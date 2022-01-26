Центральная Азия, Узбекистан

Узбекистан: отключение электроэнергии вызвало обвал всей страны

Особенности устройства системы коммунальных сетей привели к быстрому отказу других основных систем снабжения.

Jan 26, 2022
Отключение электроэнергии по всей стране вызвал эффект домино. (Фото из архива Eurasianet.org) Отключение электроэнергии по всей стране вызвал эффект домино. (Фото из архива Eurasianet.org)

25 января, когда в Узбекистане пропало электричество, многие решили, что это очередное плановое отключение.

Зимой такие отключения бывают довольно часто, особенно в сельской местности, когда власти пытаются удержать неустойчивое равновесие между имеющимися ресурсами и всплесками спроса.

Через некоторое время люди начали беспокоиться. Упал напор воды. Затем в дома перестал поступать газ. Когда отключилось и отопление, беспокойство переросло в тревогу. На улице было всего несколько градусов выше нуля.

Слухи тоже не успокаивали.

«Электричество отключилось где-то около 11 часов. Мы уже привыкли к частым отключениям, — говорила Мухаббат Нусратова, 64-летняя пенсионерка из города Хужаилгора Кашкадарьинской области. — Но когда в Telegram начали рассказывать, что электричества нет ни в Ташкенте, ни во всей остальной стране, я перепугалась. А потом начали звонить друзья, которые говорили, что электричества не будет три или четыре дня. А что будет с больницами и роддомами?»

Поскольку интернет каким-то образом работал, все те, у кого был телефонный сигнал, все еще могли получать скудные, но все более тревожные новости. Закрылся Ташкентский международный аэропорт. Закрылось и метро. Впоследствии стало известно, что службам спасения пришлось эвакуировать из остановившихся поездов 415 пассажиров.

Городские власти Ташкента быстро организовали подменные автобусные маршруты, но на дорогах царил хаос. Светофоры не работали, а регулировщиков не хватало.

«На главных дорогах нет света. Пробки растут, и все водители орут друг на друга», — сказал Eurasianet.org 51-летний сотрудник ташкентского издательства Нодир.

Он говорил, когда нигде еще не было электричества. К 9:30 утра 26 января энергоснабжение было восстановлено на 70 процентах территории страны.

«Говорят, что была какая-то авария в Казахстане или Кыргызстане, или, может быть, что-то случилось в нашей стране? Но чтобы нигде в стране не было электричества — такого никогда не бывало, — сказал Нодир. — Хуже всего, что магазины не принимают карточки. Они продают продукты только за наличные».

Узбекские официальные лица поспешили развеять слухи о своей причастности к случившемуся.

 «Сегодня в 10:57 в результате крупной аварии на единой электросети Центральной Азии произошло отключение электроэнергии в [казахстанских городах] Алматы, Шимкенте, Таразе, Туркестане и прилегающем к ним регионе, — говорилось в заявлении Министерства энергетики. — В результате этого также произошли отключения электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и других городах».

Затем цепная реакция отключений дошла и до Узбекистана, властям которого пришлось срочно реагировать, чтобы не допустить дальнейших аварий.

«В связи с тем, что Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций», — заявило Министерство энергетики.

Отключения охватили огромную территорию – от Ферганской долины на востоке до самых западных регионов Узбекистана.

Особенности устройства системы коммунальных сетей привели к быстрому отказу и других основных систем снабжения.

«Я живу в многоквартирном доме, и у нас перестал работать лифт. Несколько человек застряли в нем и просили, чтобы их оттуда вытащили, — сказал Eurasianet.org Азизбек Сидиков, 41-летний риэлтор из Ташкента. — Вода тоже отключилась. Чтобы она доходила до верхних этажей, должны работать электрические насосы. Пока у меня в телефоне еще есть заряд, я могут следить за новостями. Просто апокалипсис какой-то».

Насосы, подающие в дома водопроводную воду, обеспечивают и подачу горячей воды в радиаторы. Поэтому те, кто пользуется центральным отоплением, немедленно почувствовали холод.

Приблизительно к трем часам дня мэрия Ташкента порекомендовала работодателям начать отправлять работников по домам. Однако им советовали не отпускать всех сразу, «чтобы предотвратить одновременное скопление людей и автомобилей на улицах».

В обстановке неуверенности в будущем — которую к тому же усугубляли слухи, — многие отправились в магазины закупать запасы. Покупали воду в бутылках, свечи и фонарики.

А затем, ближе к вечеру, в некоторых районах Ташкента включилось электричество.

«У нас на северо-западе Ташкента электричество включили около шести часов вечера. А холодная вода пошла только сейчас, — сказал Eurasianet.org приблизительно за 90 минут до полуночи редактор новостного и аналитического веб-сайта Константин Агафонов. — У нас по-прежнему нет ни горячей воды, ни отопления. Я также заметил, что на улицах много солдат Национальной гвардии. Мы живем слегка в стороне, не в центре, и рядом есть гарнизон. Но я никогда не видел здесь столько патрулей».

Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило, что создается правительственная комиссия для расследования случившегося и разработки механизмов предотвращения подобных комплексных бедствий в будущем. Это должно быть с одобрением воспринято населением, напуганным событиями, которые временами напоминали кадры из фильмов о конце света.

«Эта ситуация показала, что нужны запасные источники энергии, особенно для аэропортов, метро и больниц, — сказал Санат Мухамеджанов, 48-летний университетский преподаватель из Коканда. — Я очень надеюсь, что власти сделают из того, что случилось 25 января, необходимые выводы».

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