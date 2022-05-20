Узбекистан: посол США выступает против принудительного бритья бород

Посол США в Узбекистане высказался против принудительного бритья силовиками бород у молодых мужчин-мусульман. Сообщения о некоторых подобных случаях появились в СМИ.

Выступая на форуме, который проходил на этой неделе в Ташкенте, Дэниел Розенблюм сказал, что нарушения религиозных свобод, которые наблюдаются в стране в последнее время, могут свести на нет реформы, проведенные за последние пять лет.

Сообщения о действиях, которые отбрасывают страну назад в прошлое, вызовут глубокое разочарование у Госдепартамента США, который в декабре 2020 года принял решение об исключении Узбекистана из «особого списка наблюдения», придя к заключению, что власти «больше не совершают и не допускают “серьезных нарушений свободы вероисповедания”».

Утверждения о том, что власти страны проводят уже ставшей привычной кампанию по принудительному бритью в рамках борьбы с открытым проявлением исламского благочестия, появились после того, как 6 мая популярный в Узбекистане инстаграмер Абдурахмон Абдурахмонов выложил в интернет изображение своего чисто выбритого лица.

«Как видите, борода сбрита. Пожалуйста, не спрашивайте, что случилось, почему я побрился, все ли хорошо у меня, есть ли у меня проблемы…», – уклончиво написал видеоблогер на своей странице в Instagram, у которой 1,3 миллиона подписчиков.

В тот же день пользователь Facebook Мухаммадюсуф Кобилов разместил в Facebook две свои фотографии, на одной из которых он был с бородой, а на другой – уже чисто выбрит.

«Мои фотографии, когда я вошел в [милицейский участок] и когда вышел, – написал он в сообщении к публикации. – Обе фотографии были сделаны сегодня с интервалом в пять часов».

26-летний Кобилов рассказал Eurasianet.org, что пять месяцев назад приехал в Ташкент из города Наманган в поисках работы. По его словам, его остановили на улице и проверили документы, после чего отвели в отделение милиции.

«В отделении милиции нас поджидал парень с электробритвой в руках. Меня отвели в туалет и там побрили. Милиционеры не применяли силу, – сказал Кобилов. – Они были в штатском, из отдела по борьбе с терроризмом. Нас было около 10 парней с бородами, и всех нас побрили одной машинкой. Это нарушение всех гигиенических норм».

Кобилов говорит, ему предложили выбор – сбрить бороду или отсидеть 15 суток. Остается непонятным, на основании какого закона ему было бы предъявлено обвинение.

Министерство внутренних дел отреагировало на возмущение граждан. Пресс-секретарь Шохрух Гиясов категорически настаивает на том, что не стоит связывать действия милиции с религиозными убеждениями людей, которых доставляют в участки. По его словам, любой из них может подать жалобу, если считает, что его конституционные права были нарушены.

Возобновление грубой практики проведения рейдов против мужчин с бородами свидетельствует о том, что узбекские власти испытывают постоянное беспокойство по поводу признаков, которые они считают видимыми проявлениями сверхнабожности и отклонением от более светской, одобренной ими версии ислама. Вскоре после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева контроль был ослаблен, в результате чего вновь обрело популярность ношение бороды среди молодых мужчин и хиджаба среди женщин. Но, похоже, власти готовы пересмотреть решение, касающееся этих послаблений.

Кобилов, несмотря ни на что, продолжает упорствовать и говорит, что опять отрастит бороду.

«Скоро она отрастет, и у меня вновь будет борода. Это мой выбор и мое убеждение», – сказал он Eurasianet.org.