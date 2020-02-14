Узбекистан: популярный авангардный театр «Ильхом» получил отсрочку… или нет?

Весь мир – сцена: труппа «Ильхома» во время одного из своих спектаклей. (Фото предоставлено театром «Ильхом»)

Всеми любимый авангардный театр в Узбекистане находился под угрозой скорого закрытия, пока на этой неделе в ситуацию не вмешалась дочь президента. Руководство, однако, считает, что радоваться рано.

На днях ташкентский театр «Ильхом» выпустил заявление о том, что новый владелец здания, в котором творческий коллектив работал в течение четырех десятков лет, попросил их освободить помещение. Это здание было предоставлено основателю театра – покойному Марку Вайлю – правительством во времена СССР – в 1976 году.

«После приватизации в 1994 году театр пользовался им безвозмездно, – говорится в заявлении «Ильхома». – С предыдущим владельцем… был заключен договор об аренде до 2023 года с автоматическим продлением на 10 лет».

Компания Ofelos Plaza, потребовавшая от труппы «собрать вещи», установила крайний срок – до апреля.

«Ильхом» назвал это сокрушительным ударом по культуре: «Настолько ли Ташкент богат духовно и культурно, чтобы просто отказаться от одного из своих лучших театров? Стоит ли новый гостиничный комплекс или бизнес-центр такой жертвы? Мы считаем, что нет. «Ильхом» нужен нашему городу».

Мэрия города Ташкент, по-видимому, сначала решила отстраниться от сложившейся ситуации, ограничившись лишь комментарием, что театр «Ильхом» действительно располагается в здании отеля Shodlik Palace.

«Все действия, связанные с использованием его собственности, решаются им самим», – заявила администрация города 10 февраля в своем официальном сообщении, распространенном через мессенджер Telegram.

Местные и зарубежные поклонники оказались менее равнодушными.

Посол Великобритании в Узбекистане Тим Торлот написал в Twitter, что театр «Ильхом» был «неотъемлемой частью художественной и культурной жизни Ташкента – независимой, свободной, иногда противоречивой, всегда мотивирующей и провокационной. Давайте приложим общие усилия, чтобы сохранить его!»

Однако решающее вмешательство, по всей видимости, исходит от дочери президента Шавката Мирзиёева Саиды Мирзиёевой, которая также высказалась в социальных сетях в защиту театра.

«Я сама поклонница театра и хочу всех заверить, что мы не оставим его! «Ильхом» – гордость нашей культурной жизни!», – написала она по-английски в Twitter 11 февраля.

Очевидно, этого было достаточно, чтобы театр в тот же день получил отсрочку.

В ходе встречи, организованной министром культуры Озодбеком Назарбековым, между художественным руководителем театра Борисом Гафуровым и одним из учредителей Ofelos Plaza Ольгой Шавриной, было решено, что «Ильхом» останется на месте как минимум еще на десятилетие.

В то же время Шаврина сказала, что здание, в подвале которого размещается «Ильхом», небезопасно и нуждается в срочном ремонте.

«Поэтому мы проведем реконструкцию, а театр «Ильхом» останется на своем месте и продолжит свою деятельность, как и прежде», – сказала она.

Но в «Ильхом» считают, что рано праздновать победу.

В интервью Deutsche Welle 12 февраля заместитель директора театра Ирина Бхарат указала на то, что объявленную реконструкцию планируют осуществлять в течение двух лет, что оставит труппу без крыши над головой на этот период. Бхарат сказала, что до этого владельцы здания обещали, что работа займет всего три месяца.

По словам Бхарат, отчасти причина в том, что компания намерена снести нынешнее двухэтажное здание и построить на его месте пяти-шестиэтажное.

«Это, как мы понимаем, будет означать, что понадобится рыть котлован, и наш подвал будет разрушен», – сказала она Deutsche Welle.