Узбекистан проведет новое расследование на бывшей базе США в Ханабаде

Стратегический транспортный самолет C-17 Globemaster III готовится к вылету с военной базы «Карши-Ханабад» в январе 2005 года. (Фото: ВВС США)

Правительство Узбекистана заявило, что проведет новое расследование на территории бывшей базы США в связи с утверждениями о том, что там имело место химическое и радиационное заражение.

Судя по всему, заявление, сделанное 17 февраля зампредседателя Госкомэкологии Исломбеком Бокижоновым, было ответом на январский указ бывшего президента США Дональда Трампа провести расследование по поводу того, что американские войска могли подвергнуться на базе «Карши-Ханабад» воздействию токсичных веществ.

Эта база, построенная еще в советские времена в 145 км к северу от границы с Афганистаном, использовалась в рамках возглавлявшейся США операции «Несокрушимая свобода», развернутой после трагических событий 11 сентября. Американские военные дислоцировались на базе до 2005 года.

Указ Трампа, в свою очередь, последовал за расследованием американского телеканала CBS News, выявившим, что аномально высокая доля военных, служивших на базе, теперь страдают от редких видов рака и других заболеваний.

В своем заявлении Бокижонов также упомянул несколько предварительных версий. В советские времена хлопковые поля регулярно обрабатывались различными химикатами. По словам Бокижонова, хотя 33 советских хранилища химикатов были закрыты, остается еще 17. По его словам, одно из них могло располагаться на территории базы «Карши-Ханабад».

Но узбекские военные считают подобные разговоры лишь беспочвенными спекуляциями.

Пресс-секретарь министра обороны Бахром Зулфикоров заявил 18 февраля, что утверждения о радиационном или химическом заражении на базе являются лишь безосновательным личным мнением неспециалистов.

«Контингент Соединённых Штатов Америки не прожил там и пяти лет. А наши военные служат там 15-20 лет, некоторые даже всю жизнь. Офицеры каждые пять лет сменяются по ротации, но слесари, сторожа, техники служат там по 30 лет. И у них не наблюдается таких случаев, как у военных США», – сказал Зулфикоров.

Полковник Носир Фозилов, заведующий кафедрой факультета военной медицины при Ташкентской медицинской академии, заверил, что медосмотр гражданских лиц, проживающих вблизи базы, также не выявил никаких аномалий.

Зулфикоров также добавил, что любые дальнейшие комментарии по поводу базы будут делаться только «на высшем правительственном уровне, через дипломатические каналы, чтобы не навредить партнёрским связям с США».

По соглашению между правительствами США и Узбекистана, американская сторона получала право использовать узбекскую авиабазу и размещать там до 1500 военнослужащих.

Но судьба американской базы была поставлена под сомнение еще в 2004 году, когда Вашингтон сократил помощь Ташкенту из-за озабоченности по поводу нарушений прав человека правительством покойного президента Ислама Каримова.

Ситуация обострилась после кровавого подавления по приказу Каримова масштабного восстания в городе Андижан в мае 2005 года. Правительство Каримова, раздраженное призывами Госдепартамента США провести независимое расследование кровавой расправы, в конечном итоге велело США освободить базу не позднее конца года. Последние американские военные покинули ее в ноябре 2005 года.