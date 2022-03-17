Узбекистан призвал прекратить военные действия в Украине

В отличие от своих центральноазиатских коллег, которые демонстративно воздерживаются от принятия четких позиций в отношении развязанной Россией войны, Узбекистан заявил, что признает территориальную целостность Украины и не признает независимость отколовшихся самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Выступая в Сенате 17 марта, министр иностранных дел РУ Абдулазиз Камилов призвал обе стороны разрешить конфликт дипломатическим путем.

«Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезное беспокойство в Узбекистане. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы мирным путем найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого, в первую очередь, необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие», – заявил он.

В своем заявлении Камилов не возложил вину в развязывании конфликта однозначно на ту или иную сторону. Однако, учитывая глубину дипломатических и экономических связей между Узбекистаном и Россией, примечателен сам факт того, что это заявление вообще прозвучало.

Все остальные страны Центральной Азии, чьи экономики, как и экономика Узбекистана, сильно зависят от экономики РФ, заняли крайне уклончивую позицию.

Например, Казахстан не выступил в поддержку суверенитета Донецкой и Луганской республик, но не стал и возражать против их независимости. Между тем Россия в качестве оправдания развязывания войны против Украины назвала именно признание и последующую необходимость защиты этих самопровозглашенных республик от якобы запланированного нападения со стороны верных Киеву сил.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил журналистам 22 февраля, что «вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик Казахстаном не стоит на повестке дня». Данная формулировка, по-видимому, была выбрана с тем, чтобы избежать гнева как России, так и Запада.

В начале войны Кремль пытался создать впечатление, что Ташкент молчаливо одобряет вторжение в Украину.

Когда аппарат президента России Владимира Путина опубликовал сообщение о состоявшемся 25 февраля телефонном разговоре российского лидера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в нем говорилось, что последний «выразил понимание принимаемых с российской стороны действий».

Это побудило пресс-секретаря Мирзиёева дать разъяснение.

«Хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию по этому вопросу, – написал Шерзод Асадов в Facebook на английском языке. – Все возникающие споры и разногласия должны разрешаться исключительно на основе норм международного права».

Как отметил в Telegram научный сотрудник Московского центра Карнеги Темур Умаров, страны Центральной Азии проявляют крайнюю осторожность в отношении украинского кризиса.

«Каждая по-своему зависит от России, поэтому не хочет ее сильно злить. Но одновременно ни одна центральноазиатская страна не может поддерживать действия России на украинском направлении, чтобы косвенно не легитимизировать попытки Москвы вмешиваться и в свои внутренние дела», – написал он.

Умаров также отметил, что Узбекистан обладает несколько большим пространством для маневра, чем Казахстан, потому что не является членом возглавляемых Москвой блоков.

«При этом относительно Казахстана Узбекистан (пока не входящий ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ, и не имеющий с Россией огромной общей границы) чувствует себя свободнее в отношениях с Москвой, потому и позволяет себе более прозрачные формулировки», – написал Умаров.