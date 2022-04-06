Узбекистан прекращает поставки автомобилей GM в Россию

А еще счастливее — если сможешь раздобыть машину. (Фото: UzAuto в Facebook)

Как сообщается, государственная автомобильная компания Узбекистана остановила экспорт в Россию, крупнейшего торгового партнера страны, в рамках соблюдения санкционного режима.

Компания UzAuto Motors производит автомобили марки Chevrolet группы General Motors (GM). В состав этих машин входят полупроводники и микросхемы, производящиеся в Южной Корее, которая присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию за начатое Владимиром Путиным вторжение в Украину. Таким образом, если бы UzAuto продолжала отправлять автомобили в РФ, поставки комплектующих на ее завод вблизи Андижана были бы прекращены. В последние годы компания уже испытывала трудности со снабжением запчастями.

Как ни неудобно это признавать, экономика стран Центральной Азии все еще тесно связана с бывшей колониальной метрополией — Россией. Представитель UzAuto отказался подтвердить или опровергнуть прекращение поставок, возможно, опасаясь государственной цензуры.

Но некоторую ясность внесли в штаб-квартире GM в Детройте. «Насколько известно GM, компания UzAuto остановила экспорт автомобилей Chevrolet в Россию с 9 марта 2022 года», — сообщил Eurasianet.org представитель GM по электронной почте.

После этого компания UzAuto подтвердила Eurasianet.org, что прекратила использовать российские порты для транспортировки автомобилей или запчастей, но по-прежнему отказалась обсуждать продажу машин в Россию.

За годы существования UzAuto она много раз переходила из рук в руки. Завод был открыт в 1992 году в рамках совместного предприятия с южнокорейской фирмой Daewoo Motors. После того, как группа General Motors приобрела Daewoo, предприятие, 75 процентов акций которого принадлежали узбекскому правительству, стало называться GM Uzbekistan. В 2018 году государство выкупило оставшиеся акции и назвало компанию UzAuto Motors. Недавно правительство объявило, что, возможно, приватизирует до 30 процентов этой фирмы.

Завод преследуют производственные проблемы. Когда начались глобальные перебои с поставками, связанные с пандемией COVID, UzAuto обвиняла во всем цепочки снабжения и была вынуждена сократить экспорт, что лишило компанию надежд на расширение продаж в России. В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обязал завод поставить машины, предоплаченные узбекскими автомобилистами, до 1 мая. Теперь многие из этих машин приходят к покупателям без стереосистем, потому что южнокорейский поставщик полупроводниковых компонентов тоже испытывает перебои снабжения.

В прошлом году объем производства UzAuto, крупнейшего в Центральной Азии и единственного в Узбекистане автомобильного завода, упал на 15,5 % и составил 236 667 автомобилей — по большей части моделей эконом-класса типа Chevrolet Cobalt, Damas, Lacetti-Gentra и Nexia.

По данным государственных органов, 28 952 машины из этого числа, общей стоимостью 281,8 млн долларов, компания экспортировала в 10 стран мира. Прямые поставки в Россию составили в 2021 лишь малую долю этого количества.

Последняя разбивка данных показывает, что из 25 171 автомобилей, экспортированных с января по сентябрь 2021 года, около 96 процентов исходно были предназначены для соседнего Казахстана. Второе место занимала Украина, в которую экспортировали всего 448 машин, а третье — Россия, получившая 320 автомобилей. В 2019 году на долю России приходилось около 12 процентов автомобильного экспорта. Также возможен реэкспорт из Казахстана в Россию, поскольку обе эти страны входят в один и тот же альянс свободной торговли — Евразийский экономический союз.