Узбекистан приветствует введенный «Талибаном» запрет на выращивание мака в Афганистане

На фоне усилий Узбекистана по прекращению международной изоляции Афганистана Ташкент назвал важным шагом вперед введенный «Талибаном» запрет на производство опиума.

«Запрет на культивацию опийного мака, а также на производство, сбыт, транспортировку и контрабанду всех видов наркотических средств, стал одним из ключевых шагов по окончательному искоренению этой проблемы внутри страны, а также присоединению талибов к усилиям государств региона по дальнейшему укреплению региональной стабильности и безопасности», — с энтузиазмом заявил в интервью изданию Gazeta.uz спецпредставитель президента Шавката Мризиёева по Афганистану Исматулла Иргашев.

По его словам, этот запрет — «наглядное подтверждение не только добросовестного и ответственного поведения [«Талибана»], но и реального стремления в недалёком будущем сделать свою страну полноправным и ответственным членом мирового сообщества».

Принятие мер по борьбе с производством наркотиков — одно из основных требований, которые предъявляет к Кабулу мировое сообщество.

Узбекистан начал выступать за смягчение санкций против соседней страны вскоре после прихода «Талибана» к власти, а недавно начал совместно с Пакистаном добиваться отмены санкций. Обе страны рассматривают крупномасштабные проекты организации транспортных каналов через территорию Афганистана.

Кроме того, сказал Иргашев, запрет на производство опиума поможет в борьбе с терроризмом, так как лишит базирующиеся в Афганистане террористические группы источника доходов.

Талибы «дали чёткий и ясный сигнал всему международному сообществу, что будут бороться не только с наркоугрозой в стране, но и не допустят дальнейшего присутствия на своей территории международных террористов разных мастей», подчеркнул Иргашев.

Он выразил надежду, что вслед за этим «Талибан» предпримет «реальные шаги» по предоставлению девочкам доступа к образованию. В этом состоит еще одно требование мирового сообщества, появившееся после недавнего разворота политики Кабула в отношении открытия средних школ для девочек.

Несмотря на эту проблему Иргашев был настроен оптимистично. Он видит «все основания предполагать, что новые власти Афганистана сделают всё возможное для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в частности, по формированию правительства на основе широкого представительства, защите прав женщин и национальных меньшинств, а также полному разрыву контактов с террористическими группировками».

Успех, считает он, приведет к «возможному международному признанию “Талибана” в качестве легитимной власти» в Афганистане.

Иргашев сказал, что все эти вопросы обсуждались на совещании министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран и региональных держав, прошедшем в прошлом месяце в Китае.

Узбекистан воспользовался этой встречей, чтобы призвать не забывать о важности темы Афганистана на фоне разгоревшейся войны в Украине. С другой стороны, Россия и Китай использовали ее в качестве дополнительной трибуны для заявлений против Запада.

В заключение Иргашев напомнил, что ключевое значение будет иметь действительное осуществление запрета на производство опиума.

«Талибан» явно стремится «не только привнести мир на свою родину, но и сделать всё возможное для того, чтобы Афганистан больше никогда не ассоциировался у мирового сообщества с понятием “очага международного терроризма и наркоторговли”, — сказал он. — Дело теперь за надлежащим исполнением новыми властями своих обещаний и решений».