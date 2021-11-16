Узбекистан: президент продолжает задвигать старую гвардию

Шавкат Мирзиёев, приступающий к своему второму президентскому сроку, снова понизил в должности влиятельного члена старой гвардии аппаратчиков, которые, как считается, мешают его программе реформ.

Как сообщил 15 ноября в Telegram пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, Мирзиёев сместил Рустама Иноятова с поста своего советника по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов. Асадов не заявил напрямую об увольнении Иноятова, но сказал, что на его место назначили другого человека – Бахтиёра Исламова, ранее занимавшего должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.

Судя по данному шагу, президент еще больше отстраняет Иноятова, который был стойким приверженцем режима диктатора Ислама Каримова и некогда считался могущественным серым кардиналом.

До своего назначения советником президента в 2018 году Иноятов более двух десятилетий возглавлял вызывавшую ужас Службу национальной безопасности.

Именно под руководством Иноятова СНБ стала основным инструментом политических репрессий в каримовском Узбекистане.

В этой роли Иноятов, считающийся вторым по влиянию человеком в государстве, руководил злодеяниями, творимыми в сфере прав человека, включая расстрел демонстрантов в Андижане в 2005 году (за что Евросоюз внес его в санкционный список) и заключение в тюрьму тысяч людей по политическим и религиозным мотивам.

Иноятов также известен тем, что еще при Каримове бросил вызов его дочери Гульнаре, которая начала с ним публичную войну за влияние, но потерпела поражение, попав под домашний арест, а затем в тюрьму, где и продолжает сейчас находиться.

В 2018 году Мирзиёев сместил Иноятова с должности начальника Службы национальной безопасности, а также подрезал СНБ крылья, переименовав ведомство в Службу государственной безопасности (СГБ).

В то время это восприняли как попытку обуздать воинственное силовое ведомство, которое, по мнению многих, сопротивлялось программе Мирзиёева по проведению амбициозных экономических – и ограниченных политических – реформ. Однако хотя влияние ведомства и ослабло, СГБ по-прежнему считается одним из оплотов сопротивления президентским реформам.

Смещение Иноятова с поста советника президента еще дальше отодвигает его от средоточения политической власти.

Сообщений о назначении Иноятова, которому сейчас 77 лет, на какую-либо другую должность не поступало. Правда, за ним сохранили кресло сенатора, что дает ему иммунитет от судебного преследования, а это важно в свете обвинений со стороны активистов в его причастности к грубым нарушениям прав человека.

Причины его увольнения не озвучивались, но данный шаг может быть частью срежиссированного процесса передачи власти, полагает политический эмигрант Пулат Ахунов, ныне проживающий в Швеции.

«Все это происходит на основе предварительных договоренностей, – сказал Ахунов Eurasianet.org. – Судя по всему, они договорились, что Иноятов будет советником только в течение одного [президентского] срока, чтобы обеспечить стабильную передачу власти».