвакуировать из остановившихся поездов 415 пассажиров.

Городские власти Ташкента быстро организовали подменные автобусные маршруты, но на дорогах царил хаос. Светофоры не работали, а регулировщиков не хватало.

«На главных дорогах нет света. Пробки растут, и все водители орут друг на друга», — сказал Eurasianet.org 51-летний сотрудник ташкентского издательства Нодир.

Он говорил, когда нигде еще не было электричества. К 9:30 утра 26 января энергоснабжение было восстановлено на 70 процентах территории страны.

«Говорят, что была какая-то авария в Казахстане или Кыргызстане, или, может быть, что-то случилось в нашей стране? Но чтобы нигде в стране не было электричества — такого никогда не бывало, — сказал Нодир. — Хуже всего, что магазины не принимают карточки. Они продают продукты только за наличные».

Узбекские официальные лица поспешили развеять слухи о своей причастности к случившемуся.

«Сегодня в 10:57 в результате крупной аварии на единой электросети Центральной Азии произошло отключение электроэнергии в [казахстанских городах] Алматы, Шимкенте, Таразе, Туркестане и прилегающем к ним регионе, — говорилось в заявлении Министерства энергетики. — В результате этого также произошли отключения электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и других городах».

Затем цепная реакция отключений дошла и до Узбекистана, властям которого пришлось срочно реагировать, чтобы не допустить дальнейших аварий.

«В связи с тем, что Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций», — заявило Министерство энергетики.

Отключения охватили огромную территорию – от Ферганской долины на востоке до самых западных регионов Узбекистана.

Особенности устройства системы коммунальных сетей привели к быстрому отказу и других основных систем снабжения.

«Я живу в многоквартирном доме, и у нас перестал работать лифт. Несколько человек застряли в нем и просили, чтобы их оттуда вытащили, — сказал Eurasianet.org Азизбек Сидиков, 41-летний риэлтор из Ташкента. — Вода тоже отключилась. Чтобы она доходила до верхних этажей, должны работать электрические насосы. Пока у меня в телефоне еще есть заряд, я могут следить за новостями. Просто апокалипсис какой-то».

Насосы, подающие в дома водопроводную воду, обеспечивают и подачу горячей воды в радиаторы. Поэтому те, кто пользуется центральным отоплением, немедленно почувствовали холод.

Приблизительно к трем часам дня мэрия Ташкента порекомендовала работодателям начать отправлять работников по домам. Однако им советовали не отпускать всех сразу, «чтобы предотвратить одновременное скопление людей и автомобилей на улицах».

В обстановке неуверенности в будущем — которую к тому же усугубляли слухи, — многие отправились в магазины закупать запасы. Покупали воду в бутылках, свечи и фонарики.

А затем, ближе к вечеру, в некоторых районах Ташкента включилось электричество.

«У нас на северо-западе Ташкента электричество включили около шести часов вечера. А холодная вода пошла только сейчас, — сказал Eurasianet.org приблизительно за 90 минут до полуночи редактор новостного и аналитического веб-сайта Константин Агафонов. — У нас по-прежнему нет ни горячей воды, ни отопления. Я также заметил, что на улицах много солдат Национальной гвардии. Мы живем слегка в стороне, не в центре, и рядом есть гарнизон. Но я никогда не видел здесь столько патрулей».

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило, что создается правительственная комиссия для расследования случившегося и разработки механизмов предотвращения подобных комплексных бедствий в будущем. Это должно быть с одобрением воспринято населением, напуганным событиями, которые временами напоминали кадры из фильмов о конце света.

«Эта ситуация показала, что нужны запасные источники энергии, особенно для аэропортов, метро и больниц, — сказал Санат Мухамеджанов, 48-летний университетский преподаватель из Коканда. — Я очень надеюсь, что власти сделают из того, что случилось 25 января, необходимые выводы».