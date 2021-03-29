Узбекистан: по версии правоохранителей, активист за права ЛГБТ сам виноват, что на него напали

ГУВД города Ташкента сообщает, что расследует жестокое избиение активиста, выступающего за декриминализацию однополых отношений.

Однако вряд ли они будут очень стараться.

В результате нападения, произошедшего поздно ночью 28 марта, Миразиз Базаров получил перелом ноги, открытую и закрытую черепно-мозговые травмы и несколько других серьезных травм. Заявляя, что будет расследовать инцидент, правоохранители одновременно обвиняют Базарова в провоцировании нападения.

Ранее в тот же день толпа мужчин в несколько десятков человек, позиционирующих себя как набожных мусульман, прошла маршем по центру Ташкента, выкрикивая «Аллаху Акбар». Акция была агрессивной демонстрацией силы против того, что они называют волной активизма за права ЛГБТ. В связи маршем было задержано около десяти человек, но пока не ясно, будут ли кому-то из них предъявлены обвинения.

Эти события развернулись на фоне продолжающегося общественного обсуждения вопроса о том, следует ли в новой версии Уголовного кодекса отменить наказание за сексуальные отношения между мужчинами по обоюдному согласию.

Власти намерены сохранить действующую с советских времен статью, предусматривающую наказание за подобные отношения. Хотя эти планы якобы отражают широко распространенные консервативные нравы в стране, правозащитные группы утверждают, что они идут вразрез с обязательствами Узбекистана по соблюдению основных прав человека.

Базаров, которому сейчас 30 лет, неоднократно – и часто в резкой форме – высказывал на своих аккаунтах в Telegram и TikTok возражения против отказа правительства отменить уголовную ответственность за однополые отношения по обоюдному согласию. В прошлые выходные от также сообщил, что из-за его взглядов против него развернули клеветническую кампанию.

«Я стал мишенью нападок, потому что якобы пропагандирую ЛГБТ, хотя все, что я делаю, это высказываюсь за отмену [уголовной ответственности] за мужеложство. Я считаю, что это личное дело людей», – сказал он на видеозаписи, размещенной на его Telegram-канале за несколько часов до нападения.

Согласно действующему законодательству, однополые сношения наказываются лишением свободы на срок до трех лет. Узбекская милиция прибегала к проведению принудительных анальных обследований, якобы с целью обнаружения доказательств гомосексуальных отношений. Активисты утверждают, что настоящая цель подобных процедур – унизить и запугать геев.

Люди в буйной толпе, собравшейся на площади Амира Темура в Ташкенте за несколько часов до нападения на Базарова, открыто выражались в поддержку статус-кво. Между тем не ясно, кто конкретно организовал эту манифестацию.

МВД опубликовало лишь туманное заявление о произошедшем. В нем утверждается, что лидеры митинга таким образом отреагировали на информацию о присутствии на площади двух молодых ЛГБТ-активистов.

«Они пытались напасть на них. К нападавшим присоединились 20-25 человек», – сказано в заявлении.

Редактор местного издания Effect.uz Аброр Эшонкулов сказал Eurasianet.org, что на марше было намного больше людей, чем заявляет милиция.

«Милиция даже задержала нашего корреспондента Фазлиддина Мехмонова, несмотря на то, что он показал им свое журналистское удостоверение. Через несколько часов нам удалось вытащить его из отделения милиции», – сказал Эшонкулов.

Согласно одной циркулирующей в интернете неподтвержденной версии, на самом деле люди, на присутствие которых отреагировали участники марша, были поклонниками японских аниме и южнокорейской поп-музыки. K-pop тоже иногда вызывает гнев консервативных кругов в некоторых странах Центральной Азии из-за опасений, что такое творчество якобы подспудно продвигает гомосексуальность и андрогинность.

Теперь внимание может переключиться на то, какую роль в этих событиях сыграли сотрудники органов внутренних дел.

На видеозаписи с митинга ясно видно, что сотрудники спокойно прогуливались среди участников марша. И это несмотря на то, что узбекские власти обычно очень негативно относятся к несанкционированным акциям, особенно связанным с потенциально взрывоопасными политическими и религиозными темами.

В ГУВД города Ташкента сообщили, что по подозрению в возбуждении толпы на площади Амира Темура задержаны 12 человек.

Однако есть все основания полагать, что подозреваемым особо нечего опасаться.

Им было предъявлено обвинение в хулиганстве – относительно незначительном правонарушении, наказуемом штрафом или исправительными работами. МВД отрицает, что у акции был какой-либо религиозный подтекст, хотя на видео с марша отчетливо слышно, как участники скандируют «Аллаху Акбар» («Бог велик»).

В видеозаявлении МВД есть намек на то, что подозреваемые могут вовсе избежать наказания. На видеозаписях показаний задержанные выражают сожаление по поводу участия в митинге. Их лица скрыты, чтобы их невозможно было узнать.

Более того, голос за кадром возлагает вину за демонстрацию по большей части на Базарова.

«Базаров и раньше делал оскорбительные и неуместные публичные заявления, не соответствующие нашему менталитету. Он демонстрировал свои дурные манеры в видеороликах, которые затем распространял», – говорит комментатор за кадром.

В том же видеозаявлении МВД при помощи грубого видеомонтажа в нескольких местах делается попытка создать впечатление, что Базаров сам гей, хотя он ранее категорически это отрицал. При этом совершенно не упоминается о том, что Базаров подвергся жестокой расправе.

Реакция общества на произошедшие в выходные события была неоднозначной. Некоторые консервативно настроенные граждане высказались в поддержку марша и нападения на Базарова. Между тем те, кто позиционирует себя в качестве либералов и сторонников реформ, не хотели высказываться прямо.

Некоторые интернет-комментаторы и гражданские журналисты, в том числе те, которые иногда позиционировали себя как критики властей, как и МВД высказывались решительно против Базарова. Журналист Никита Макаренко написал в Facebook, что хотя нападавшие на Базарова должны быть найдены и наказаны, он также должен быть привлечен к ответственности.

«По чесноку, правильно было бы завести дела еще и на хитрого провокатора Базарова, а также на тех блогеров и каналы, кто прямо призывает к насилию и выходить на улицы», – написал Макаренко.

Наиболее согласованно осуждение прозвучало только со стороны иностранных активистов и дипломатов. Комментируя демонстрацию на площади Амира Темура и нападение на Базарова, британский посол Тим Торлот сказал, что ему «грустно было видеть столько ненависти на протестах в эти выходные».

«Я знаю, что это деликатный вопрос. Но общества, где поддерживается многообразие, – это сильные общества, – написал он на своей странице в Twitter. – И насилию в отношении блогеров [и] журналистов нет оправдания».