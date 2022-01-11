Узбекистан прекращает экспорт газа в Китай, отказывается от повышения цен внутри страны

Власти Узбекистана приостановили экспорт природного газа и, похоже, решили отказаться от выполнения данного недавно обещания повысить цены на топливо в начале года.

Подобные изменения происходят на фоне разразившихся на прошлой неделе в соседнем Казахстане кровавых беспорядков, первоначально вызванных резким повышением цен на сжиженный газ, который часто используется в качестве моторного топлива. Дефицит газа в Узбекистане на протяжении нескольких лет вызывал значительное недовольство среди населения, которое, однако, никогда не перерастало в уличные протесты.

«Узбекистан в настоящее время полностью прекратил экспорт природного газа для покрытия сезонного максимума потребления внутри страны», – сообщил агентству «Интерфакс» представитель Минэнерго Узбекистана.

Еще в ноябре подотчетная президенту Счетная палата объявила о повышении с 1 января тарифов на электроэнергию, природный газ и другие коммунальные услуги.

Однако по состоянию на 10 января никаких повышений так и не последовало.

Проживающий в Ташкенте пенсионер Нуриддин Хамраев отметил, что он все еще оплачивает счета за газ и электроэнергию по ценам 2021 года: 380 сумов (0,035 доллара) за кубометр и 295 сумов (0,027 доллара) за кВт соответственно.

Более того, 7 января цена за литр самого популярного в Узбекистане бензина АИ-80 снизилась с 6 980 (0,64 доллара) до 6 500 сумов (0,60 доллара).

«Причина очевидна: власти не хотят повторения событий в Казахстане и принимают меры. Судя по всему, повышение цен пока приостановлено. Ведь одной из причин беспорядков была цена на сжиженный газ», – сказал Eurasianet.org пенсионер.

Вот уже несколько лет в Узбекистане наблюдается снижение объемов добычи газа, что создает проблему с соблюдением баланса интересов местных и иностранных потребителей. Согласно официальным данным, в 2020 году было добыто 47,1 миллиарда кубометров газа, что ниже добытых в 2019 году 57,4 миллиарда кубометров.

Почти весь объем экспорта направляется в Китай. С января по октябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в Китай более 4 миллиардов кубометров на сумму чуть более 600 миллионов долларов. До пандемии аналогичный объем газа продавался в Россию – до 4,9 миллиардов кубометров в 2019 году, но в начале 2020 года поставки прекратились. Таджикистан и Кыргызстан тоже покупают небольшие объемы. Бóльшая часть (около 43-44 миллиарда кубометров) предназначена для внутреннего рынка.

Сжиженный газ – основной вид топлива, используемый узбекскими автовладельцами. Около 60 процентов автомобилей работают на нем, а цены на него строго регулируются государством. Зимой повышенный спрос на топливо из-за потребности в отоплении приводит к дефициту на АЗС и, соответственно, к длинным очередям.

Руководство страны открыто признает наличие проблем в области энергообеспечения. В августе президент Шавкат Мирзиёев конкретно указал на эту проблему.

«Люди нами очень недовольны из-за света и особенно газа», – сказал он.

Он вернулся к этой теме 25 декабря во время посещения завода по производству синтетического жидкого топлива, построенного в Кашкадарьинской области.

«На протяжении 30 лет мы продавали газ за рубеж, но прибыли не видели», – сказал он.

В 2020 году кабинет министров объявил, что экспорт газа будет прекращен к 2025 году. Похоже, правительство выполнило это обещание на три года раньше объявленного срока.