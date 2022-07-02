Узбекистан: президент сделал уступку по конституции, чтобы разрядить напряженность в Каракалпакстане

Президент Узбекистана вылетел в полуавтономную республику Каракалпакстан, где разгорелась напряженность, и велел отменить предложенные конституционные поправки, в случае принятие которых Каракалпакстан лишился бы любых форм местного самоуправления.

Президент Шавкат Мирзиёев заявил в столице Каракалпакстана Нукусе во время встречи с местными законодателями и представителями общественности 2 июля, что при принятии данного решения он учел мнение местного населения.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, Президент обозначил необходимость сохранить без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», – говорится в официальном заявлении Мирзиёева.

Хотя Мирзиёев занял примирительную позицию, другие официальные лица назвали события 1 июля, когда тысячи демонстрантов столкнулись с милицией в Нукусе, делом рук преступников.

Получить четкое представление о произошедших на этой неделе в Нукусе событиях стало практически невозможно после решения правительства отключить там мобильный и стационарный интернет.

Тем не менее жителям удалось сообщить определенную скудную информацию о произошедшем 1 июля. Все началось с мирной демонстрации, в ходе которой многие тысячи людей вышли на площадь возле центрального рынка Нукуса, но в итоге произошли столкновения.

Силовики настаивают, что толпа собиралась штурмовать правительственные здания, но введенный правительством информационный блэкаут не позволяет установить достоверность этой информации. По словам очевидцев, мобильный отряд специального назначения МВД применил против протестующих дымовые шашки, светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

Поступали разрозненные сообщения о том, что демонстранты получили серьезные ранения, возможно, не совместимые с жизнью. На изображениях, широко разошедшихся в социальных сетях, видно, что по крайней мере двое граждан получили крайне тяжелые травмы. По состоянию на 2 июля, Eurasianet.org не смог подтвердить сообщения о погибших, а официальных комментариев по этому поводу пока нет.

В то время как демонстранты не могут донести свою позицию до всего мира из-за блокировки интернета, власти стремятся представить протесты – те самые, чей посыл Мирзиёев пообещал учесть – делом рук «преступной группировки», пытающейся захватить правительственные здания.

«Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков не подчиняются законным требованиям представителей власти», – говорится в совместном заявлении Жокаргы Кенеса, Совета министров и МВД Каракалпакстана.

Согласно заявлению, было задержано некое неназванное количество человек.

Следуя обычной постсоветской практике, узбекские власти пытаются представить все так, что беспорядки могли быть спровоцированы темными внешними силами, а не произошли из-за внутренних проблем.

«В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из зарубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий», – также говорится в заявлении.

Предлагаемые поправки к конституции, представленные общественности в прошлом месяце, преподносятся как попытка сделать государство более гуманным и демократичным. Между тем поправкой, возмутившей жителей Каракалпакстана, предусматривается лишение этой полуавтономной республики конституционного права на проведение референдума об отделении.

Это право – продукт непростой истории каракалпакского суверенитета. Каракалпакстан был создан в 1925 году в качестве автономного образования в составе советского Казахстана, затем с 1930 по 1936 год, сохраняя автономию, управлялся напрямую из Москвы, а потом был передан Узбекской ССР.

В 1993 году, в условиях неопределенности того периода, Каракалпакстан достиг соглашения с центральным правительством Узбекистана о том, что останется в составе страны как минимум 20 лет, а потом оставляет за собой право провести референдум о выходе из состава Узбекистана. Хотя об этой части договоре по-тихому забыли, руководство Каракалпакстана по прежнему теоретически имеют право потребовать организации референдума.

Несмотря на то, что Мирзиёев демонстрирует решимость снизить напряженность в Каракалпакстане, останутся вопросы по поводу введения его администрацией цензуры и, судя по всему, применения насильственных мер для подавления сторонников автономии.

За несколько часов до того, как противостояние между толпой и силовиками переросло в насилие, службы безопасности задержали местную журналистку Лолагуль Каллыханову, якобы после того, как она загрузила видеообращение с призывом к отделению Каракалпакстана. Сестра Каллыхановой сообщила Eurasianet.org 2 июля, что ей не удалось связаться с ней.

Силовики в Каракалпакстане известны своей склонностью быстро и жестко реагировать на действия журналистов, и Каллыхановой в частности.

В июле 2020 года сотрудники спецслужб задержали Каллыханову в ее доме в Нукусе и конфисковали у нее ноутбук и мобильный телефон после того, как она в своем Telegram-аккаунте опубликовала ссылку на новость о том, что председатель законодательного органа Каракалпакстана умер от COVID-19. Новость оказалась неверной, хотя ссылка была на реальную статью, опубликованную на авторитетном информационном портале Repost.uz.