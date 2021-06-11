Узбекистан: президент меняет тактику и выбирает экономику предложения

Законы рынка: на предпринимателей традиционно оказывалось давление с тем, чтобы они удерживали цены на низком уровне. (Фото: Dan Lundberg/Creative Commons)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обрушился с критикой на местные органы власти, оказывающие давление на предпринимателей с целью удержания низких цен на продукты питания, тем самым сменив тактику, которой сам придерживался в прошлом.

8 июня в своем телевизионном обращении к правительству Мирзиёев заявил, что проблема роста стоимости жизни решается за счет решения проблемы предложения.

«Снижение цен не означает, что нужно принуждать предпринимателей и животноводов продавать свою продукцию по низким ценам. В первую очередь необходимо увеличить объем предложения на рынке», – сказал он.

Высказанная им идея является основным принципом рыночной экономики, но она идет вразрез с заскорузлыми представлениями получивших советское образование аппаратчиков из поколения Мирзиёева, привыкших к командным методам. Включая самого Мирзиёева.

В конце декабря, например, Мирзиёев привел аналогичные аргументы в пользу увеличения объема предложения, но перед этим поручил создать специальные штабы, призванные «жестко пресекать спекуляции ценами». В условиях сохраняющихся в Узбекистане авторитарных реалий торговцев на базарах стараются заставить удерживать цены на максимально низком уровне, независимо от спроса, в противном случае им грозят неприятности, вплоть до отъема у них прилавков.

Но цены все равно растут, и власти открыто признают это.

Мясо становится одним из самых недоступных продуктов питания, создавая крайне неловкую ситуацию для властей страны, где почти все блюда национальной кухни включают мясо.

На базарах и в супермаркетах Ташкента говядина и баранина продаются по цене от 70 тысяч до 100 тысяч сумов (7-10 долларов). Это достаточно дорого, учитывая, что средняя зарплата по стране составляет около 260 долларов. Год назад килограмм этих продуктов стоил примерно на 3-4 доллара дешевле.

Меры властей по сдерживанию цен приводят порой к курьезным ситуациям. Выполняя требования местных властей, мясники зачастую выкладывают на витрину мясо по цене 60 тысяч сумов, но покупателям, желающим приобрести его, отказывают в продаже. Этот спектакль разыгрывается со времен покойного президента Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году.

В своем декабрьском выступлении Мирзиёев помимо предупреждения, касающегося роста цен, также объявил о создании фонда на сумму 50 миллионов долларов для обеспечения населения по всей стране товарами первой необходимости по доступной цене. Эта мера имела лишь ограниченный и временный эффект.

В отдельных случаях регулирующие органы расписываются в своей беспомощности.

По данным антимонопольного комитета, с начала года и по апрель стоимость растительного масла, к примеру, выросла почти на треть. При этом регулирующие органы заявили, что импортных товаров более чем достаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос, но цены на импорт растут.

«В странах-экспортерах наблюдается относительно более низкий уровень производства по сравнению с предыдущими сезонами. В связи с этим повышаются экспортные пошлины на подсолнечное масло и семена», – заявил тогда антимонопольный комитет.

Одно из предложений президента по снижению инфляции заключается в том, чтобы заполнить рынок мясом птицы и яйцами. Птицеводам предоставляются государственные субсидии и щедрые налоговые льготы.

«До конца года мы должны произвести до 450 тысяч тонн мяса птицы, – сказал он 8 июня. – Чтобы птица добавила килограмм веса надо потратить всего лишь 1,7 кг корма, а для скота – 8 кг».

Что касается импорта говядины, то в настоящее время Узбекистан по-прежнему сильно зависит от поставок из Казахстана, Украины и Беларуси.

Выступление Мирзиёева по поводу цен не ограничилось продуктами питания. В феврале он посетовал, что высокие цены на авиабилеты отбивают у туристов охоту приезжать в Узбекистан. Власти намерены привлечь в этом году 1,7 миллиона иностранных туристов.

В апреле один из сенаторов пожаловался, что стоимость относительно короткого перелета в одну сторону между Ташкентом и деловой столицей Казахстана – Алматы – может составить до 470 долларов. При этом цена авиабилета до Москвы, куда лететь дольше, стоит 420 долларов.

С тех пор произошли некоторые изменения. По состоянию на 9 июня обратный билет на рейс Ташкент-Алматы можно было купить за 200 долларов. Цены на билеты в Москву варьируются в зависимости от сезона, но, похоже, сейчас они подскочили, возможно, в связи с возросшим спросом, поскольку трудовые мигранты могут постепенно вернуться в Россию. Однако, учитывая связанную с пандемией COVID-19 неопределенность, текущая ситуация может не совсем точно отражать общее состояние рынка.