Узбекистан планирует подписать договор о новой железной дороге в Китай

Станет ли Узбекистан кратчайшим путем из Китая в Европу? (Фото: ADB)

Ташкент подтвердил планы подписания соглашения о строительстве железной дороги, соединяющей Китай с Узбекистаном через Кыргызстан. Этот проект обсуждается уже четверть века.

Руководство Узбекистана видит в этой линии часть грандиозной инициативы по развитию транспортных и торговых путей на запад, из Центральной Азии в Турцию и далее в Европу, но в обход России.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов также заявил о поддержке Ташкентом крупного инфраструктурного проекта на Кавказе, который активно продвигают Турция и Азербайджан.

Речь идет о пресловутом «Зангезурском коридоре», который должен пройти по недействующим сейчас железнодорожным путям советской постройки через Сюникскую область Армении.

«Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу», — сказал Норов на первом заседании нового диалогового формата между Узбекистаном, Турцией и Азербайджаном, состоявшемся в Ташкенте 2 августа.

«Считаем, что соединение железнодорожного коридора “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” [с кавказской инфраструктурой] создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу», — сказал он.

Если Зангезурский/Сюникский коридор действительно будет реализован, Азербайджан получит наземную транспортную связь с Нахичеванским эксклавом — территорией, окруженной Арменией, Ираном и Турцией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот проект «объединит весь тюркский мир», создав непрерывный сухопутный маршрут между Турцией и основной территорией Азербайджана. Турция решительно поддерживает эту идею.

Хотя Ереван согласился на создание этой линии в рамках соглашения о прекращении огня, подписанного в 2020 году после 44-дневной войны с Азербайджаном, тот факт, что Азербайджан упорно называет ее «коридором» и использует азербайджанское название «Зангезур», вызывает некоторые подозрения.

Норов сказал, что Узбекистан также стремится использовать потенциал другого транспортного маршрута, связывающего Азербайджан с Турцией, — железной дороги Баку—Тбилиси—Карс.

Узбекистан, Азербайджан и Турция должны не ограничиваться лишь функцией «транзитных пунктов», а формировать «экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистических и сбытовых пунктов», — сказал он.

«Это позволит производить и поставлять на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Узбекистан, как и другие страны Центральной Азии, ищет маршруты на запад, альтернативные проходящим через Россию, так как международные санкции, которые были введены в связи с нападением на Украину, сделали этот маршрут в Европу менее эффективным.

Ташкент считает железную дорогу Китай—Кыргызстан—Узбекистан (ККУ) частью этого плана, поскольку она даст Пекину альтернативный железнодорожный путь в Центральную Азию. Существующая сейчас железная дорога сперва проходит через Казахстан.

ККУ обсуждается уже четверть века, но российское вторжение в Украину, кажется, придало ему новый импульс.

Норов сказал, что страны «активно работают» над разработкой технико-экономического обоснования, которое, как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, должно быть завершено как можно скорее.

Руководство Кыргызстана твердо убеждено, что строительство начнется уже этой осенью, хотя для этого потребуется, чтобы технико-экономическое обоснование было подготовлено с поразительной скоростью.

Остается неясным, кто заплатит за строительство этой железной дороги, которая, по одной из оценок, обойдется в 8 миллиардов долларов.

Хотя Китай и богаче всех остальных, он подчеркивает, что не собирается брать на себя все расходы.