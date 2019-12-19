Центральная Азия, Узбекистан

Узбекистан планирует ввести драконовские правила для несанкционированных митингов

Законопроект продемонстрирует, является ли новый парламент заслуживающей доверия общественной трибуной.

Dec 19, 2019
Парламент Узбекистана, известный как Олий Мажлис. (Фото Eurasianet.org) Парламент Узбекистана, известный как Олий Мажлис. (Фото Eurasianet.org)

Узбекистан, как сообщается, рассматривает возможность внесения изменений в закон с целью ужесточения наказания для людей, организующих несанкционированные демонстрации или призывающих к массовым беспорядкам.

17 декабря RFE/RL сообщил, что запланированные поправки в Уголовный кодекс также предусматривают лишение свободы для людей, признанных виновными в «сознательном распространении ложной информации» через средства массовой информации и интернет.

Неизвестно, на какой стадии находится законопроект, так как документ был разработан в условиях секретности, сообщает RFE/RL.

Этот законопроект, по всей видимости, призванный ограничить возможности для публичного выражения, появился в важный для Узбекистана момент – страна готовится избрать новый парламент 22 декабря.

Некоторые люди воодушевлены немного более конкурентными условиями в предстоящем голосовании, знаменующими отход от предыдущих выборов, которые были в основном сугубо формальной «демократической» процедурой, проводившейся только для вида. Критики, однако, отмечают, что в этих выборах участвуют все те же партии, что и в последнем избирательном процессе в 2014-2015 годах, и что это не может считаться заслуживающим доверия поворотом в сторону демократии.

Как оно на самом деле, станет известно после выборов, когда «совершенно другому» парламенту придется заняться спорным законопроектом, потенциально ограничивающим выражение инакомыслия.

Ташкентский адвокат в разговоре с RFE/RL назвал секретный законопроект попыткой подавить критику правительства со стороны блогеров и журналистов.

«После того как новые депутаты примут или отклонят законопроект, станет ясно, кому они служат – народу или правительству», – сказал на условиях анонимности адвокат.

Сейчас политические партии заняли явно пассивную позицию в отношении законодательства, регулирующего проведение митингов – форму политической активности, только теоретически защищенную Конституцией. Когда проект закона по этому вопросу был вынесен на общественное обсуждение в июне, его представили не депутаты, а Министерство внутренних дел.

Законопроект предусматривает, что проведение публичных собраний с целью свержения конституционного строя – определения, которое обычно подвержено весьма субъективным толкованиям – или с целью дискредитации государственных органов, является незаконным.

Члены незарегистрированных организаций, лица без гражданства или лица, которые, как считается, имеют проблемы с психическим здоровьем или зависимостью, будут лишены права проводить митинги для отстаивания своей позиции.

Другие положения документа были разработаны специально для того, чтобы сделать проведение митинга бюрократизированным и трудоемким занятием.

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