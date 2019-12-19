Узбекистан планирует ввести драконовские правила для несанкционированных митингов

Узбекистан, как сообщается, рассматривает возможность внесения изменений в закон с целью ужесточения наказания для людей, организующих несанкционированные демонстрации или призывающих к массовым беспорядкам.

17 декабря RFE/RL сообщил, что запланированные поправки в Уголовный кодекс также предусматривают лишение свободы для людей, признанных виновными в «сознательном распространении ложной информации» через средства массовой информации и интернет.

Неизвестно, на какой стадии находится законопроект, так как документ был разработан в условиях секретности, сообщает RFE/RL.

Этот законопроект, по всей видимости, призванный ограничить возможности для публичного выражения, появился в важный для Узбекистана момент – страна готовится избрать новый парламент 22 декабря.

Некоторые люди воодушевлены немного более конкурентными условиями в предстоящем голосовании, знаменующими отход от предыдущих выборов, которые были в основном сугубо формальной «демократической» процедурой, проводившейся только для вида. Критики, однако, отмечают, что в этих выборах участвуют все те же партии, что и в последнем избирательном процессе в 2014-2015 годах, и что это не может считаться заслуживающим доверия поворотом в сторону демократии.

Как оно на самом деле, станет известно после выборов, когда «совершенно другому» парламенту придется заняться спорным законопроектом, потенциально ограничивающим выражение инакомыслия.

Ташкентский адвокат в разговоре с RFE/RL назвал секретный законопроект попыткой подавить критику правительства со стороны блогеров и журналистов.

«После того как новые депутаты примут или отклонят законопроект, станет ясно, кому они служат – народу или правительству», – сказал на условиях анонимности адвокат.

Сейчас политические партии заняли явно пассивную позицию в отношении законодательства, регулирующего проведение митингов – форму политической активности, только теоретически защищенную Конституцией. Когда проект закона по этому вопросу был вынесен на общественное обсуждение в июне, его представили не депутаты, а Министерство внутренних дел.

Законопроект предусматривает, что проведение публичных собраний с целью свержения конституционного строя – определения, которое обычно подвержено весьма субъективным толкованиям – или с целью дискредитации государственных органов, является незаконным.

Члены незарегистрированных организаций, лица без гражданства или лица, которые, как считается, имеют проблемы с психическим здоровьем или зависимостью, будут лишены права проводить митинги для отстаивания своей позиции.

Другие положения документа были разработаны специально для того, чтобы сделать проведение митинга бюрократизированным и трудоемким занятием.