Узбекистан прекращает экспорт газа в Китай, отказывается от повышения цен внутри страны
Именно повышение цен на топливо в соседнем Казахстане стало причиной массовых протестов, прокатившихся по всей стране на прошлой неделе.
Власти Узбекистана приостановили экспорт природного газа и, похоже, решили отказаться от выполнения данного недавно обещания повысить цены на топливо в начале года.
Подобные изменения происходят на фоне разразившихся на прошлой неделе в соседнем Казахстане кровавых беспорядков, первоначально вызванных резким повышением цен на сжиженный газ, который часто используется в качестве моторного топлива. Дефицит газа в Узбекистане на протяжении нескольких лет вызывал значительное недовольство среди населения, которое, однако, никогда не перерастало в уличные протесты.
«Узбекистан в настоящее время полностью прекратил экспорт природного газа для покрытия сезонного максимума потребления внутри страны», – сообщил агентству «Интерфакс» представитель Минэнерго Узбекистана.
Еще в ноябре подотчетная президенту Счетная палата объявила о повышении с 1 января тарифов на электроэнергию, природный газ и другие коммунальные услуги.
Однако по состоянию на 10 января никаких повышений так и не последовало.
Проживающий в Ташкенте пенсионер Нуриддин Хамраев отметил, что он все еще оплачивает счета за газ и электроэнергию по ценам 2021 года: 380 сумов (0,035 доллара) за кубометр и 295 сумов (0,027 доллара) за кВт соответственно.
Более того, 7 января цена за литр самого популярного в Узбекистане бензина АИ-80 снизилась с 6 980 (0,64 доллара) до 6 500 сумов (0,60 доллара).
«Причина очевидна: власти не хотят повторения событий в Казахстане и принимают меры. Судя по всему, повышение цен пока приостановлено. Ведь одной из причин беспорядков была цена на сжиженный газ», – сказал Eurasianet.org пенсионер.
Вот уже несколько лет в Узбекистане наблюдается снижение объемов добычи газа, что создает проблему с соблюдением баланса интересов местных и иностранных потребителей. Согласно официальным данным, в 2020 году было добыто 47,1 миллиарда кубометров газа, что ниже добытых в 2019 году 57,4 миллиарда кубометров.
Почти весь объем экспорта направляется в Китай. С января по октябрь 2021 года Узбекистан экспортировал в Китай более 4 миллиардов кубометров на сумму чуть более 600 миллионов долларов. До пандемии аналогичный объем газа продавался в Россию – до 4,9 миллиардов кубометров в 2019 году, но в начале 2020 года поставки прекратились. Таджикистан и Кыргызстан тоже покупают небольшие объемы. Бóльшая часть (около 43-44 миллиарда кубометров) предназначена для внутреннего рынка.
Сжиженный газ – основной вид топлива, используемый узбекскими автовладельцами. Около 60 процентов автомобилей работают на нем, а цены на него строго регулируются государством. Зимой повышенный спрос на топливо из-за потребности в отоплении приводит к дефициту на АЗС и, соответственно, к длинным очередям.
Руководство страны открыто признает наличие проблем в области энергообеспечения. В августе президент Шавкат Мирзиёев конкретно указал на эту проблему.
«Люди нами очень недовольны из-за света и особенно газа», – сказал он.
Он вернулся к этой теме 25 декабря во время посещения завода по производству синтетического жидкого топлива, построенного в Кашкадарьинской области.
«На протяжении 30 лет мы продавали газ за рубеж, но прибыли не видели», – сказал он.
В 2020 году кабинет министров объявил, что экспорт газа будет прекращен к 2025 году. Похоже, правительство выполнило это обещание на три года раньше объявленного срока.
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