Узбекистан проведет референдум по конституции весной

Узбекистан возвращается к идее внесения поправок в конституцию путем референдума. Голосование намечено на весну, сообщается в СМИ.

Радио «Озодлик» сообщило 21 декабря со ссылкой на источники в правительстве, что голосование будет проведено после праздника Навруз.

Источники также сообщили «Озодлику», что на голосование пригласили наблюдателей из Евросоюза, Великобритании и США.

Наиболее заметной поправкой является увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Ожидается, что это позволит действующему президенту Шавкату Мирзиёеву остаться у власти после окончания его второго (и, по нынешней конституции, последнего) пятилетнего срока, который начался в 2021 году.

Ожидалось, что референдум проведут еще в текущем году, но план сорвали волнения в Республике Каракалпакстан в начале июля, вспыхнувшими из-за предложенных конституционных поправок, ослаблявших автономию этого региона. На фоне протестов Мирзиёев быстро отозвал поправки, касавшиеся Каракалпакстана.