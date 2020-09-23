Узбекистан продает часть золотого резерва ради спасения экономики

Узбекистан решил продать часть своего огромного золотого резерва, чтобы выручить деньги на решение экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. В результате страна стала одним из мировых лидеров по продажам этого драгоценного металла.

Госкомстат сообщил 21 сентября, что за первые восемь месяцев текущего года страна экспортировала золота на 5,8 миллиарда долларов. Реализация драгметалла обеспечила половину экспортной выручки.

Для сравнения, за весь 2019 год Узбекистан экспортировал золота на 4,9 миллиарда долларов, что составило 27,5% внешнеторгового оборота.

В июле Узбекистан стал крупнейшим экспортером золота, поставив на мировой рынок 11,6 тонны и с легкостью обогнав Монголию с ее 6,1 тонны. В августе было продано драгметалла на 2,5 миллиарда долларов (чтобы было понятнее, за весь 2015 год его продали на 1,9 миллиарда долларов).

В начале августа Атабек Назиров, директор Агентства по развитию рынка капитала, сказал, что Узбекистану пора воспользоваться своим значительным золотым резервом, чтобы выручить столь необходимые стране средства.

«Цена на золото на пике, а экономическая активность на дне. Думаю, именно сейчас нужно продавать золотовалютные резервы и использовать средства для того, чтобы срочно спасать экономику от дальнейшего падения и увеличения безработицы», – заявил он.

В рамках мер по смягчению последствий коронавируса Ташкент надолго закрыл границы, что вызвало значительные проблемы в сфере торговли. Кроме того, карантин привел к закрытию сотен фирм. Положение дополнительно усугубилось тем, что в страну вынуждены были вернуться несметные тысячи трудовых мигрантов из Россия и прочих государств.

В дополнение выросло и бремя внешнего долга. По состоянию на 1 июля он составлял 17,3 миллиарда долларов, что эквивалентно 30,3% ВВП Узбекистана, что считается весьма умеренным показателем. С начала года долг вырос на 1,6 миллиарда долларов.

Узбекский эксперт в сфере экономики Навруз Мелибаев сказал Eurasianet.org, что хотя золото для Узбекистана – хороший способ выручить денег и преодолеть торговый дефицит, надолго его не хватит.

«Нам по-прежнему нужно развивать промышленность и другие сферы экономики. Продажа золота – временная мера, вызванная пандемией и ростом цен на этот металл», – сказал он.