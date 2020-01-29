Узбекистан: послание президента вызвало надежду и благодарность

Старый мобильник Норинисо Мирзаевой разрывался от звонков после того, как президент выступил с посланием перед депутатами парламента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев сделал много важных заявлений, в том числе пообещал, что десятки тысяч людей, не имеющих гражданства, вскоре получат этот долгожданный статус.

«Лица, прибывшие в республику до 1995 года и с тех пор проживающие в стране, автоматически должны стать гражданами Узбекистана. Таким образом будет решена жизненно важная проблема почти 50 тысяч соотечественников», – сказал Мирзиёев, поручая законодателям и правительству принять соответствующие законы в ближайшие месяцы.

Мирзаева, 67-летняя жительница города Бекобод, расположенного в районе границы с северным Таджикистаном, не поверила своему счастью.

Норинисо Мирзаева. (Фото: Eurasianet.org)

«28 лет я ждала этого решения. Слава Богу!», – сказала Eurasianet.org пенсионерка, являющаяся уроженкой Таджикистана.

Мирзаева переехала в Бекобод в 1992 году, на фоне разгоравшейся в Таджикистане гражданской войны. Все это время у нее был только вид на жительство в Узбекистане. Ее 33-летний сын Хамид в таком же положении. Из-за своего статуса лица без гражданства он не мог найти постоянную работу и был вынужден перебиваться случайными заработками.

Обещание Мирзиёева было ключевым пунктом весьма воодушевляющего послания, призванного создать атмосферу неотложности и оптимизма на фоне прилагаемых правительством усилий – правда, не всегда очень уверенных – по реализации реформ.

Это третье послание президента с момента его прихода к власти в 2016 году. В этот раз выступление, которое традиционно приходилось на декабрь, было перенесено из-за парламентских выборов, которые окончательно завершились в начале этого месяца.

Организаторы, выйдя за рамки привычного, постарались создать атмосферу пышной церемонии. Мероприятие состоялось в недавно построенном Конгресс-холле, расположенном в районе Tashkent City, который правительство продвигает как материальный символ новоприобретенного динамизма страны и открытости для иностранных инвестиций.

Новоизбранные депутаты неоднократно перебивали Мирзиёева аплодисментами и возгласами поддержки, в результате чего мероприятие немного напоминало съезд Коммунистической партии. Впервые его выступление транслировалось в прямом эфире по местному телевидению и в интернете.

Однако затем произошло событие, которое не было предусмотрено сценарием: в тот самый момент, когда Мирзиёев обещал упростить внутреннюю миграцию в Узбекистане, пересмотрев систему регистрации – печально известную прописку, которая мешает свободному перемещению граждан по стране – в Ташкенте произошло слабое землетрясение.

«Мы держали ноги своих граждан в кандалах и не решали эту проблему 30 лет, – сказал он. – В связи с этим парламент и правительство до 1 апреля должны … разработать конкретные предложения по реформированию системы прописки».

В недавнем отчете Всемирного банка говорится о том, как советская система прописки, сохранившаяся в Узбекистане, повлияла на стагнацию экономики и вынудила многих граждан уехать за границу на заработки.

Президент также на удивление откровенно высказывался и о других острых проблемах, таких как бедность.

«По разным подсчетам, этот показатель составляет 12-15%, – сказал Мирзиёев. – Речь идет о 4-5 миллионах жителей нашей страны».

Мирзиёев сказал, что направит 700 млн долларов на борьбу с этой проблемой, но ситуацию, по его словам, нельзя решить только раздачей денег.

«Снижение бедности требует реализации комплексной экономической и социальной политики – от стимулирования предпринимательской активности до мобилизации способностей и потенциала населения, – сказал он. – В связи с этим предлагаю разработать совместно со Всемирным банком, Программой развития ООН и другими международными организациями Программу сокращения бедности».

Семья Мирзаевых является главным потенциальным выгодополучателем таких инициатив. Ее семья состоит из шести человек. Ее пенсии в размере 110 долларов не хватает, чтобы удовлетворять потребности семьи, поэтому она также работает на местном базаре.

«Каждый день я продаю около 12 термосов чая. Это приносит семье дополнительные 2 доллара ежедневного дохода. Самый дорогой продовольственный продукт – мясо. Мы можем себе его позволить только один раз в неделю», – сказала она.

Главный редактор новостного сайта uzanalytics.com Навруз Мелибаев назвал Мирзиёева решительным за его как никогда ранее конкретное видение приоритетов страны.

«Был предложен ряд инициатив. Во-первых, по сокращению бедности, что очень актуально. Также был сделан больший упор на [проблему] коррупции, [меры] в отношении которой были сформулированы более четко, чем раньше», – сказал Мелибаев Eurasianet.org.

Затрагивая тему коррупции, Мирзиёев сказал, что к решительным действиям его подтолкнули «многочисленные обращения на его имя, сообщения в прессе и социальных сетях».

«Если мы не искореним это порочное явление, нам не удастся создать реально благоприятный деловой и инвестиционный климат, ни одна сфера жизни нашего общества не будет развиваться», – сказал он.

Президент объявил, что будет создан новый антикоррупционный орган, подотчетный парламенту и президенту.

Как это характерно многим громким устным указам Мирзиёева, узбекский лидер распорядился, чтобы меры по созданию этого агентства были приняты в течение ближайших трех месяцев.

Послание затронуло также внешнюю политику, хотя ничего конкретного о дальнейших действиях Узбекистана не прозвучало.

Мирзиёев повторил присущую своей администрации интригующую формулировку, заявив, что статус отношений страны с возглавляемым Москвой Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) все еще рассматривается.

«Парламент и правительство Узбекистана должны изучить вопрос взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и представить заключения, обосновав свою позицию», – сказал он, фактически отложив этот вопрос в долгий ящик.

Известно, что Соединенные Штаты выступают против углубленной интеграции между Узбекистаном и Россией, и тема ЕАЭС, вероятно, будет на повестке дня в ходе визита государственного секретаря США Майка Помпео в Ташкент 2-3 февраля.

Впрочем, геополитические вопросы мало волнуют рядовых жителей страны, которые обеспокоены насущными для них проблемами.

«Главное, чтобы все, что обещал президент, сбылось, – сказала Мирзаева Eurasianet.org. – Я надеюсь, что не все останется на бумаге. Я уже старая, а мой сын еще молод. Прежде чем я умру, я хочу увидеть, как он держит зеленый паспорт Узбекистана».