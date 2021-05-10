Узбекистан: приговор гражданскому журналисту привел в ужас сторонников реформ

Суд на юге Узбекистана приговорил гражданского журналиста к шести с лишним годам тюремного заключения. Одна активистка охарактеризовала вердикт суда как последний гвоздь в гроб амбициозной инициативы по реформированию системы правосудия страны.

Судья Музрабадского районного суда в Сурхандарьинской области 10 мая вынес приговор, признав Отабека Саттория виновным в вымогательстве и клевете. Прокуратура требовала для обвиняемого 11 лет тюрьмы. Процесс длился два месяца.

«Мы недовольны этим вердиктом, – сказал адвокат Отабека Саттори Умидбек Давлатов на видео, загруженном на YouTube. – Это был абсолютно несправедливый приговор».

Длительный тюремный срок, назначенный Саттори, ставшему известным в качестве гражданского журналиста благодаря своему часто критичному стилю освещения событий в Термезе и его окрестностях, вызвал тревогу у коллег-журналистов.

«Похоже, это самый длинный тюремный срок, который когда-либо получал блогер в современном Узбекистане, – написал в Twitter известный ташкентский журналист Никита Макаренко. – Совершенное безумие. Я не видел никаких явных доказательств того, что заслуживало бы 6,5 лет тюрьмы».

В то время как поборники свободы слова преподносили дело Саттори как тест на приверженность Узбекистана принципам прозрачности, власти в рамках этого процесса, похоже, преследовали иные цели, а именно, обозначить границы, которые гражданским журналистам, известным в Узбекистане как блогеры, не стоит переходить.

Ресурсы, брошенные властями на это дело, совершенно не соответствовали его масштабу. Обвинения против Саттори касались случаев якобы имевшего место мелкого мошенничества: несколько жалоб были связаны с утверждением о том, что он шантажировал людей, в отношении которых вел журналистские расследования. Между тем в день ареста, 30 января, для его задержания был задействован большой отряд сотрудников МВД, и следователи обыскивали его дом до поздней ночи.

Однако следователи отказались раскрыть подробности проведенного ими расследования.

Саттори – представитель обширного сообщества блогеров, живущих по всему Узбекистану.

Некоторые из этих гражданских журналистов пишут на своих страницах соцсетях о вопросах государственной важности, иногда набирая при этом десятки тысяч подписчиков.

Но большинство занимается более локальными темами. Одни жалуются на выбоины на дорогах или бюрократическую некомпетентность среди местных чиновников, иногда стирая различия между фактами и сплетнями. Прочие, пользуясь относительной открытостью, наступившей в стране после смерти в 2016 году диктатора Ислама Каримова, пишут о якобы имевших место примерах взяточничества. Саттори определенно принадлежал к последней категории, хотя прокуратура утверждает, что он использовал свою журналистскую деятельность не только для того, чтобы разоблачать правонарушения, но и для шантажа.

Как отметила перед оглашением приговора Навбахор Имамова, репортер Узбекской службы «Голоса Америки», Саттори, возможно, намеревались заключить в тюрьму, чтобы заставить замолчать не только его самого, но и других блогеров-единомышленников.

«[Система] использует это дело, чтобы предупредить критические голоса, чтобы заставить их замолчать. Пользуйтесь свободой самовыражения, но [помните, что] вас ждет клетка», – написала Имамова.

Суд попытался обеспечить прозрачность самого судебного процесса, предоставив прессе и представителям общественности доступ к слушаниям, хотя выбор места проведения суда –небольшой городок примерно в часе езды от Термеза – был примечателен своим неудобством. И, по состоянию на 10 мая, мотивы вынесения судом подобного приговора не были оглашены даже непосредственно вовлеченным сторонам.

«Мы пока не знаем, на каком основании было принято решение о его заключении в тюрьму, – сказал Eurasianet.org адвокат Давлатов. – Точные детали пока не известны».

Комментируя вынесенный Саттори приговор, Надежда Атаева, проживающая в Европе президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии», сказала, что вердикт не сулит Узбекистану ничего хорошего.

«Вот и настал момент устроить похороны судебной реформе, объявленной Шавкатом Мирзиеевым?» – написала она в Twitter.