Узбекистан: перестановки в аппарате президента намекают на царящую в верхах тревожность

Менее чем через два месяца после переизбрания на третий срок президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел радикальные кадровые перестановки в своей администрации, которые, как он, судя по всему, надеется, укрепят его контроль.

Однако некоторые наблюдатели задаются вопросом, не свидетельствует ли эти изменения о том, что вертикаль власти дала трещину.

О перестановках в администрации президента (процесс, который обычно не афишируется) стало известно в конце августа. Пресс-секретарь Мирзиёева разместил список назначений в своем Telegram-канале, не представив никаких подробностей и объяснений.

Одним из важнейших изменений стало упразднение должности руководителя администрации – фактически самого влиятельного лица во властной иерархии после самого президента.

Когда в июле прошлого года Сардор Умурзаков, бывший министр внешней торговли и вице-премьер, занял этот пост, сменив на нем Зайнилобиддина Низомиддинова, который впал в немилость и был смещен вскоре после кровавых беспорядков в Каракалпакстане, многие восприняли это назначение как знак того, что в будущем его ожидает карьерный взлет.

Обучавшийся на Западе 45-летний Умурзаков на своих предыдущих должностях проявлял заметную инициативу, в частности, руководил переговорами о вступлении Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Не меньшую активность он продемонстрировал и в администрации президента. Одним из осуществленных при нем нововведений стало формирование многочисленного штата подконтрольных ему помощников, которые выполняли функции полномочных представителей в регионах: они «устанавливали прямые связи и принимали оперативные меры с учетом ситуации на местах».

В отличие от своего избегающего публичности предшественника, Умурзаков не боялся оказаться в центре внимания. Он регулярно проводил заседания правительства на высоком уровне, на которых он зачастую выступал фактически в роли исполнителя воли президента.

В сентябре прошлого года просочилась аудиозапись, на которой слышно, как он от имени Мирзиёева отчитывает нескольких представителей областного руководства и объявляет об их увольнении. В декабре, в разгар энергетического кризиса, вызвавшего сильное недовольство населения, Умурзаков попал в заголовки из-за угроз начать расследование в отношении отвечающих за этот сектор чиновников.

Теперь указали на дверь самому Умурзакову.

«[Кадровые и структурные изменения], скорее всего, произошли потому, что, по мнению Мирзиёева, поставленные цели не достигались, администрация не функционировала... или ее деятельность была не столь продуктивна, как он хотел. Скорее всего, это было связано и с самой личностью Сардора Умурзакова, который возглавлял администрацию. Я считаю, что все это в совокупности привело к тому, что Мирзиёев не видел другого выхода, кроме как начать перестановки», – сказал Eurasianet.org Темур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

«И это были не просто перестановки, а структурные изменения в администрации, чтобы никто в этом органе не обладал столь большой властью, столь обширными полномочиями и влиянием», – добавил Умаров.

В соответствии с новой структурой все советники и помощники напрямую подчиняются президенту, а не руководителю аппарата, который до упразднения поста являлся центральным связующим звеном.

Умурзаков был переведен на новую должность советника президента по особым поручениям, однако не уточняется, чем конкретно он будет заниматься.

Часть команды Умурзакова вообще была вынуждена покинуть аппарат президента. Его заместитель Сунатилла Бекенов был уволен, а команда, координировавшая работу помощников главы администрации в регионах, расформирована.

С тех пор как все это произошло Умурзакова не видели на мероприятиях рядом с Мирзиёевым. Раньше он практически везде сопровождал президента. Кроме того, совсем недавно, в начале этой недели, он вышел из Общественного совета по поддержке предпринимательства – еще одного функционирующего при президенте сообщества, призванного решать проблемы малого бизнеса.

И если Умурзаков впал в немилость, то другая достойная внимания фигура переживает новый подъем – старшая дочь Мирзиёева Саида.

В ходе кадровых перестановок она была назначена помощником своего отца, что, по сути, сделало ее одним из самых важных людей в администрации. Такое кадровое решение неизбежно породило разговоры о том, что однажды Мирзиёева может стать преемницей отца.

Продвижение Мирзиёевой по служебной лестнице было стремительным. Ее карьерный рост начался в 2019 году, когда она была назначена заместителем руководителя Агентства по информации и массовым коммуникациям – функционирующего при администрации президента государственного органа, который призван регулировать деятельность СМИ.

Затем с ноября 2022 года Мирзиёева занимала должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.

«Назначение Саиды Мирзиёевой помощником президента говорит лишь о том, что Шавкат Мирзиёев находится в достаточно уязвимом положении, что у него нет другого выхода, кроме как полностью положиться на свою семью и окружить себя людьми, которые ему абсолютно преданы, которые его не подведут, не предадут, не выступят против его идей и интересов», – сказал Умаров.

Если Умурзаков благодушно воспринимал внимание общественности, то Мирзиёева просто купается в нем. Ее заявления, будь то по вопросам гендерных прав, образования или ценности свободной прессы, постоянно попадают в заголовки СМИ.

Пока малопонятно, в чем именно будет заключаться ее новая работа. Умаров предположил, что она, возможно, продолжит заниматься тем же, чем занималась раньше, возглавляя усилия по созданию позитивного имиджа Узбекистана на международной арене.

Что касается Умурзакова, то есть предположение, что его отодвинули на второй план, чтобы ослабить его растущее влияние на узбекскую элиту. Радио «Озодлик» со ссылкой на свои источники сообщило, что у него были «разногласия» с исполнительной властью, а также с самой Саидой Мирзиёевой.

«Недавние перестановки могут быть признаком как борьбы за власть внутри администрации президента, так и между правительством и администрацией президента», – сказал Eurasianet.org политолог из Ташкента Сардор Салим.

Один из вопросов, который возникает в связи с такой реорганизацией, – это вопрос о том, какой объем полномочий сохранит за собой аппарат президента, особенно с учетом той роли, которую раньше играл глава аппарата.

«По сравнению с той формой, в которой она существовала раньше, реорганизация ослабит влияние администрации президента, но это не означает, что она его потеряет», – сказал Салим.